Cum sa folosesti cardul VISA cand calatoresti: Sfaturi esentiale

Calatoriile intr-o tara straina sunt din ce in ce mai dese, odata cu progresul tehnologic care a facut ca mobilitatea sa fie extrem de usoara in zilele noastre. In prezent, exista zboruri catre o multime de destinatii din intreaga lume. Totusi, exista si o provocare la calatorii si anume gestionarea banilor.

In timp ce unele persoane aleg sa mearga pe metoda clasica de conversie valutara, altele prefera sa plateasca direct cu cardul bancar. Este extrem de util, deoarece nu mai trebuie sa schimbi bani fizic si nici nu mai trebuie sa ai grija lor.

Insa atunci cand folosesti un card VISA, trebuie sa fii atent la mai multe detalii, mai ales la comisioanele pe care trebuie sa le platesti atunci cand faci o plata intr-o tara straina.

Astfel ca, in cele ce urmeaza, ne-am propus sa iti dam cateva sfaturi esentiale despre cum sa folosesti cardul VISA atunci cand calatoresti. Vom vorbi despre plati internationale, plati contactless, evitarea conversiilor dinamice, folosirea de VPN pentru plati pe internet si folosirea cardurilor in loc de numerar.

Atunci cand ti-ai rezervat un concediu intr-o tara straina, este esential sa-ti activezi platile internationale si contactless. Totusi cred ca aceasta optiune este una standard in anul 2025, dar chiar si asa, iti recomand sa te interesezi la banca emitenta daca acestea sunt valabile.

Platile contactless sunt extrem de utile deoarece sunt mult mai rapide decat in cazul in care trebuie sa introduci un card bancar intr-un terminal de plata. Cu plati contactless, achiti in doar cateva secunde nota de plata de la un pub, restaurant, magazin si chiar bilete de transport.

Un alt avantaj pe care il ai la platile contactless este ca, pentru sume mici, nu trebuie sa mai introduci codul pin. De exemplu, la cardul meu VISA, platile ce au o valoare de sub 100 de LEI nu necesita cod pin. Acest lucru se aplica si in cazul platilor intr-o tara straina. Daca conversia este sub 100 LEI, nu trebuie sa mai introduc codul pin.

Evita conversiile dinamice

Atunci cand calatoresti intr-o tara straina, este recomandat sa eviti conversia dinamica. Ce inseamna mai exact acest lucru?

Conversia dinamica se refera la urmatorul lucru. Sa luam ca si exemplu o retragere de bani de la ATM. Un bancomat din Anglia iti poate oferi posibilitatea de a retrage bani locali (GBP), insa sa fii taxat in EUR. Daca vrei sa beneficiezi de cel mai bun schimb posibil, este esential sa alegi intotdeauna sa ti se perceapa comisioanele si costurile in moneda locala (GBP). Asta deoarece, in cazul in care alegi sa fii taxat in EUR, banca stabileste propriul curs de schimb.

Foloseste un VPN pentru plati pe internet

Am calatorit de foarte multe ori in Europa, spre diferite destinatii. Mereu am apelat la un VPN atunci cand am vrut sa fac plati pe internet. Asta deoarece, VPN-ul ma protejeaza atunci cand fac plati online, mai ales atunci cand folosesc retele wireless si nu datele mobile ale furnizorului meu.

Retelele de Wi-Fi public sunt de foarte multe ori nesigure. Asadar, datele cardului tau pot fi interceptate cu usurinta de catre hackeri. Daca folosesti un VPN, navigarea ta pe internet va fi criptata, iar datele confidentiale personale si financiare vor fi in siguranta.

Pe langa acest avantaj, utilizarea unui VPN mai ofera si alte beneficii. De exemplu, daca iti plac jocurile de noroc, atunci poti accesa diferite platforme online care sunt restrictionate regional.

Asadar, daca te afli de exemplu in Milano si vrei sa incerci jocurile de noroc din Italia, poti consulta aceasta lista cu cazinouri Visa care accepta depuneri si retrageri prin card de credit.

Alege bancomate sigure si evita comisioanele mari

Cand am inceput sa calatoresc in strainatate, am facut anumite greseli pe care mi-as fi dorit sa nu le fac. Cand am vazut primul ATM ce mi-a iesit in cale, m-am grabit sa retrag numerar de la el. Insa acest lucru este total gresit.

ATM-urile de tipul Euronet, care se gasesc in majoritatea tarilor din Europa, percep comisioane extrem de mari. De exemplu, am fost in Varna in luna aprilie a acestui an. Pentru a plati parcarea, trebuia sa platesc in moneda locala leva. Am vazut un ATM Euronet si mi-am introdus cardul pentru a retrage bani. Trebuia sa scot o suma echivalenta cu 20 RON, insa cu tot cu comisioane, pentru a putea retrage in numerar, trebuia sa achit in total 80 RON.

Asadar, iti recomand ca atunci cand calatoresti in strainatate, sa alegi sa utilizezi cardul doar la bancomate de la banci recunoscute, printre care ING, Santander sau BBVA. Aici gasesti intotdeauna comisioane mult mai mici decat in cazul ATM-urilor Euronet.

Foloseste VISA in loc de numerar

Mai sus mentionam faptul ca atunci cand am calatorit in Bulgaria, trebuia sa platesc parcarea in moneda locala, leva. Asadar, e bine sa detii si o cantitate mica de bani numerar pentru acest gen de situatii, insa in general, utilizarea cardului este mult mai avantajoasa. Si sa-ti spun si de ce.

Daca folosesti un card VISA, nu mai trebuie sa ai grija banilor. De cateva ori, in calatoriile mele, am gasit bani pierduti pe jos de diferite persoane. Asadar, platind cu un card de credit, nu mai trebuie sa-ti faci griji in privinta pierderii banilor.

Pe langa acest lucru, mai ai si un alt avantaj. Daca esti o persoana calculata, atunci cu siguranta vei vrea sa stii pe ce ai cheltuit banii. Daca folosesti cardul de credit VISA, vei putea vedea toate tranzactiile. Insa daca folosesti numerar, e posibil sa uiti de anumite plati efectuate.