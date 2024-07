L-a confundat pe Trump cu vicepreședinta sa, Kamala Harris

Președintele american Joe Biden a susținut joi, singur, o conferință de presă cu miză mare la summitul NATO, unde a răspuns întrebărilor reporterilor cu privire la candidatura sa la alegerile prezidențiale din SUA 2024. După 24 de ore care au fisurat fundamentul politic al candidaturii sale, acesta s-a confruntat cu cea mai tensionată conferință de presă prezidențială din istoria modernă.

Ultima întâlnire cu presa în acest format, în care a răspuns singur la întrebări, fără script în față, a fost în urmă cu 8 luni, în noiembrie 2023.

Biden a deschis conferința cu o declarație privind summitul NATO de 75 de ani pe care tocmai l-a găzduit la Washington. ”Suntem Statele Unite ale Americii, suntem o națiune indispensabilă”, a spus acesta, înainte de a primi întrebări de la jurnaliști.

Iar, principalele declarații au fost:

Biden a fost întrebat despre vicepreședintele său și dacă Kamala Harris ar fi pregătită să preia funcția de președinte în caz de nevoie.

Rugat să explice ce o face să fie atât de pregătită, Biden a răspuns lăudând poziția ei privind avortul și modul în care „a tratat problema libertății femeilor”. În al doilea rând, el a subliniat „capacitatea ei de a gestiona aproape orice problemă”. Biden a remarcat faptul că ea a fost procuror și senator înainte de a se alătura campaniei sale și că este „o persoană de primă clasă”. „Nu aș fi ales-o decât dacă aș fi crezut că este calificată pentru a fi președinte”, a adaugat el.

Un reporter de la CBS l-a întreabat pe Biden de ce rămâne în cursă când nu dușmanii îi cer să plece – ci prietenii, colegii democrați și oamenii cu care a lucrat de-a lungul carierei.

„Nu sunt aici pentru moștenirea mea, ci pentru a duce la bun sfârșit munca pe care am început-o”, spune Biden. Președintele american a subliniat că este de părere că țara se va descurca mai bine dacă va fi reales.

După ce s-a referit din greșeală la Trump ca fiind vicepreședintele său, Biden a trecut la atac împotriva adversarului său. „L-am învins o dată și îl voi învinge din nou”, a promis el.

Biden a făcut a doua gafă a serii și l-a confundat pe fostul președinte Donald Trump cu vicepreședinta sa Kamala Harris.

„Nu l-aș fi ales pe vicepreședintele Trump” dacă nu credeam că va câștiga, a spus acesta.

Biden a râs când un reporter i-a atras atenția că i-a confundat pe Putin și Zelenski atunci când l-a prezentat pe liderul ucrainean cu doar o oră în urmă. Reporterul a întreabat dacă a existat vreun „prejudiciu” pentru reputația SUA ca urmare a „declinului” său.

„Ați văzut vreun prejudiciu adus reputației noastre prin faptul că am condus această conferință?” răspunde Biden. „Ați văzut o conferință mai reușită? Vorbeam despre Putin și am spus – acum, chiar la sfârșit, am spus Putin, ‘nu, îmi pare rău Zelensky’, și apoi am adăugat alte cinci nume.”, a răspuns Biden.

El continuă să prezinte succesul conferinței NATO.

Biden s-a referit la situația din Gaza și își asumă meritul pentru „cadrul” unui acord de pace care, spune el, „este acum agreat atât de Israel, cât și de Hamas”.

„Mi-am trimis echipa în regiune pentru a pune la punct detaliile”, a spus el, adăugând că „există încă lacune de acoperit” în acord.

„Tendința este pozitivă”, spune el, „de a pune capăt acestui război – care ar trebui să se încheie acum”.

Biden leagă activitatea NATO de mobilizare în jurul Ucrainei de viitoarele alegeri prezidențiale din 2024.

„Cred că poporul american înțelege că America este mai puternică datorită alianțelor noastre”, spune el. „America nu se poate retrage din lume, trebuie să conducem lumea”, ceea ce reprezintă o mustrare clară la adresa politicii „America First (n.r. America Prima)” a adversarului său Donald Trump.

Biden laudă modul în care NATO s-a raliat Ucrainei în primele zile ale războiului Rusiei.

„Astăzi, Kievul este încă în picioare”, spune Biden. „Și NATO stă în picioare, mai puternică decât a fost vreodată”. „NATO nu este doar mai puternică, NATO este mai mare”, a spus el. „Nu mă voi pleca în fața lui Putin”, a spus acesta apoi și a promis să mențină NATO puternică.

Speranțele lui Biden de a obține un al doilea mandat au fost în joc la conferința de presă, la exact două săptămâni după ce prestația sa incoerentă de la dezbaterea prezidențială CNN i-a aruncat campania în cădere liberă. Este cel mai recent dintr-o serie de evenimente publice care s-au transformat în examinări chinuitoare ale sănătății și capacității cognitive a lui Biden, în timpul cărora orice greșeală sau confuzie a declanșat un dezastru politic.

Miza apariției solo a lui Biden la încheierea summitului NATO a crescut de la o oră la alta, în timp ce poziția sa politică s-a destrămat într-un ritm care îi știrbește demnitatea. Susținători din Congres și de la Hollywood l-au avertizat că trebuie să se dea la o parte de dragul partidului și al țării, iar fostul președinte Nancy Pelosi a trimis un semnal clar că un președinte recalcitrant ar trebui să-și regândească opțiunile.

Rebeliunea, la care s-a alăturat doar o mică minoritate de democrați din Congres, dar care pare să fie mai profundă, reflectă teama care domnește acum în Capitoliu că fostul președinte Donald Trump ar putea provoca o victorie zdrobitoare a Partidului Republican, care să aducă conservatorii la un monopol al puterii în Congres, la Casa Albă și la Curtea Supremă.

Unii democrați se tem că hotărârea lui Biden, în vârstă de 81 de ani, de a candida din nou, în ciuda abilităților diminuate expuse de dezbatere, ar putea pune în pericol chiar democrația pe care el spune că încearcă să o salveze.

Aşadar, președintele, care era într-o formă politică proastă chiar și înainte de dezbaterea dezastruoasă, este ferm convins că nu va preda ștafeta unui democrat mai tânăr. Însă trei factori ar putea face ca poziția sa să devină nesustenabilă: o fractură a sprijinului în cadrul partidului său, epuizarea strângerii de fonduri, și date de sondaj condamnabile.

