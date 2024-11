Noutățile lunii noiembrie pe Netflix. Ce filme și seriale noi apar

Noiembrie aduce spiritul competiției mai aproape de tine și vine cu o serie de povești despre campioni și provocările lor. Așadar, pregătiți-vă să descoperiți: Senna, serialul care prezintă călătoria celebrului pilot brazilian de Formula 1, Aryton Senna, de la debutul carierei sale și până la tragicul accident de la Imola Grand Prix; mult așteptatul meci de box Jake Paul vs. Mike Tyson, care va fi transmis live în cinci limbi de pe stadionul AT&T din Arlington și promite un spectacol de zile mari; Spellbound, animația cu Rachel Zegler și Nicole Kidman în vocile personajelor principale, care ne trimite pe tărâmurile din Lumbria, unde neînfricata Ellian pornește într-o misiune specială încercând să-și salveze familia.

În plus, luna aceasta ne întâlnim și cu The Piano Lesson, o dramă bazată pe piesa premiată a lui August Wilson, cu Samuel L. Jackson și John David Washington în rolurile principale; sezonul 2 din drama The Empress, care ne readuce în Imperiul Austriac, unde Franz și Elisabeta nu mai par să se înțeleagă la fel de bine ca înainte; și ultimul capitol din Arcane, celebrul serial animat bazat pe jocul League of Legends, care a făcut furori la premiile Emmy și Annie din 2022.

Pe lângă acestea, din luna noiembrie vei putea urmări animațiile Madagascar și Kung Fu Panda, precum și sezonul 7 din seria Outlander și filmele Widows, Ride Along și Dawn of the Planet of the Apes – așa că nu uita să le adaugi în listă!

TITLURILE LUNII pe NETFLIX

Jake Paul vs. Mike Tyson – EVENIMENT LIVE

Un mega eveniment ce nu trebuie ratat: meciul de box difuzat în direct în cinci limbi de pe stadionul AT&T din Arlington, Texas, în care Jake Paul se luptă cu Mike Tyson.

Netflix și compania Most Valuable Promotions (MVP) prezintă un mega-eveniment de box la categoria grea, al cărui cap de afiș este „The Problem Child” Jake „El Gallo” Paul (9 victorii – 1 înfrângere, 6 KO), care luptă împotriva lui „The Baddest Man on the Planet” Mike Tyson (50 de victorii – 6 înfrângeri, 44 KO). Jake Paul vs Mike Tyson va fi transmis în direct la nivel global, exclusiv pe Netflix, sâmbătă, 16 noiembrie 2024 de pe stadionul AT&T Stadium din Arlington, Texas, al echipei Dallas Cowboys din NFL, cu o capacitate de 80.000 de locuri.

Campioana mondială la categoria super-ușoară Katie Taylor (23-1, 6 KO) își va apăra titlul nedisputat în zece runde a câte douăzeci de minute în fața pionierei boxului și deținătoarei titlului de campioană mondială unificată la categoria pană Amanda „The Real Deal” (adevărata) Serrano (46-2-1, 30 KO) în cel mai așteptat meci de revanșă din istoria boxului feminin.

| Trailer: aici

EVENIMENTUL VA FI TRANSMIS ÎN DIRECT, PE 16 NOIEMBRIE 2024, LA 3:00 A.M. ORA ROMÂNIEI

Spellbound – FILM NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Filmul Spellbound (Vrăjiți) urmărește aventurile lui Ellian, fiica tânără și tenace a conducătorilor regatului Lumbria, care trebuie să pornească într-o misiune îndrăzneață pentru a-și salva familia și regatul, după ce o vrajă misterioasă îi transformă părinții în monștri.

