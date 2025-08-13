Adevărul despre riduri! Ce au descoperit cercetătorii despre îmbătrânirea pielii. Ridurile nu sunt doar rezultatul moștenirii genetice sau al expunerii excesive la soare.

Un studiu recent realizat de cercetătorii americani de la Universitatea Binghamton aduce dovezi experimentale clare despre un mecanism fizic care joacă un rol major în apariția lor. Analizând mostre reale de piele umană, specialiștii au demonstrat că întinderea și contracția repetată a pielii, proces ce se intensifică odată cu vârsta, determină încrețirea țesutului – fenomen comparabil cu uzura unui material purtat ani de zile.

Odată cu înaintarea în vârstă, pielea se întinde, se contractă și se încrețește sub presiune, confirmă noul set de dovezi obținut de echipa de la Universitatea Binghamton. Studiind mostre de piele umană, aceștia au observat că țesutul îmbătrânit este mai vulnerabil la formarea ridurilor. Acestea apar atunci când pielea se întinde într-o direcție și se strânge în sens opus, fenomen care devine tot mai pronunțat pe măsură ce trec anii.

Pentru a face fenomenul mai ușor de înțeles, cercetătorii îl compară cu un hanorac: după mulți ani de purtare, materialul se lărgește în anumite zone, iar textura se schimbă. „Nu mai este doar o teorie. Avem acum dovezi experimentale clare, care dezvăluie mecanismul fizic prin care se formează ridurile odată cu înaintarea în vârstă”, a declarat Guy German, conferențiar la departamentul de bioinginerie medicală al universității din New York.

Până acum, ipotezele legate de apariția ridurilor se bazau pe factori precum genetica, bolile de piele sau deteriorarea produsă de radiațiile solare. Simulările pe calculator sugerau modificări ale dermului – stratul bogat în colagen și elastină – dar lipsiseră confirmările obținute pe mostre reale de piele.

Ce au arătat testele de laborator

„Când am intrat în acest domeniu, acesta a fost unul dintre scopurile mele, să pot să înţeleg îmbătrânirea. Industria cosmetică lansează atât de multe produse anti-îmbătrânire, încât poate fi derutant să ştii care sunt bune şi care nu au efect. Pentru că dacă mă uit la televizor, la radio, online, în magazine, mi se spun 1.000 de lucruri diferite despre cum să-mi îmbunătăţesc sănătatea pielii şi vreau să ştiu ce e corect şi ce nu. Şi m-am gândit să descopăr singur”, a explicat German.

Cercetătorii au constatat că stratul cornos al epidermei își crește rigiditatea cu timpul, în timp ce straturile interioare devin mai moi din cauza reducerii densității fibrelor de colagen. Folosind un tensometru cu forță scăzută, au întins mostre de piele provenite de la persoane cu vârste între 16 și 91 de ani, simulând tensiunile naturale. Rezultatul: pielea întinsă pe orizontală se contractă pe verticală, iar acest efect devine mai accentuat la vârste înaintate.

„Dacă întinzi, de exemplu, o jucărie din plastic moale ea se întinde pe orizontală, dar se micşorează în cealaltă direcţie, şi devine mai subţire. Aşa face şi pielea. Pe măsură ce îmbătrâneşti, această contracţie se amplifică. Iar dacă pielea se contractă prea mult, se încreţeşte. Aşa se formează ridurile”, spune German.

De asemenea, testele au arătat că pielea își pierde volum prin eliminarea lichidelor, ceea ce agravează aspectul ridat. Această combinație între elasticitate și capacitatea de a pierde sau reține lichide prin pori nu fusese documentată anterior.

Îmbătrânirea naturală și cea provocată de soare, efecte similare

German subliniază că pielea tânără are proprietăți mecanice diferite, însă odată cu trecerea anilor „structura pielii se degradează, iar aceasta tinde să se întindă mai mult pe orizontală, favorizând apariţia ridurilor. Cauza stă în faptul că pielea nu se află într-o stare complet relaxată, ci este permanent uşor tensionată. Astfel, forţele interne proprii ţesutului cutanat devin motorul care impulsionează procesul de formare a ridurilor”.

Descoperirile pot contribui la înțelegerea și tratarea mai eficientă a diverselor afecțiuni cutanate. Totodată, îmbătrânirea prematură cauzată de expunerea prelungită la soare poate avea același efect asupra pielii ca procesul natural al vârstei. „Dacă îţi desfăşori întreaga activitate în aer liber, ai şanse mai mari să dezvolţi o piele mai îmbătrânită şi mai ridată decât persoanele care lucrează în interior. Efectele îmbătrânirii naturale şi ale celei cauzate de expunerea la soare sunt, în esenţă, similare”, a mai spus cercetătorul.

Rezultatele complete vor fi publicate în luna octombrie în Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, potrivit news.ro.