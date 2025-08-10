Reacții globale entuziaste la acordul de pace Armenia–Azerbaidjan: O nouă eră în Caucaz

După aproape patru decenii de ostilități, Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace istoric, la Casa Albă, în prezența președintelui SUA, Donald Trump. Reacțiile internaționale au fost majoritar favorabile, marcând un moment semnificativ pentru stabilitatea regiunii Caucazului de Sud.

Sprijin din partea actorilor globali

Statele Unite au jucat un rol central în facilitarea acestui acord. Rusia a salutat inițiativa intermediată de Washington, apreciind contribuția la stabilitatea regională, dar a avertizat totodată împotriva intervențiilor externe care ar putea complica procesul.

Totodată, Turcia — aliat apropiat al Azerbaidjanului — a salutat acordul și planul pentru un coridor strategic ce ar lega Azerbaidjan de exclava sa Nakhcivan, contribuind la conectarea Europei cu Asia prin Turcia.

Uniunea Europeană și Națiunile Unite au considerat acordul un pas esențial pentru reconcilieri durabile. A fost subliniat faptul că documentul finalizează negocieri bilaterale în curs încă din martie și consolidează recunoașterea reciprocă a suveranității și integrității teritoriale.

Pe lângă aceste entități, Franța a susținut ideea dizolvării Grupului de la Minsk, mediat anterior în conflict, și a cerut ratificarea rapidă a tratatului.

Un coridor și o eventuală nominalizare la Nobel

Acordul prevede crearea unui coridor strategic de tranzit denumit “Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), controlat de SUA, care facilitează legătura dintre Azerbaidjan și exclava sa, Nakhcivan. Această inițiativă pregătește terenul pentru o nouă arhitectură logistică și economică în regiune.

În semn de apreciere, liderii Armeniei și Azerbaidjanului — Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev — au susținut nominalizarea lui Donald Trump pentru premiul Nobel pentru Pace.

Impact geopolitic și provocări

Mutarea semnării acordului la Washington reflectă scăderea influenței Rusiei în Caucazul de Sud, mai ales în contextul conflictului rus din Ucraina. Coridorul TRIPP ar putea transforma radical configurația geopolitică și economică a regiunii, conectând-o direct la piețele est-europene și asiatice, evitând influența Iranului și Rusiei.

Acordul de pace semnat între Armenia și Azerbaidjan, facilitat de SUA, este un moment definitoriu pentru Caucazul de Sud. Reacțiile pozitive din partea Rusiei, Turciei, UE și ONU reflectă speranța într-o perioadă de reconciliere, dezvoltare și cooperare pe termen lung. Coridorul TRIPP poate deveni nu doar un simbol al păcii, ci o arteră strategică cu beneficii economice majore pentru regiune.