Pelicula este regizată de Vicky Jenson (Shrek), cu o coloană sonoră originală semnată de compozitorul distins cu EGOT, Alan Menken (Beauty and the Beast), versurile aparținându-i lui Glenn Slater (Tangled). Filmul Netflix produs de Skydance Animation are o distribuție vocală de zile mari, cu Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, Javier Bardem și Nicole Kidman în rolurile principale. După un scenariu de Lauren Hynek, Elizabeth Martin și Julia Miranda, Spellbound îi are ca producători pe John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg și Bruce Anderson pentru Skydance Animation.

| Regizat de: Vicky Jenson

| Coloană sonoră: Alan Menken, Glenn Slater

| Producători: John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg și Bruce Anderson

| Produs de: Skydance Animation

| Distribuție vocală: Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Tituss Burgess, Nathan Lane, Javier Bardem, Nicole Kidman

| Teaser: aici

DIN 22 NOIEMBRIE 2024

Senna – SERIAL NETFLIX

Fascinat de mașini încă din copilărie, pilotul brazilian Ayrton Senna a devenit o legendă a sportului, însă o tragedie a schimbat ireversibil scena Formulei 1.

De-a lungul a șase episoade, Senna va dezvălui traseul vieții lui Ayrton printre obstacole, triumfuri, dezamăgiri, bucurii și tristeți, explorând personalitatea și relațiile sale personale. Punctul de plecare va fi începutul carierei acestui triplu-campion de Formula 1, respectiv momentul în care acesta se mută în Anglia pentru a concura în competiția Formula Ford, continuând până la tragicul accident din Italia, de pe circuitul de la Imola, petrecut în timpul Grand Prix din San Marino.

| Creat de: Vicente Amorim

| Regizat de: Julia Rezende

| Scenariști: Gustavo Bragança, Alvaro Campos, Thais Falcão, Álvaro Mamute, Rafael Spínola, James Daniel Wilson

| Producători: Fabiano Gullane, Caio Gullane

| Producători executivi: Caíque Martins Ferreira, Gabriel Lacerda, Manish Pandey, Ana Saito, Pablo Torrecillas

| Cu: Gabriel Leone, Kaya Scodelario, Matt Mella, Pamela Tomé, Hugo Bonemer, Gabriel Louchard, Alice Wegmann, Christian Malheiros, Susana Ribeiro, Julia Foti, Camila Márdila, Marco Ricca

| Teaser: aici

DIN 29 NOIEMBRIE 2024

LISTA EXTINSĂ CU TITLURI:

DISPONIBIL ACUM

Monument Valley 2 – JOC NETFLIX

Netflix Stories: Outer Banks – JOC NETFLIX

RollerCoaster Tycoon Touch – JOC NETFLIX

1 NOIEMBRIE 2024

Barbie Mysteries: The Great Horse Chase – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Barbie Mysteries: Goana după cai

Bunele prietene Brooklyn și Malibu traversează Europa pentru a rezolva un mister, căci un cal de concurs este furat în timpul vacanței lor în zona rurală a Angliei.

It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: S-a terminat: Sărutul care a schimbat fotbalul spaniol

Fotbalistele spaniole se reunesc pentru prima dată pentru a revedea tumultuosul Campionat Mondial de fotbal feminin din 2023 și sărutul care le-a eclipsat victoria.

Let Go – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Ce contează cu adevărat

O mamă epuizată face un ultim efort de a-și menține familia unită, organizând o excursie pentru a vedea competiția de dans la bară a fiicei sale adolescente.

5 NOIEMBRIE 2024

Love Village: Season 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Satul iubirii: Sezonul 2

În căutarea iubirii adevărate, câțiva adulți celibatari și foarte dramatici, cu probleme de vedere și de somn, se mută într-o casă tradițională din Okinawa.

6 NOIEMBRIE 2024

Love Is Blind: Argentina – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Dragoste pe nevăzute: Argentina

Capsulele și inimile se deschid! De data aceasta, în Argentina. Cine va merge dincolo de aparențe în acest experiment în care cuplurile se logodesc fără să se fi văzut?

Meet Me Next Christmas – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Hai să ne întâlnim Crăciunul următor

Din dorința de a-și întâlni bărbatul visurilor, o romantică incurabilă gonește prin New York în căutarea unui ultim bilet la concertul de Crăciun susținut de Pentatonix.

Pedro Páramo – FILM NETFLIX

În această adaptare după romanul lui Juan Rulfo, un bărbat își caută tatăl, Pedro Páramo, într-un oraș bântuit de violență și furie pentru o iubire neîmpărtășită.

