Tensiune maximă în Parlament. Dezbaterile pe bugetul de stat au fost suspendate miercuri seara în comisiile reunite de buget-finanțe, după ce coaliția de guvernare nu a ajuns la un acord pe un amendament de 1,1 miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trage un semnal de alarmă și cere deblocarea urgentă a situației, susținând că fondurile esențiale sunt deja prevăzute.

Banii există, dar nu oricât

Confruntat cu blocajul, ministrul Finanțelor a insistat că s-au făcut deja concesii majore și că acuzațiile privind lipsa banilor pentru categoriile vulnerabile nu stau în picioare. E drept că nu toți banii ceruți sunt acolo, dar o sumă considerabilă a fost deja alocată. Nazare a explicat pe larg contextul negocierilor și presiunilor din coaliție.

„Trebuie deblocată situaţia. Important de spus este că am purtat în aceste luni discuţii cu fiecare ordonator în parte. Au fost nenumărate şedinţe în coaliţie în care am avut acelaşi tip de presiuni, dar trebuie să înţelegem cu toţii odată că modul în care construim bugetele este extrem de important. Dacă îmi permiteţi, este extrem de important şi important de spus: am făcut concesii. Nu e corect să spui că nu sunt banii pentru categoriile vulnerabile în buget. Atâta timp cât sunt 1,7 miliarde, nu e corect. Banii sunt acolo, poate nu sunt în cuantum în care ne-am fi dorit, e adevărat, dar 1,7 din 2,7 miliarde (lei n.r.) sunt deja în acest buget, sunt banii prinşi”, a declarat Alexandru Nazare.

Soluția fondurilor europene

Dincolo de alocările bugetare directe, șeful de la Finanțe a indicat și o soluție alternativă pentru finanțarea unor programe sociale, una care nu ar pune presiune suplimentară pe bugetul național. Dar de ce să nu folosim și alte resurse disponibile? Asta pare să fie întrebarea ministrului, care a propus o regândire a proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Am făcut, si, eforturi în a le explica colegilor să găsească pe programe europene posibilitatea de a finanţa programele pentru copii. Este posibil să finanţăm din redimensionarea unor proiecte pe fonduri europene programele respective pentru copii. Ne dorim şi noi acest lucru, e mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, e mai elaborat, dar se poate face tocmai pentru a salva acest spaţiu fiscal”, a precizat Nazare.

Ministrul a avertizat asupra deciziilor pripite: „Nu aş vrea ca soluţia pe care o alegem să fie o soluţie luată la repezeală, după o oră pe alta aici”.

Premierul Bolojan, informat la minut

Iar premierul Ilie Bolojan a fost ținut la curent cu tot ce s-a întâmplat în Parlament, a confirmat Nazare. Până la urmă, discuțiile nu sunt noi, iar sume suplimentare considerabile au fost deja direcționate către ministere cheie, peste plafoanele inițiale. Vorbim de miliarde de lei.

„Am enumerat mai devreme, peste limitele care au fost acordate în buget. Noi am virat sume suplimentare. Vorbim aici de aproape 5 miliarde la Transport, vorbim de 3 miliarde la Dezvoltare, vorbim de 600 de milioane la Ministerul Agriculturii. Sunt doar câteva exemple şi într-adevăr, am ajuns la un punct. Am asigurat cei 1,7 miliarde pentru plata one-off-ului pe pensii la nivelul anului trecut şi am ajuns până la punctul în care am spus că nu este în siguranţă să mergem mai departe şi n-ar fi bine. Premierul Ilie Bolojan a fost informat de tot ce s-a întâmplat astăzi aici şi eu sper ca toate părţile implicate, toate partidele, liderii coaliţiei, în această seară, pe baza datelor pe care le furnizăm, să ajungă la o concluzie care să fie o concluzie bună pentru România”, a subliniat ministrul.

Discuții contra cronometru

Întrebat dacă ar mai fi acceptat funcția știind ce va urma, Nazare a apărat bilanțul coaliției, amintind de problemele structurale rezolvate în ultimele luni. „Să ştiţi că am trecut prin foarte multe împreună în această coaliţie şi aşa cum este această coaliţie am reuşit în ultimele opt luni să reparăm foarte multe din problemele structurale care ne-ar fi dus la suspendarea fondurilor europene şi ne-ar fi dus într-o situaţie de degradare a rating-ului”, a spus el.

A fost un răspuns ferm.

„Deci sunt lucruri demonstrate, sunt lucruri care s-au întâmplat. Totuşi, şi în aceste condiţii am putut să ajungem să luăm decizii”, a adăugat Alexandru Nazare. Acesta a subliniat că rolul său este să găsească soluții, discutând cu toți liderii politici, indiferent de partid. Nu a putut garanta însă un deznodământ rapid. „Am repetat, am spus şi mai devreme: discut cu toţi liderii coaliţiei şi e normal s-o fac, pentru că suntem într-un moment very important şi e nevoie să avem astfel de discuţii. Dacă soluţia o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta. Spun că suntem obligaţi de circumstanţe să găsim o soluţie”.

Comisiile reunite de buget-finanțe au decis, miercuri, suspendarea dezbaterilor în jurul orei 18:00, după ce nu s-a ajuns la un acord pe amendamentul de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.