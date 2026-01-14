YouTube introduce noi funcții de control parental, o mișcare deloc surprinzătoare, având în vedere cât de aprinsă e dezbaterea internațională despre siguranța online a minorilor. Platforma deținută de Google a anunțat miercuri că le oferă părinților mai multe instrumente, mai ales când vine vorba de timpul pe care copiii și adolescenții îl petrec pe YouTube Shorts. Practic, ca să limiteze tentația de a pierde vremea cu scroll-ul infinit, cei de la TechCrunch spun că părinții vor putea seta un cronometru pentru timpul petrecut de copiii lor pe Shorts – echivalentul YouTube pentru TikTok sau Instagram Reels.

Control parental extins, pentru mai multă liniște

Acum, parinții pot chiar bloca complet accesul la Shorts – fie definitiv, fie temporar, de exemplu, dacă cel mic ar trebui să folosească YouTube doar pentru a se pregăti pentru un test, vizionând conținut educativ. În plus, YouTube le permite părinților să seteze memento-uri personalizate pentru culcare și pauză, care ar trebui să-i ajute pe utilizatori să nu mai stea cu ochii în ecran. Trebuie spus că aceste funcții sunt disponibile și pentru adulți, care pot alege să-și stabilească propriile limite și memento-uri. E drept, pentru părinții care folosesc și ei YouTube, tranziția între contul de adult și cel de copil poate fi uneori anevoioasă – asta dacă nu vrei ca algoritmul tău să fie invadat pentru totdeauna de desene animate cu Bluey.

Simplificarea trecerii de la un cont la altul

În următoarele săptămâni, YouTube promite că va actualiza experiența de logare în aplicație, astfel încât părinții și copiii să poată comuta între conturile lor cu doar câteva atingeri. Asta presupune, desigur, că și părintele, și copilul își vor aminti să facă această schimbare. „YouTube says it will update the sign up experience within the app to make it easier for parents and kids to toggle between their accounts with just a few taps… of course, that requires the parent or child to actually remember to make the switch.”, au declarat reprezentanții companiei, conform sursei citate.

Controale parentale deja existente, dar îmbunătățite

Aceste funcții vin în completarea celor existente deja pe YouTube pentru adolescenți, care includ posibilitatea de a supraveghea activitatea canalului unui adolescent, dacă acesta creează conținut. E un lucru tot mai des întâlnit, TikTok, Snapchat, Instagram și Facebook având controale similare. Anul trecut, YouTube a dezvăluit și o tehnologie de estimare a vârstei, menită să prezică dacă un cont aparține unui adolescent, astfel încât să poată oferi o experiență mai potrivită vârstei. Practic, tin cu ochii pe cine are acces la ce.

Siguranța online, o prioritate din ce în ce mai mare

Se pare că platformele sociale nu mai contenesc cu implementarea măsurilor de siguranță. „YouTube and other social media Platformele are ramping up their parental controls as the online safety of minors continues to be a hot topic internationally.”, se arată în articolul TechCrunch. Rămâne de văzut dacă aceste noi măsuri vor avea impactul scontat și vor reuși să-i protejeze pe cei mici de pericolele din mediul online. Un lucru e cert: discuțiile pe această temă nu se vor opri prea curând.