7 NOIEMBRIE 2024

10 Days of a Curious Man – FILM NETFLIX

Titlu localizat: 10 zile ale omului curios

O tânără dispare în Istanbul, iar un scriitor blazat cade în mijlocul unor evenimente letale în timp ce încearcă să o găsească pe ea și poate și o poveste bună.

Born for the Spotlight – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Născute pentru lumina reflectoarelor

Niște femei pasionate de actorie care își doresc nespus să simtă gustul faimei trebuie să forțeze limitele pentru a-și îndeplini visul în nemiloasă lume a showbizului.

Countdown: Paul vs. Tyson – SERIAL SPORTIV NETFLIX

Titlu localizat: Numărătoare inversă: Paul vs Tyson

Urmărește antrenamentele și viețile lui Jake Paul și Mike Tyson, care se pregătesc pentru un duel de neratat: meciul de box la categoria grea, în direct pe 16 noiembrie.

Outer Banks: Season 4: Part 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Outer Banks: Sezonul 4, Partea 2

Secretele îngropate ies la iveală în timp ce Albiturile caută un artefact legendar, având o bandă periculoasă de vânători de comori pe urmele lor.

8 NOIEMBRIE 2024

Bank Under Siege – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Bancă sub asediu

Spania, 1981. Oameni înarmați jefuiesc o bancă și iau sute de ostatici, așa că o reporteriță se întrece cu autoritățile pentru a descoperi adevăratul motiv al jafului.

Investigation Alien – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Pe urmele extratereștrilor

Un serial documentar captivant în care legendarul George Knapp călătorește prin întreaga lume, căutând dovezi despre OZN-uri și prezența lor pe Terra.

Mr. Plankton – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Dl Plancton

Un bărbat pentru care fericirea este un vis amar și fosta lui, cea mai nefericită viitoare mireasă, trebuie să-și țină companie când el merge pe un ultim drum.

The Cage – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Luptătorul din cușcă

Un tânăr luptător visează să ajungă la profesioniști și încearcă să se facă remarcat, iar un meci neașteptat îi oferă o șansă la glorie și un partener brutal în cușcă.

Umjolo: The Gone Girl – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Umjolo: Nuntă de Sfântul Valentin

O relație de cuplu aparent perfectă se clatină când unul dintre parteneri află despre infidelitatea celuilalt. Dar cine-a zis că dragostea nu-i complicată?

Vijay 69 – FILM NETFLIX

Vijay 69 este un film excentric, despre viața unui bărbat care decide să participe la un triatlon la vârsta de 69 de ani! Cu Anupam Kher în rolul principal.

9 NOIEMBRIE 2024

Arcane: Season 2 Part 1 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Arcane: Sezonul 2, Partea 1

Apar alte pericole, iar alianțele se fac și se desfac în lupta dintre Piltover și Zaun, care aduce atât glorie, cât și durere.

12 NOIEMBRIE 2024

Adrienne Iapalucci: Dark Queen – SPECIAL DE COMEDIE NETFLIX

Comediana Adrienne Iapalucci ia în vizor persoanele publice, tatuajele tributare ciudate, virtutea demonstrativă și multe altele în acest stand-up special.

Rhythm + Flow: Brazil – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Ritm + rimă: Brazilia

Pentru a purta coroana hip-hopului, trebuie să stăpânești scena. Rapperii brazilieni se întrec într-o competiție jurizată de Filipe Ret, Djonga, Tasha și Tracie.

13 NOIEMBRIE 2024

Hot Frosty – FILM NETFLIX

Eșarfa magică a unei tinere văduve aduce la viață un om de zăpadă. Va reuși el să o ajute să redescopere iubirea, râsul și spiritul sărbătorilor înainte de a se topi?

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Întoarcerea Regelui: Ascensiunea și decăderea lui Elvis Presley

Asta era șansa lui de a arăta lumii că încă mai era Regele rock-and-roll. Descoperă povestea revenirii triumfătoare a lui Elvis Presley din 1968.

Sisters’ Feud – SERIAL NETFLIX

O femeie refuză să se alăture planului complicat al surorii sale, atrăgând trădare și răzbunare, și încearcă să se reîntâlnească cu fiica ei înstrăinată în închisoare.

