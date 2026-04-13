OpenAI a pus pe pauză proiectul său de centru de date Stargate în Marea Britanie, o decizie motivată de costurile ridicate ale energiei industriale și de mediul de reglementare din țară. Paradoxal, în timp ce suspendă o investiție majoră în infrastructură, compania semnează un nou contract de închiriere pentru un birou capabil să găzduiască peste 500 de angajați în Londra.

Un proiect suspendat, dar nu anulat

Un purtător de cuvânt al OpenAI a clarificat poziția companiei. „Continuăm să explorăm Stargate U.K. și vom merge mai departe atunci când condițiile potrivite, cum ar fi reglementările și costul energiei, vor permite investiții pe termen lung în infrastructură.” Compania a adăugat că „vede un potențial uriaș pentru viitorul IA al Regatului Unit” și continuă să investească în talente și să își extindă prezența locală.

Proiectul, dezvăluit în septembrie anul trecut, prevedea implementarea a până la 8.000 de unități GPU într-un parteneriat cu firma de cloud AI Nscale și gigantul Nvidia. Pe termen lung, ambițiile erau și mai mari, vizând o extindere la 31.000 de GPU-uri. O asemenea capacitate ar fi fost suficientă pentru a rula local modelele OpenAI pentru aplicații exigente din sectoare puternic reglementate, precum finanțe sau securitate națională. Una dintre locațiile planificate era Cobalt Park, situat într-o Zonă de Creștere AI desemnată recent în nord-estul Angliei.

Surse apropiate situației susțin că discuțiile dintre OpenAI și partenerii săi nu s-au oprit complet, căutându-se în continuare o soluție pentru viitorul proiectului.

Costuri și reglementări, principalele obstacole

Dar de ce s-a ajuns aici? Marea Britanie are unele dintre cele mai mari costuri la electricitatea industrială dintre marile economii globale. Iar eforturile de a construi infrastructură pentru inteligență artificială au fost complicate suplimentar de conexiunile lente și dificile la rețeaua națională de electricitate.

Pe partea de reglementare, lucrurile stau puțin diferit. Guvernul britanic lucrează la un cadru legislativ controversat privind drepturile de autor în domeniul IA. Potrivit unui raport guvernamental publicat în martie, majoritatea respondenților la o consultare publică au respins o excepție largă care ar fi permis companiilor de AI să-și antreneze modelele pe lucrări protejate de drepturi de autor fără a oferi compensații. V-ați fi gândit că fix aceste două probleme pot bloca un astfel de gigant?

Extindere masivă în Londra

Și totuși, în ciuda acestor probleme, OpenAI a confirmat separat că a închiriat un spațiu de 88.500 de metri pătrați în cartierul King’s Cross din Londra. Noul sediu este suficient de mare pentru a găzdui peste 500 de angajați, în condițiile în care compania are în prezent aproximativ 200 de persoane în capitala britanică.

O dublare a personalului,

„Marea Britanie are o profunzime incredibilă de talente și un istoric solid în domeniul IA,” a declarat Phoebe Thacker, șefa biroului OpenAI din Londra. „Londra este deja un hub cheie pentru cercetarea și echipele noastre, iar acest nou birou ne oferă spațiul necesar pentru a continua să construim aici.” Decizia are logică, având în vedere că în districtul King’s Cross operează deja nume grele din industrie, precum Google DeepMind, Meta, Synthesia și Wayve.

Ambiții mari, realități complicate

E drept că proiectul Stargate avea o greutate simbolică importantă, fiind considerat un pilon al ambițiilor Marii Britanii în domeniul inteligenței artificiale. Anunțul său a venit în urma unui Memorandum de Înțelegere pe care OpenAI și guvernul britanic l-au semnat în iulie 2025. Poziționarea țării ca destinație de top la nivel mondial pentru IA a fost o prioritate guvernamentală declarată, susținută de Planul de Acțiune pentru Oportunități în AI, care a intrat în vigoare la începutul anului 2025 (planul respectiv fiind acum pus sub semnul întrebării de realitatea din teren).