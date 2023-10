Cum a fost industria românească de armament salvată de război?

Războiul din Ucraina și creșterea tensiunilor internaționale au fost mană cerească pentru fabricile românești de armament și tehnică militară.

În analiza sa, Income Magazine relatează că actualele conflicte și potențialul global pentru unele noi au atras atenția investitorilor străini asupra capacităților românești de producție. Sunt vizați chiar și producători trași pe linie moartă.

Directorul editorial Income Magazine, Ioana Erdei, a spus,

„Poate suna cinic, și este cinic. Industria de armament românească a fost salvată de război. Cred că așa s-a întâmplat și în alte țări. Ne uităm la Bulgaria, care, culmea, merge chiar mai bine: noi ne-am dublat producția de armament, ei și-au triplat-o.

Dacă ne uităm la cea mai mare fabrică producătoare de armament românească, Romarm, aceasta a avut în 2021 o cifră de afaceri de 145 de milioane de lei iar în 2022, o cifră de afaceri de 811 milioane de lei. O creștere fabuloasă.

Conflictul din Orientul Mijlociu, oportunitate pentru industria românească de apărare

Ne uităm și la o tranzacție foarte interesantă pe care a făcut-o Gigi Becali, respectiv o fabrică de armament de la Drăgășani, pe care o avea în conservare, care n-a mai fost folosită de zeci de ani. Aceasta a fost vândută cu 13 milioane de euro.

Cu toate astea, România, după cum spuneam, este în urmă, în comparație cu țările vecine. Putem mai bine. Contează foarte mult și politicile guvernamentale.

Dacă ne uităm la bugetul Ministerului Apărări Apărării, acestea a crescut cu 50% în 2023 față de 2022. Însă trebuie să avem o politică foarte clară de atragere de investitori în această zonă, pentru a profica economic de pe urma acestor oportunități, chiar dacă sună extrem de cinic și dureros, inclusiv pe seama a ceea ce se întâmplă în acest moment în Orientul Mijlociu.

Conflictul dintre Israel și Hamas poate reprezenta o nouă oportunitate pentru industria noastră de apărare. Din păcate, toate conflictele la nivel mondial sunt oportunități pentru producătorii de armament.

Director editorial Income Magazine: „Investitorii trebuie să primească ajutor de la stat”

Dacă ne gândim că facem parte dintr-o economie mondială capitalistă, trebuie să profităm și să ne poziționăm strategic în această lume, când vine vorba de industria de armament, în condițiile în care România are potențial, are fabrici și are istorie (…)

Ar trebui să existe programe de ajutor de stat pentru reluarea producției, respectiv pentru modernizarea fabricilor sau pentru construcția de la zero. Investitorii strategici români sau străini ar trebui să primească ajutor de la stat. Până la urmă statul, știm foarte bine, nu este nici cel mai bun investitor, nici cel mai bun administrator și trebuie să lăsăm sectorul privat să facă ce știe mai bine. Dar sectorul privat are nevoie de ajutor și are nevoie de deschidere, din punctul ăsta de vedere.

România cred că poate să devină atrăgătoare pentru investitori, în funcție de felul în care sunt negociate aceste poziții, pentru că lucrurile astea se decid la nivelul NATO și investitorii cred că sunt foarte conștienți de asta. Nu doar privatul trebuie să vină cu investiția, ci, cumva, statul trebuie să creeze contextul”, a spus, la Antena 3 CNN, directorul editorial Income Magazine.

