„Am trăit într-o speranță falsă”, spune scufundătorul Rory Golden, despre dispariţia submarinului

Rory Golden, un scufundător cunoscut pentru faptul că are experiență în explorarea epavei Titanicului, care a luat și parte la expediția de anul trecut, a povestit despre teama și falsa speranță pe care le-au simțit cei prezenți pe nava care îi însoțea pe turiști.

Astfel, „Am plâns cu toții când au fost găsite resturi ale submersibilului”, a spus el, potrivit BBC.

De altfel, Rory Golden se afla pe nava de sprijin a Titan, Polar Prince, care îi ducea pe turiști să vadă epava Titanicului când contactul cu submarinul și cei cinci pasageri ai săi s-a pierdut într-o scufundare spre Titanic în luna iunie 2023.

În afirmaţiile sale, „Aveam această imagine în cap, cu ei fiind acolo, jos, rămânând fără oxigen în frig, fiind foarte speriați”, a spus el.

Dar, după ce a aflat că submarinul a făcut implozie la doar câteva ore după scufundare, Golden a mărturisit că a fost o consolare să știe că cei de la bord nu au suferit.

Practic, Golden se afla pe nava de sprijin Polar Prince pentru a face prezentări despre Titanic când submersibilul a dispărut.

În declaraţiile sale, „Când submarinul a întârziat, nu ne-am îngrijorat, deoarece comunicațiile se întrerup foarte des în ocean, dar în cele din urmă ne-am dat seama că există probleme serioase. Am plâns cu toții când au fost găsite resturile submarinului. S-a format o legătură specială între noi toți cei care am fost acolo pe navă în acea săptămână. Și această legătură va rămâne întotdeauna”, a explicat el.

Imediat, o operațiune majoră de căutare și salvare a fost lansată de Paza de Coastă a SUA. Câteva zile mai târziu, mai multe sunete au fost detectate sub apă, sporind speranța că acestea proveneau de la submarinul dispărut, însă acum se știe că cei de la bord au murit, cel mai probabil, instantaneu după ce Titan a suferit o defecțiune catastrofală în timp ce se apropia de Titanic, pe fundul Atlanticului.

În afirmaţiile sale, „Am trăit într-o speranță falsă timp de patru zile. Mai sunt multe întrebări la care trebuie să se răspundă”, a spus Golden.

Mai mult, Rory Golden a fost un prieten apropiat al unuia dintre cei care se aflau la bordul submersibilului, Paul Henri Nargeolet, un explorator francez.

De altfel, Golden a declarat pentru BBC că a fost unul dintre ultimii oameni care l-au văzut pe Nargeolet în viață.

„A părăsit nava într-o stare de spirit excelentă, într-o formă excelentă și a fost fericit. Mergea undeva unde voia să fie”, a mai spus el.

Practic, Rory Golden a vizitat, de asemenea, Titanicul pe submarinul Oceangate.

În explicaţiile sale, „Paul Henri și cu mine am discutat despre submersibil în trecut și chiar am făcut o scufundare în același loc cu un an înainte și eu sunt aici, la fel ca mulți alții. Submarinul Titan făcuse 15 scufundări până în acel moment. M-am simțit confortabil. Am petrecut 12 ore acolo și a fost o experiență cu totul diferită să fiu într-un submersibil în care mă puteam deplasa destul de bine”, a spus el.

Chiar şi aşa, Golden a mai explicat că nu regretă experiența sa.

„Nu era timpul meu. Nu știi niciodată când îți vine rândul”, a spus el.

În concluzie, cei cinci pasageri care se aflau la bord, directorul executiv al companiei care a organizat expediția, Stockton Rush (61 de ani), expertul francez în Titanic Paul Henry Nargeolet (77 de ani), aventurierul miliardar britanic Hamish Harding (58 de ani), precum și Shahzada Dawood (58 de ani), și fiul său Suleman (19 ani,) au fost probabil uciși instantaneu, fără să aibă nicio idee despre ceea ce se întâmpla.

Experții din industrie au ridicat multe întrebări serioase cu privire la siguranța submersibilului Titan înainte de scufundare.

Investigațiile Gărzii de Coastă a SUA și ale Pazei de Coastă Canadiene sunt încă în curs de desfășurare.

Sursa: www.antena3.ro