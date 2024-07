În România, începând cu 1 septembrie, pensionarii vor putea observa efectele noii formule pentru recalcularea pensiilor

În prezent, un milion de decizii pentru recalcularea pensiilor sunt pregătite să fie expediate către pensionari prin Poșta Română, iar autoritățile recunosc că unele categorii vor experimenta modificări substanțiale.

În acest sens, legea pensiilor va aduce schimbări semnificative în veniturile românilor, în special pentru cei cu mulți ani de muncă. Începând cu 1 septembrie, pensionarii vor putea observa efectele noii formule pentru recalcularea pensiilor.

În aceeași lună, pensionarii din străinătate vor trebui să prezinte un document esențial – certificatul de viață – la casele de pensii teritoriale pentru a continua să primească pensia.

De la 1 septembrie, acest certificat va trebui să fie depus de două ori pe an; altfel, Casa de Pensii va suspenda plata pensiei respective.

Pentru a menține plata pensiei din sistemul public, pensionarii care locuiesc în afara țării sunt obligați să trimită un certificat de viață de două ori pe an, până pe 31 martie și 30 septembrie.

De altfel, reprezentanții Ministerului Muncii și Solidarității Sociale afirmă că această măsură nu reprezintă o noutate.

Marius Budăi: Nu vor fi întârzieri în acordarea pensiilor

Fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, a explicat că instrumentul respectiv nu este unul nou, ci o metodă de verificare administrativă deja existentă prin certificatul de viață.

Astfel, „Nu este un instrument introdus acum. Este un instrument de verificare administrativă prin certificatul de viață. Pentru cei care sunt autoritățile teritoriale competente să plătească dreptul de pensie să știe dacă omul mai este în viață sau dacă este în țara respectivă. Este un instrument care exista și în legile anterioare. Acum, prin această lege și prin Ordinul de ministru s-a modificat puțin, s-a dat un model de certificat de viață care să fie completat în limba română”, a declarat Marius Budăi.

Autoritățile au confirmat că nu sunt așteptate întârzieri în plata pensiilor începând cu 1 septembrie, în ciuda reprogramării emiterii deciziilor de recalculare a veniturilor.

În opinia sa, Marius Budăi a subliniat că disponibilitatea primelor decizii și repartizarea acestora demonstrează angajamentul autorităților de a aplica legea și de a începe plățile de la data stabilită pentru prima etapă a recalculării.

„Faptul că primele decizii sunt gata, repartiția acestor decizii demonstrează determinarea autorităților de a implementa legea și de a face plățile începând cu data de 1 septembrie, această primă etapă a recalculării”, a mai spus acesta.

Autoritățile au precizat că, în conformitate cu noua formulă de calcul, persoanele care au lucrat mai puțin de 25 de ani nu vor mai beneficia de bonusuri. Această măsură face parte dintr-o strategie menită să stimuleze angajarea pe termen lung.

În plus, fostul ministru a explicat că legea include o nouă măsură destinată să încurajeze angajarea pe termen lung, mai presus de stagiul minim de cotizare.

Astfel, „Aceste puncte de stabilitate au fost introduse în această lege pentru a rezolva acea problemă cu cei care au muncit 30-35 de ani, față de cei care au muncit doar 15 ani cu stagiu minim de cotizare pentru a deschide dreptul la pensie și pentru a încuraja munca. Este o lege care cuprinde în interiorul ei acest element de noutate care vine să încurajeze munca decât stagiul minim de cotizare”, a transmis Marius Budăi.

Care sunt punctele de stabilitate?

0,50 puncte pe an pentru perioada de muncă între 26 și 30 de ani

0,75 puncte pe an pentru perioada de muncă între 31 și 35 de ani

1 punct pentru fiecare an muncit peste 35 de ani

Aceste puncte se adaugă la cele obținute din contribuții.

În plus, se includ punctele de stabilitate pentru perioadele asimilate sau necontributive, precum anii de șomaj, serviciul militar sau studiile universitare, pentru care pensionarii primesc 0,25 puncte pe an.

Totalul punctelor obținute se înmulțește cu valoarea de 81 lei per punct de referință pentru a determina pensia finală.

Să luăm ca exemplu un pensionar care a absolvit 4 ani de facultate. În acest caz, el va acumula 4 ani x 0,25 puncte pe an (pentru perioada asimilată), rezultând în total 1 punct.

În plus, pentru un an de serviciu militar și un an de șomaj, pensionarul va primi 2 ani x 0,25 puncte pe an, adică 0,5 puncte.

Totalul punctelor pentru perioada asimilată este de 1,5 puncte, ceea ce se traduce într-o sumă suplimentară de 121 lei la pensie, calculată astfel: 1,5 puncte x 81 lei.

Cât primește un pensionar în plus în funcție de anii de muncă?