SPRINT Part 2 – SERIAL SPORTIV NETFLIX

Titlu localizat: SPRINT: Sezonul 2

Cu viteza în sânge și ambiția în suflet, cei mai buni sprinteri ai lumii se adună la Paris, pregătiții să bată recorduri și să concureze pentru aurul olimpic.

The Mothers of Penguins – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Mamele pinguinilor

Odată cu exmatricularea fiului ei de șapte ani, o luptătoare MMA înțelege că lupta dusă ca părinte eclipsează luptele din ring.

14 NOIEMBRIE 2024

Beyond Goodbye – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Dincolo de rămas-bun

După ce-și pierde iubitul într-un accident tragic, Saeko cunoaște un străin care a primit inima logodnicului ei decedat. Dar ei nu știu asta.

The Fairly OddParents: A New Wish – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Nașii mei vrăjitori: O nouă dorință

După ce se mută cu părinții în orașul Dimmadelphia, Hazel descoperă că noii vecini sunt niște spirite magice sub acoperire!

The Lost Children – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Copiii pierduți

După prăbușirea avionului, patru copii indigeni luptă pentru supraviețuire în Amazon, apelând la înțelepciunea ancestrală în timpul unei misiuni disperate de salvare.

15 NOIEMBRIE 2024

Cobra Kai: Season 6: Part 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Cobra Kai: Sezonul 6, Partea 2

Cum noul turneu mondial bate la ușă, Daniel și Johnny încearcă să-și reconstruiască echipa, dar dușmani vechi și amenințări noi stau în calea victoriei lor.

16 NOIEMBRIE 2024

Arcane: Season 2 Part 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Arcane: Sezonul 2, Partea 2

Apar alte pericole, iar alianțele se fac și se desfac în lupta dintre Piltover și Zaun, care aduce atât glorie, cât și durere.

18 NOIEMBRIE 2024

Wonderoos: Season 2 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Minuneii: Sezonul 2

Plouă cu surprize! Minuneii s-au întors și au parte de noi lecții. Printre aventurile de zi cu zi, se numără o tunsoare, sentimente greu de înțeles și multe altele.

19 NOIEMBRIE 2024

Zombieverse: New Blood – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Zombivers

Revoluționarul serial coreean cu zombi revine și e mai dur ca niciodată, cu zombi feroce, membri noi și misiuni pline de fiori de groază și râsete.

20 NOIEMBRIE 2024

Adoration – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Metehnele adorației

Dispariția unei fete de 16 ani scoate la iveală secrete și tulbură o comunitate mică, iar prietenii și familia fetei încearcă să reconstituie ultimele ei acțiuni.

Buy Now: The Shopping Conspiracy – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Cumpără acum: Conspirația shoppingului

GTMAX – FILM NETFLIX

Titlu localizat: GTMAX

O bandă de motocicliști certați cu legea îi recrutează fratele pentru un jaf. Fosta campioană de motocros e nevoită să-și înfrunte temerile pentru a-și proteja familia.

Our Oceans – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Oceanele noastre

Descoperă povești din adâncul apelor și explorează cele cinci oceane ale Pământului în acest uimitor serial documentar despre natură.

Rhythm + Flow: Season 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Ritm + rimă: Sezonul 2

Căutarea noii vedete din hip-hop se mută în Atlanta, iar creatorii de hituri Ludacris, Latto și DJ Khaled se alătură juriului ca mentori ai tinerelor speranțe.

The Merry Gentlemen – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Crăciun fericit, domnilor!

O dansatoare dintr-un oraș mare pune în scenă un spectacol masculin cu tematică de Crăciun pentru a salva barul părinților ei, apoi cunoaște un tip care știe să acționeze.

21 NOIEMBRIE 2024

Maybe Baby 2 – FILM NETFLIX

După ce două cupluri află că, de fapt, clinica de fertilitate nu le încurcase ovulele, decid să se mute împreună și să își crească copiii la comun.

Tokyo Override – SERIAL NETFLIX

O hackeriță solitară și un grup de curieri clandestini descoperă durul adevăr ascuns de imaginea aparent perfectă a orașului Tokyo.

