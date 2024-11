Top smartphone-uri 2024. Cele mai căutate telefoane

Patru dintre cele mai recente și avansate smartphone-uri din 2024

iPhone 16 Pro Max

Noul iPhone 16 Pro Max reunește specificațiile de vârf ale unui flagship premium, incluzând un ecran AMOLED impresionant de 6,9 inchi, perfect pentru vizionarea de conținut media și pentru activități de productivitate. Designul său a fost rafinat față de versiunile anterioare, cu margini mai subțiri și o suprafață de ecran extinsă. O noutate remarcabilă este butonul Camera Control, care permite acces rapid la cameră și fotografiere direct, fără a atinge ecranul, îmbunătățind considerabil experiența utilizatorilor pasionați de fotografie.

Specificațiile sunt următoarele:

Procesor: A18 Pro, unul dintre cele mai performante procesoare de la Apple;

Ecran: OLED de 6,9 inch, cu rată de reîmprospătare adaptivă de la 1 la 120 Hz, asigurând fluiditate în navigare și jocuri;

Stocare: Opțiuni de până la 1 TB, oferind spațiu amplu pentru conținut media și aplicații;

Camere: Sistem triplu de camere cu un senzor principal de 48 MP, optimizate pentru fotografii și video de înaltă calitate.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Noul Samsung Galaxy Z Flip 6 îmbină stilul clasic al telefoanelor pliabile cu tehnologia modernă. Dotat cu un ecran AMOLED de 6,7 inchi, luminos și clar, până la 512 GB de spațiu de stocare și o baterie de 4.000 mAh – o îmbunătățire semnificativă față de modelul anterior – acest dispozitiv oferă performanțe de top într-un design compact.

Alimentat de noul chipset Snapdragon 8 Gen 3 și echipat cu un sistem de răcire cu vapori, Galaxy Z Flip 6 asigură o eficiență crescută și un consum redus de baterie. De asemenea, modelul este mai subțire și mai ușor decât versiunile anterioare, accentuând eleganța și portabilitatea.

Specificațiile sunt următoarele:

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3, special optimizat pentru foldable;

Ecran: Principal OLED de 6,7 inch (pliabil), cu o durabilitate sporită față de modele anterioare și luminozitate îmbunătățită;

Stocare: Disponibil cu până la 512 GB;

Camere: Senzor principal de 50 MP, completat de o cameră ultrawide de 12 MP și o cameră frontală de 10 MP, capabilă să captureze fotografii clare și detaliate.

Motorola Razr Plus (2024)

Motorola Razr Plus impresionează prin experiența de utilizare și flexibilitatea sa. Ecranul extern de 4 inchi îi permite să funcționeze ca două telefoane într-unul singur, oferind acces rapid la aplicații, posibilitatea de a răspunde la mesaje, vizionarea videoclipurilor și chiar jocuri – totul fără a fi necesară deschiderea telefonului. În plus, bateria are o autonomie generoasă și se încarcă rapid. Camerele au fost îmbunătățite pentru o performanță mai bună, iar certificarea IPX8 oferă protecție împotriva scufundărilor accidentale.

Specificațiile sunt următoarele:

Procesor: Snapdragon 8+ Gen 2, oferind un echilibru bun între performanță și eficiență;

Ecran: Ecran principal OLED pliabil de 6,9 inch, alături de un ecran exterior de 3,6 inch pentru acces rapid la notificări;

Stocare: Variante de până la 512 GB;

Camere: Sistem dual de camere, cu un senzor principal de 12 MP și unul ultrawide de 13 MP, optimizat pentru fotografii portabile clare și rapide .

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra se remarcă prin zoom optic de 5x, zoom digital de 100x și un ecran generos, perfect pentru pasionații de fotografie mobilă. Echipat cu un procesor mai rapid și funcții Samsung Galaxy AI, acest model oferă traducere instantanee pentru mesaje și apeluri, alături de noul gest Circle to Search, care permite căutări rapide pe Google prin trasarea unui cerc pe ecran. S Pen-ul integrat facilitează notițele și schițele, iar Samsung promite actualizări Android timp de șapte ani, asigurând o durabilitate extinsă.

Specificațiile sunt următoarele: