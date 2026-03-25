Prezența Mirabelei Grădinaru la Washington a adus în prim-plan și moda românească. Partenera președintelui Nicușor Dan a ales să poarte mai multe ținute create de designerul Irina Schroetter la summitul organizat la inițiativa Melaniei Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite.

Un gest pentru antreprenorii români

Anunțul a fost făcut chiar de creatoarea de modă, pe pagina sa de Facebook. Irina Schroetter a subliniat importanța acestui moment pentru brandurile autohtone. Hai să fim serioși, o astfel de expunere la nivel internațional nu e de ici, de colo.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte si creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment”, a scris designerul. Iar colaborarea a fost una sută la sută românească, gențile fiind create de un alt brand local. „Suntem bucurosi să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gentile. Vizibilitatea oferita brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin asteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”.

Delegație la cel mai înalt nivel

Mirabela Grădinaru nu a fost doar o simplă invitată. Ea a condus delegația României la summitul inaugural al coaliției globale pentru educația digitală a copiilor, un eveniment desfășurat în perioada 24-25 martie 2026.

Dar care a fost, până la urmă, miza acestui eveniment de anvergură?

Summitul, lansat la inițiativa Melaniei Trump, și-a propus să consolideze cooperarea internațională pentru bunăstarea copiilor prin intermediul educației, tehnologiei și inovației.

Educație, tehnologie și siguranță online

Obiectivele întâlnirii au fost clar definite de Administrația Prezidențială. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării internaționale pentru a asigura bunăstarea copiilor într-o lume tot mai digitalizată.

O misiune complexă.

s-a discutat despre cum pot fi folosite noile tehnologii în beneficiul celor mici. „Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială (un domeniu tot mai prezent în discuțiile globale), pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a transmis Administrația Prezidențială.