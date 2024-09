ProfiArt deschide un nou magazin în Băneasa Shopping City – Feeria

ProfiArt, liderul pieței de magazine de artă și hobby din București, inaugurează o nouă locație în Băneasa Shopping City – Feeria, pe 25 septembrie 2024. Cu această ocazie, primii 100 de clienți care efectuează o achiziție vor beneficia de un card de discount permanent de 10%.

Magazinul va pune la dispoziție o varietate largă de produse pentru artiști de toate nivelurile, de la începători la profesioniști, precum și pentru cei pasionați de proiecte DIY (do it yourself), fiind deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00.

„Extinderea rețelei noastre cu magazinul din Băneasa Shopping City este un răspuns firesc la creșterea cererii pentru produse de artă și hobby de înaltă calitate. Prin această investiție strategică, consolidăm prezența ProfiArt în punctele cheie din capitală și ne asigurăm că suntem cât mai aproape de clienții noștri. Prezența într-o locație premium va contribui la dezvoltarea continuă a brandului și va aduce un plus de valoare clienților noștri fideli, dar și celor noi”, a declarat Vlad Mihai Filimon, Director General Adjunct al Profiart.

Magazinul ProfiArt din Băneasa Shopping City, al 8-lea magazin din rețeaua ProfiArt, oferă o gamă extinsă de produse, de la materiale pentru pictură și caligrafie, la accesorii pentru tehnici de creație diverse, precum pouring art, quilling, lucrul cu rășină epoxidică, realizarea de bijuterii handmade sau lumânări. Vei putea alege dintr-o selecție de top de unelte sau culori de acuarelă, acrilice sau ulei de la branduri internaționale, cum ar fi: DaVinci, Schmincke, Pebeo, Copic, Canson și nu numai.

ProfiArt își menține angajamentul de a furniza produse de înaltă calitate și servicii dedicate unei comunități diverse de creatori, indiferent de nivelul lor de experiență

„La ProfiArt, credem că arta și creativitatea trebuie să fie accesibile tuturor, iar deschiderea noului magazin ne ajută să realizăm acest obiectiv”, a adăugat Vlad Mihai Filimon.

Colțul Copiilor

ProfiArt pune un accent deosebit pe dezvoltarea creativității celor mici prin „Colțul Copiilor„, o categorie special dedicată micilor artiști. Aici, părinții pot găsi o selecție variată de produse sigure și educative, ideale pentru activități de crafting și dezvoltarea abilităților creative ale copiilor. De la seturi de pictură și desen, la materiale pentru modelaj și proiecte DIY, această categorie încurajează explorarea artistică și îmbogățirea imaginației într-un mod distractiv și interactiv. Este locul perfect pentru părinții care doresc să le ofere copiilor lor oportunitatea de a-și descoperi și dezvolta talentul creativ.

De ce ProfiArt?

Cu o tradiție de peste 25 de ani, ProfiArt este în primul rând un brand de familie, fondat de Rebecca și Tudor Valea. Atenția și implicarea acordată clienților, specifică unui brand de familie, este un element care continuă să se simtă în fiecare magazin.

Punem accent deosebit pe satisfacerea nevoilor clienților. Promovăm, în primul rând, educația artistică și susținem creativitatea”, a declarat Rebecca Valea, fondator ProfiArt

ProfiArt și-a consolidat poziția de lider în domeniul materialelor de artă și hobby din România, făcând accesibile inspirația și creativitatea pentru toți. Cu o rețea vastă de magazine în București și o distribuție extinsă în alte orașe din țară, ProfiArt oferă o varietate largă de produse pentru artiști profesioniști, entuziaști și iubitori de activități creative.

ProfiArt se evidențiază prin gama sa extinsă de produse, astfel încât toți iubitorii de artă să găsească exact ceea ce caută. Indiferent dacă clientul este la începutul călătoriei sale artistice sau dacă este un profesionist în căutarea celor mai bune materiale, ProfiArt a rămas un partener de încredere pentru întreaga comunitate artistică.

ProfiArt și-a câștigat un renume de neegalat în rândul magazinelor dedicate artei și hobby-urilor. Cele 8 locații din București – Ilfov reflectă devotamentul brandului față de comunitatea artistică locală, iar extinderea prin distribuție în alte orașe din România subliniază misiunea de a face arta și materialele de creație accesibile la nivel național. ProfiArt demonstrează că succesul unui brand durabil se bazează pe pasiune și dedicare, chiar și într-o eră în care detaliile tehnice joacă un rol crucial în definirea identității sale