Scumpirea memoriilor pune presiune mai ales pe producătorii de telefoane ieftine, într-o piață în care livrările de smartphone-uri au scăzut cu 22% în trimestrul al treilea. Cumpărătorii reacționează la prețurile mai mari reducând achizițiile sau amânând înlocuirea telefonului, în timp ce disponibilitatea limitată a componentelor restrânge livrările.

„Principalul motiv al scăderii este criza memoriilor. Vorbim despre asta de mult timp, dar, într-adevăr, prețurile determinate de memorii sunt problema: costurile au crescut cu peste 300%, până la aproape 350% de la un an la altul”, a declarat Nabila Popal, director pentru date și analiză (Senior Director, Data & Analytics la IDC), în emisiunea The Close de la Bloomberg Television.

Segmentul ieftin pierde teren în fața mărcilor cu prețuri mai mari

Producătorii Android concentrați pe modele sub 150 de dolari sau sub 200 de dolari sunt deosebit de expuși acestei creșteri a costurilor. Potrivit lui Popal, pentru unii dintre producătorii aflați în top cinci, categoria sub pragul superior reprezintă aproximativ 50%-60% din livrări. Tocmai această parte a pieței se restrânge, pe măsură ce fabricarea dispozitivelor devine mai greu de susținut economic.

Diferențele dintre producători se văd în evoluția livrărilor descrisă de Popal:

Apple a înregistrat o scădere de ordinul câtorva procente.

Samsung a consemnat, de asemenea, o reducere de ordinul câtorva procente.

Xiaomi și alți producători au avut scăderi de 30%-40%.

Unele companii încearcă să treacă spre categorii de preț mai ridicate. Acolo trebuie însă să atragă cumpărători sensibili la preț și să concureze mai puternic cu Samsung. Popal subliniază că utilizatorii segmentului ieftin nu acceptă automat să plătească peste pragul de 200 de dolari.

Apple și Samsung câștigă astfel cotă de piață chiar dacă vând mai puține telefoane: livrările rivalilor se contractă mai repede. Pentru Apple, Popal estimează o pondere record în piață în acest an.

Stabilizarea ofertei nu ar readuce vechea structură de costuri

În privința următoarei etape a scumpirilor, Popal a avertizat: „Vestea proastă este că ce e mai rău abia urmează, așa cum am spus în comunicatul nostru: prețurile memoriilor nu au atins vârful, costurile memoriilor vor continua să crească, iar prețurile smartphone-urilor vor continua să crească.”

Popal a indicat și o estimare de creștere de 30%, urmată de încă 8%-10% anul viitor. Din declarația sa nu reiese limpede la ce prețuri se referă aceste procente.

Calendarul redresării a fost împins succesiv mai departe, după ce anterior fusese avut în vedere sfârșitul lui 2027. Acum, Popal plasează cel mai devreme în 2028 o echilibrare a cererii cu oferta de memorii.

Nici acel moment nu ar însemna, în estimarea sa, revenirea costurilor memoriilor la nivelurile de dinainte de 2025. Producătorii și consumatorii ar urma să se adapteze unei structuri de costuri diferite și unor prețuri ale telefoanelor corespunzătoare acesteia.