Meta a decis să închidă trei dintre studiourile sale de realitate virtuală (VR): Armature, Sanzaru și Twisted Pixel. Măsura face parte dintr-un plan de reducere a costurilor, cu accent pe investițiile în metavers, potrivit Engadget.

Impactul asupra studiourilor VR

Angajați ai Twisted Pixel, studioul care a lansat Marvel’s Deadpool VR în noiembrie, și Sanzaru, cunoscut pentru Asgard’s Wrath, au anunțat închiderile pe rețelele sociale. Armature, care a adus Resident Evil 4 pe Quest în 2021, se numără de asemenea printre studiourile afectate, conform Bloomberg. Aplicația de fitness VR Supernatural nu va mai primi conținut nou, dar versiunea actuală va fi menținută.

Închiderea acestor studiouri ridică semne de întrebare cu privire la strategia Meta privind ecosistemul VR, domeniu în care compania a investit masiv. Angajații și viitorul conținutului VR sunt direct afectați de aceste decizii.

Explicația oficială a Meta

Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat închiderile și a precizat că decizia face parte dintr-o reorientare a investițiilor. „Am anunțat luna trecută că reorientăm o parte din investițiile de la Metavers către dispozitivele purtabile”, a declarat acesta pentru Engadget. „Aceasta face parte din acest efort și intenționăm să reinvestim economiile pentru a sprijini creșterea dispozitivelor purtabile în acest an.”

Această reorientare strategică indică o schimbare a priorităților Meta, de la dezvoltarea de conținut VR la investiții în tehnologia purtabilă. Impactul pe termen lung asupra ecosistemului VR rămâne de văzut.

Îngrijorări privind viitorul VR

În 2024, compania nu a anunțat noi căști VR de la Quest 3S, iar luna trecută a „întrerupt” căștile Horizon OS planificate de Asus și Lenovo. Acum, Meta reduce și dezvoltarea internă de jocuri. Aceste decizii generează incertitudini cu privire la viitorul investițiilor Meta în domeniul VR.

Meta susține, intern, că rămâne angajată să sprijine industria. „Aceste schimbări nu înseamnă că ne îndepărtăm de jocurile video”, a scris Tamara Sciamanna, director Oculus Studios, într-un memoriu raportat de Bloomberg. „Prin această schimbare, ne reorientăm investițiile pentru a ne concentra pe dezvoltatorii și partenerii noștri terți pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung.”

Reorientarea către dezvoltatorii terți

Potrivit memoriului intern citat de Tamara Sciamanna, director Oculus Studios, Meta își va concentra atenția pe sprijinirea dezvoltatorilor terți și a partenerilor. O astfel de strategie ar putea duce la o diversificare a conținutului VR, dar și la o dependență mai mare de creatori externi.

Această schimbare de strategie ar putea indica o recunoaștere a faptului că dezvoltarea internă de jocuri VR nu a atins rezultatele dorite. Colaborarea cu dezvoltatori terți ar putea oferi o abordare mai eficientă și inovatoare.