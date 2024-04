Banca Mondială: România a avut una dintre cele mai rapide creșteri a ocupării forței de muncă în IT

În cadrul unui raportal experţilor Băncii Mondiale, se arată că, tehnologiile digitale au devenit o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi, transformând sectoare precum comunicațiile, afacerile, sănătatea, educația și multe altele. Nu e de mirare că majoritatea țărilor au înregistrat o puternică creare de locuri de muncă în domeniul serviciilor IT.

În raport, experții de la Banca Mondială, au precizat că numărul locurilor de muncă în domeniul serviciilor IT la nivel mondial a crescut de patru ori de la 8 milioane în anul 2000 la 32 de milioane în 2022.

Astfel, ”China, Israel, Malaezia, Nigeria, Filipine, Vietnam și mai multe țări din Europa Centrală și de Est (Ungaria, Polonia și România) au înregistrat cea mai rapidă creștere a numărului de locuri de muncă, datorită industriei locale de servicii IT în plină expansiune și a exporturilor în creștere”.

În plus, ”Progresele tehnologice rapide și cererea puternică au făcut din industria serviciilor IT să devină unul dintre cei mai doriți angajatori din secolul XXI. Acest sector a creat unele dintre cele mai bine plătite locuri de muncă, a creat o nouă clasă de mijloc și a sporit mobilitatea socială. Dependența tot mai mare de tehnologiile digitale a stimulat o cerere extraordinară de dezvoltatori de aplicații, ingineri software, analiști de date, arhitecți cloud și multe alte profesii care nici măcar nu existau în urmă cu 20 de ani. Industria serviciilor IT găzduiește unele dintre cele mai valoroase companii din lume în funcție de capitalizarea de piață și oferă locuri de muncă cu oportunități de succes profesional”, se arată în raport.

Procentual, Ungaria, Malaezia, Filipine, Polonia și România au devenit destinații din ce în ce mai atractive pentru industria de outsourcing a serviciilor IT. Potrivit raportului Băncii Mondiale, atunci când internetul rapid devine disponibil într-o țară, probabilitatea ca o persoană să fie angajată crește cu până la 13%, iar numărul total de locuri de muncă pe firmă crește cu până la 22%. În plus, exporturile firmelor aproape că se cvadruplează odată cu disponibilitatea internetului rapid. De exemplu, în întreaga Africă, acoperirea 3G a fost asociată cu o reducere a sărăciei extreme, care în Senegal a fost de 10% și de 4,3% în Nigeria.

Sectorul TIC din România

Sectorul TIC din România este format din producători de componente electronice, calculatoare și echipamente periferice, echipamente de comunicații, electronice de consum și medii de înregistrare magnetice și optice;

-editare de software;

-telecomunicații;

-servicii de tehnologia informației;

-portal web, procesare de date, administrare de pagini web și activități conexe;

-repararea calculatoarelor și echipamentelor de comunicații.

Exporturile de bunuri din domeniul TIC includ echipamentele de telecomunicaţii, video şi audio, de computere şi tehnică de calcul, componentele electronice, precum şi alte bunuri care ţin de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Produsele software sunt excluse.

În plan mondial, Pandemia a stimulat semnificativ utilizarea aplicațiilor pentru afaceri, educație, finanțe, medicină, sănătate și cumpărături. Dintre toate categoriile de aplicații, aplicațiile de afaceri au crescut cel mai mult ca amploare și durată de utilizare. Aplicațiile de afaceri constau în mare parte din aplicații de videoconferință și de comunicare în afaceri (precum Zoom), platforme de networking profesional și de angajare (precum LinkedIn), aplicații de achiziții publice pentru întreprinderi, aplicații de vânzare de produse și servicii (precum Amazon seller) și aplicații de soluții digitale pentru întreprinderi (desktop la distanță, cloud, gestionarea fișierelor).

În această perioadă, descărcările de aplicații de afaceri au atins un vârf de peste 300 de milioane în mai 2020, cu 75% mai mult decât nivelul din ianuarie 2019, iar timpul total petrecut a fost mai mult decât dublu, precizează sursa citată. Cea mai mare parte a creșterii numărului de descărcări de aplicații de afaceri și a timpului total petrecut utilizând aplicații de afaceri a fost determinată de aplicațiile de videoconferință. China, India, Statele Unite, Indonezia, Brazilia și Mexic au furnizat cele mai multe dintre noile descărcări, în timp ce Bulgaria, România, Uruguay, Nigeria, Filipine și Peru au înregistrat cele mai mari rate de creștere a descărcărilor.