22 NOIEMBRIE 2024

900 Days Without Anabel – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: 900 de zile fără Anabel

Răpirea lui Anabel Segura a ținut Spania în suspans timp de 900 de zile. Acest serial documentar studiază cazul prin înregistrări inedite ale convorbirilor cu răpitorii.

JOY – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Joy, miracolul vieții

Bazată pe o poveste reală, această dramă urmărește trei oameni de știință britanici pionieri din anii ’60 și ’70 și lupta lor pentru a dezvolta FIV – împotriva tuturor provocărilor.

Tex Mex Motors: Season 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Tex Mex Motors: Sezonul 2

Cu personaje noi, un atelier mai mare și țintind un profit mai substanțial, echipa Borderland se aventurează mai adânc în Mexic pentru a găsi mașini rare și unice.

The Empress: Season 2 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Împărăteasa: Sezonul 2

Nori negri încep să se adune deasupra Imperiului Austriac, iar căsnicia dintre Franz și Elisabeta e pusă la încercare de presiunea de a naște un moștenitor al tronului.

The Helicopter Heist – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Jaf din elicopter

Doi prieteni din copilărie decid să încerce un ultim jaf: să fure câteva milioane din cel mai sigur depozit de bani din Suedia. Dar poliția este deja pe urmele lor.

The Piano Lesson – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Lecția de pian

În această dramă bazată pe piesa lui August Wilson distinsă cu premiul Pulitzer, un conflict pe tema unui pian valoros amenință să destrame o familie.

When the Phone Rings – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Când sună telefonul

23 NOIEMBRIE 2024

Arcane: Season 2 Part 3 – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Arcane: Sezonul 2, Partea 3

Apar alte pericole, iar alianțele se fac și se desfac în lupta dintre Piltover și Zaun, care aduce atât glorie, cât și durere.

25 NOIEMBRIE 2024

Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Caz clasat: Cine a ucis-o pe JonBenét Ramsey

Greșelile poliției și circul mediatic au împiedicat soluționarea uciderii fetiței JonBenét Ramsey. Acest documentar vast relatează cercetările justiției timp de decenii.

The Creature Cases: Chapter 4 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Ești gata să rezolvi mai multe mistere legate animale? Faceți echipă cu agenți speciali Sam și Kit pentru a rezolva noi cazuri din toată lumea!

26 NOIEMBRIE 2024

Anthony Jeselnik: Bones and All – SPECIAL DE COMEDIE NETFLIX

Anthony Jeselnik sărbătorește 20 de ani de comedie savuroasă oferită maselor în acest program special cu poante tăioase.

27 NOIEMBRIE 2024

Chef’s Table: Volume 7 – DOCUMENTAR NETFLIX

Titlu localizat: Chef’s Table: Volumul 7

Cinci bucătari de talie mondială redefinesc limitele culinare cu mâncăruri delicioase și inovatoare, onorând diversele culturi și filosofii personale.

Our Little Secret – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Micul nostru secret

După ce descoperă că partenerii lor sunt frați, doi foști iubiți resentimentari trebuie să-și petreacă Crăciunul sub același acoperiș, ascunzându-și trecutul romantic.

28 NOIEMBRIE 2024

Asaf – SERIAL NETFLIX

Un tată are dificultăți după divorț, afundându-se în lumea crimei organizate. Viața fiului său este în pericol, deci ce va face acum?

Is it Cake? Holiday – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: E tort sau nu? De sărbători

Cofetari talentați, iluzii incredibile și atmosferă veselă de sărbători. Nouă cofetari campioni ai sezoanelor trecute participă la E tort sau nu? De sărbători.

The Madness – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Nebunia

După ce descoperă un cadavru în adâncul pădurii Poconos, un expert media se trezește că i s-a înscenat uciderea unui notoriu susținător al supremației albilor.

29 NOIEMBRIE 2024

The Later Daters – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Dragostea nu are vârstă

Șase celibatari tomnatici învață noile reguli ale romantismului modern, pornind în căutarea dragostei și a redescoperirii de sine în acest reality-show emoționant.

The Snow Sister – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Sora de zăpadă

Un băiețel a cărui familie îndurerată a uitat de Crăciun formează o legătură neașteptată și vindecătoare cu o fată veselă, cuprinsă de spiritul sărbătorilor.