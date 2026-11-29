Președintele Nicușor Dan a răspuns vineri, 27 noiembrie 2026, după ce mai multe persoane au anunțat că refuză invitația la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. Refuzul invitaților nu pornește procedura de suspendare a președintelui și nu înseamnă că statul va plăti pentru un referendum.

„Cine vrea, vine, cine nu vrea, nu vine”, a spus Nicușor Dan când a fost întrebat despre invitații care l-au susținut la alegerile din 2025, dar nu vor participa la recepție. Președintele nu a precizat câte persoane au refuzat invitația.

Andrei Roșu, ultramaratonist, activist civic și fost solist al trupei Gaz pe Foc, este unul dintre cei care au anunțat că nu merg. El a spus că i-a acordat lui Nicușor Dan votul și încrederea, dar că nu se mai regăsește în valorile pe care consideră că președintele le reprezintă. Roșu și-a descris refuzul și ca pe o formă de protest.

Refuzul invitației nu este o cerere de suspendare

Articolul 95 din Constituție permite suspendarea președintelui pentru fapte grave prin care acesta încalcă prevederile Constituției. Un refuz de a participa la o recepție nu ține locul unei propuneri făcute de parlamentari și nici al unui vot.

Cel puțin o treime dintre deputați și senatori trebuie să inițieze propunerea de suspendare. Președintele trebuie înștiințat despre ea.

Parlamentul consultă Curtea Constituțională.

Deputații și senatorii votează în ședință comună. Suspendarea cere votul majorității lor.

Refuzurile anunțate nu arată câți parlamentari ar susține o asemenea propunere. În septembrie 2026, înaintea acestui episod, PNL a transmis că nu discută suspendarea lui Nicușor Dan și că nu există în partid un grup care să susțină demersul.

Un referendum ar urma doar după votul Parlamentului

Dacă Parlamentul aprobă suspendarea, Constituția cere organizarea unui referendum pentru demiterea președintelui în cel mult 30 de zile. La acel referendum ar vota cetățenii, iar organizarea lui ar presupune cheltuieli publice. Refuzul unor invitații nu a declanșat acest termen.

Autoritatea Electorală Permanentă, instituția care se ocupă de aplicarea regulilor pentru alegeri și consultări naționale, ar putea face o estimare tehnică pentru un referendum. O asemenea estimare nu ar fi însă o sumă aprobată pentru plată. În acest caz nu a fost decisă organizarea unui referendum.

Suma din 2012 nu este costul unui singur referendum

Un reper mai vechi arată de ce cheltuielile nu pot fi atribuite unui referendum fără separarea lor. Raportul Curții de Conturi pentru 2012 arată că bugetul Autorității Electorale Permanente a fost suplimentat pentru alegeri locale, referendumul privind suspendarea președintelui și alegeri parlamentare. Bugetul aprobat inițial era de 15.382 mii de lei, iar cel definitiv a ajuns la 47.741 mii de lei.

Plățile făcute de autoritate din bugetul de stat în întregul an au fost de 47.245,3 mii de lei, potrivit aceluiași raport. Această sumă acoperă cheltuielile anuale raportate de instituție, nu doar referendumul din 2012, și nu poate fi folosită drept preț pentru un referendum nou.

Recepția de Ziua Națională este programată pentru marți, 1 decembrie 2026, de la ora 18, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.