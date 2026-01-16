Producătorul de componente PC ASUS a oprit producția modelelor NVIDIA RTX 5070 Ti și RTX 5060 Ti cu 16GB de memorie, declarând că acestea au atins stadiul de „end of life” (sfârșitul ciclului de viață). Informația, publicată inițial de canalul de YouTube Hardware Unboxed și preluată de Engadget, indică o criză continuă a memoriilor drept cauză a deciziei.

Anunțul privind oprirea producției

Într-un material video recent, canalul Hardware Unboxed a dezvăluit că reprezentanții ASUS le-au comunicat „explicit” că modelul RTX 5070 Ti „se confruntă în prezent cu o criză de aprovizionare”. Compania a decis, în consecință, să „plaseze modelul în stadiul de end of life” și a confirmat că nu va mai fabrica acest produs. O situație similară vizează și modelul RTX 5060 Ti 16GB, despre care ASUS a menționat că „este aproape de final”, declarând că nu intenționează să reia producția. Ambele plăci video utilizează 16GB de memorie, un factor care crește costurile de fabricație în contextul economic actual.

Canalul Hardware Unboxed consideră improbabilă o revenire în producție a celor două modele în cursul acestui an. Dificultățile de aprovizionare întâmpinate de partenerii comerciali susțin această evaluare.

Confirmări de la retaileri și poziția NVIDIA

Retaileri din Australia au confirmat pentru Hardware Unboxed că modelul 5070 Ti „nu mai este disponibil pentru achiziție de la parteneri și distribuitori”. Aceștia estimează că indisponibilitatea va persista cel puțin pe durata primului trimestru. Contactat de publicația Engadget, un purtător de cuvânt al NVIDIA a recunoscut problemele de aprovizionare: „Cererea pentru GPU-urile GeForce RTX este puternică, iar oferta de memorii este limitată. Continuăm să livrăm toate unitățile GeForce și lucrăm îndeaproape cu furnizorii noștri pentru a maximiza disponibilitatea memoriilor”. ASUS nu a oferit un comentariu imediat la solicitarea Engadget.

Clarificări importante de la Hardware Unboxed

Ulterior publicării materialului video, Hardware Unboxed a oferit o clarificare. „ASUS nu ne-a spus că NVIDIA a anunțat că RTX 5070 Ti a fost scos din producție. ASUS ne-a spus că există o ofertă foarte redusă pentru 5070 Ti, astfel că propriile lor produse 5070 Ti (de exemplu, cele din gamele Prime și TUF Gaming) au fost trecute în stadiul de end of life”, a specificat canalul. Aceștia au concluzionat: „Având în vedere că nici retailerii nu pot procura unități 5070 Ti de la niciun partener AIB, acest lucru îl transformă, în mod efectiv, într-un produs mort”.

Impactul boom-ului AI asupra pieței de componente

Problemele de aprovizionare sunt alimentate de expansiunea rapidă a inteligenței artificiale. Companiile care dezvoltă centre de date au generat o cerere masivă pentru memorii RAM și alte componente. Producătorii de memorii și-au reorientat producția către memoriile cu lățime de bandă mare (HBM), necesare industriei AI, în defavoarea produselor pentru consumatori. Această schimbare a provocat creșteri de prețuri la memoriile RAM, GPU-uri și SSD-uri. Un exemplu este decizia Micron Technology din decembrie de a limita activitatea brandului de consum Crucial pentru a prioritiza sectorul AI.

Rolul partenerilor AIB în industrie

ASUS devine astfel primul partener AIB (Add-in Board) al NVIDIA care abordează public criza de memorii. Partenerii AIB, precum ASUS, fabrică majoritatea plăcilor video disponibile pe piață, folosind cipuri grafice de la NVIDIA și AMD. În mod tradițional, NVIDIA furniza partenerilor săi atât cipul grafic (die), cât și memoria pentru asamblare. Un zvon recent din industrie susține însă că NVIDIA ar fi cerut partenerilor să-și procure singuri memoriile. Această posibilă schimbare ar putea agrava dificultățile de aprovizionare.