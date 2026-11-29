Joachim Nagel, președintele băncii centrale a Germaniei, Bundesbank, consideră că Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea avea nevoie să majoreze dobânzile în decembrie. Pentru românii care țin economii în euro, o astfel de decizie nu ar mări automat dobânda depozitului bancar.

Nagel a spus că o majorare în decembrie este, în opinia sa, foarte probabil necesară. Este evaluarea unui membru al conducerii BCE, nu o decizie luată de bancă: următoarea ședință este programată pentru 16 și 17 decembrie 2026.

Dobânda unui depozit în euro nu crește automat

Dobânda stabilită de BCE pentru banii depuși la ea de bănci nu este dobânda plătită de o bancă unui client care economisește în euro. Dacă BCE decide o majorare, fiecare bancă își stabilește ofertele pentru clienți în condițiile propriilor produse. De aceea, o nouă dobândă BCE nu înseamnă aceeași creștere, în aceeași zi, pentru toate depozitele.

Condițiile publicate de ING Bank România arată cum trebuie deosebit un depozit deja deschis de unul nou. Banca oferă depozite în euro pe o lună, trei luni sau un an, iar acestea, în mod obișnuit, nu se reînnoiesc automat. La sfârșitul termenului, clientul care deschide un nou depozit primește condițiile ofertei valabile atunci, nu o dobândă dedusă din decizia BCE.

Pagina băncii arată și că suma unui depozit deja constituit nu poate fi modificată fără închiderea lui. În acest caz, dobânda strânsă până atunci se pierde. O eventuală ofertă nouă trebuie, așadar, comparată cu dobânda care s-ar pierde prin închiderea depozitului existent.

BCE nu a hotărât încă o nouă majorare

La 29 octombrie 2026, BCE a păstrat neschimbate cele trei dobânzi ale sale. Dobânda pentru banii depuși de bănci la BCE a rămas la 2,50%, cea pentru împrumuturile obișnuite acordate băncilor la 2,65%, iar cea pentru împrumuturile de urgență la 2,90%. BCE a precizat că va hotărî pe baza datelor de la fiecare ședință, fără să promită dinainte o anumită schimbare.

În discursul publicat de Bundesbank la 3 noiembrie, Nagel a legat posibila majorare de noile estimări privind prețurile, pe care BCE le va avea la ședința din decembrie. El a apreciat că inflația din zona euro ar putea rămâne peste 3% în 2027. Aceasta este o estimare despre anul viitor, nu o rată a inflației deja măsurată pentru 2027.

Prețurile au crescut mai repede în octombrie

Eurostat a măsurat o inflație anuală de 4,0% în zona euro în octombrie 2026, față de 3,8% în septembrie. Cifra arată cât au crescut prețurile față de aceeași lună a anului precedent; nu arată singură cât vor crește în 2027. Eurostat a programat următoarea estimare, pentru noiembrie, la 1 decembrie 2026.

Potrivit calendarului BCE, ședința privind dobânzile are loc în 16 și 17 decembrie, iar conferința de presă este programată pentru 17 decembrie. Atunci se va afla dacă dobânzile BCE se schimbă; condițiile unui depozit în euro vor rămâne cele din contractul și oferta băncii la care sunt ținuți banii.