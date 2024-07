Care este numărul de femei, din România, care au un loc de muncă oficial?

Aproape jumătate dintre femeile din România nu au un loc de muncă oficial, conform datelor furnizate de Organizația Internațională a Muncii (OIM). România se află pe locul trei în Europa în ceea ce privește numărul de femei casnice, fiind devansată doar de Italia și Grecia.

Estera, în vârstă de 50 de ani, este un exemplu reprezentativ pentru multe femei din România. După ce a lucrat câțiva ani într-o fabrică de componente auto, a fost nevoită să renunțe din motive de sănătate.

„De mult îmi caut și am fost la probe de lucru, dar tot muncă grea pe care eu nu mai pot s-o prestez. Am lucrat ca operator de sudură, făceam coliere pentru mașini. Acum îmi caut un loc de muncă, ceva mai lejer, ca să pot face față și să am și eu un venit”.