În cadrul raportului, ”Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) a fost cel mai inovator domeniu tehnologic din ultimele decenii și a fost un factor-cheie de stimulare a inovării în alte sectoare. Domeniile legate de tehnologia TIC s-au numărat printre domeniile cu cea mai rapidă creștere în ceea ce privește publicațiile de brevete; ponderea acestora în totalul publicațiilor de brevete a crescut de la mai puțin de 10% în 1980 la 26% în 2021. De la computerele personale, internetul, platformele digitale, 4G/5G, smartphone-urile și serviciile cloud până la inteligența artificială (AI), cele mai importante progrese tehnologice din ultimele decenii au fost dominate de sectorul TIC”.

Practic, cele mai mari șapte companii din lume care au cheltuit cel mai mult pentru cercetare și dezvoltare în 2020 au fost toate companii din domeniul TIC: Alphabet, Amazon, Apple, Huawei, Meta, Microsoft și Samsung. Instrumentele de inteligență artificială generativă, cum ar fi ChatGPT și Stable Diffusion, au uimit publicul la sfârșitul anului 2022. În calitate de tehnologie de uz general (GPT), TIC permite și accelerează inovarea în alte sectoare.

Creșterea fulminantă a segmentului de servicii IT

În raport, Banca Mondială spune că în ultimele două decenii, segmentul serviciilor IT a fost segmentul cu cea mai rapidă creștere din economia globală, înregistrând o creștere de două ori mai rapidă decât restul economiei. Pe baza setului de date privind sectorul TIC compilat de echipa acestui raport, valoarea adăugată totală a sectorului TIC a depășit 6.100 de miliarde de dolari SUA în 2022, reprezentând aproximativ 6% din produsul intern brut (PIB) mondial. În cadrul sectorului TIC, valoarea adăugată este captată din ce în ce mai mult în serviciile IT decât în producția de hardware sau în telecomunicații. La nivel global, rata de creștere a valorii adăugate a serviciilor IT este de aproape două ori mai mare decât rata de creștere a economiei mondiale, depășind toate celelalte sectoare în ultimele două decenii.

În contextul comparațiv, în România, din declarațiile lui Bogdan Putinică, country manager Microsoft România şi Republica Moldova, se arată că ritmul creșterii industriei IT locale este de trei ori mai mare decât economia în ansamblu. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării Bogdan-Gruia Ivan a afirmat că, în prezent, contribuția sectorului IT se apropie de 8% din PIB, urmând să ajungă la aproximativ 10% în următorii doi ani.

Revenind la raportul Băncii Mondiale, România este prezentată printre țările care, în ultimii ani, au înregistrat ”o creștere impresionantă atât în ceea ce privește producția de TIC, cât și în ceea ce privește producția de servicii TIC”. Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Islanda, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Slovenia și Turcia au înregistrat o creștere de două cifre a valorii adăugate în sectorul producției de TIC în perioada 2015-2022, în timp ce Bulgaria, Croația, Cipru, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta și România au înregistrat o creștere de două cifre în ceea ce privește serviciile TIC. Alte țări, precum Chile, Costa Rica, Senegal și Vietnam au înregistrat, de asemenea, o creștere rapidă în domeniul producției de TIC, în timp ce China, Ghana, Irlanda, Kenya, Arabia Saudită și Singapore au excelat în domeniul serviciilor TIC.

Astfel, ,,Cele mai multe dintre aceste țări au obținut o astfel de creștere prin integrarea TIC în lanțul valoric global. De asemenea, bunurile și serviciile TIC sunt din ce în ce mai mult utilizate ca materii prime intermediare în alte sectoare. Potrivit raportului, ponderea inputurilor de bunuri TIC a crescut modest între 2000 și 2020 în toate sectoarele. Intensitatea aferentă inputurilor din domeniul telecomunicațiilor a rămas stabilă. În schimb, ponderea resurselor provenite din serviciile IT a crescut dramatic în toate sectoarele, în special în serviciile moderne, ceea ce evidențiază efectele de propagare substanțiale pe care serviciile IT le generează în economie în general”.

În cadrul raportului, Banca Mondială a prezentat date despre România, astfel:

Persoane care utilizează internetul: 86% din populație;

Abonamente fixe în bandă largă: 32 la 100 de locuitori;

Abonamente unice la internet mobil: 72% din populație;

Trafic lunar de bandă largă mobilă pe cap de locuitor: 8,1 gigabiți;

64% din populația cu vârsta de peste 15 ani a efectuat sau a primit o plată digitală în 2021;

Producția din domeniul TIC: 1,38 de miliarde de dolari valoare adăugată în economie;

Servicii TIC: 17,9 miliarde USD valoare adăugată în economie;

Ocuparea forței de muncă: 50.000 de persoane în Industria TIC;

Ocuparea forței de muncă: 197.000 persoane în Servicii TIC;

Exporturi de bunuri TIC: 2,683 de miliarde de dolari, 2021;

74 de tranzacții cu capital de risc în sectorul digital;

Valoarea finanțării cu capital de risc: 103 milioane de dolari;

Inovare: 55 de publicații de brevete în domeniul TIC, 2021,

Sursa: www.economica.net