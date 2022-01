Cum rulezi tigara perfecta cu tutun de rulat Mac Baren?

Ai decis sa faci tranzitia de la tigaretele la pachet la tigarile din tutun de rulat. O decizie foarte buna din punctul nostru de vedere, chiar din multiple considerente, printre care principalele ar fi cele financiare si cele legate de aroma si consistenta. Dar sa trecem la subiectul discutiei: cum rulezi o tigara cu tutun de rulat?

Pasi pentru rularea unei tigari cu tutun Mac Baren

Pregateste-ti cele necesare rularii tigarii

In primul rand, pregateste-ti toate materialele pentru rularea tigarii, foitei si tutunului. Una dintre placerile folosirii tutunului de rulat este aceea de a-ti crea singur propria tigara. Chiar si asa, pentru multe persoane poate fi o procedura destul de complicata. Daca nu simti ca acest lucru manual nu ti se potriveste, te sfatuim sa investesti intr-un aparat de rulat tigari din tutun Mac Baren.

Pregateste filtrul

Ramane la latitudinea ta daca vrei sa folosesti sau nu filtru, insa noi te sfatuim sa o faci, pentru ca va mai filtra din particulele nocive pe care orice tip de tutun le contine, chiar si tutunul de rulat.

Plaseaza filtrul si umple tigara cu tutun Mac Baren

Scoate foita din pachet si aseaz-o pe o suprafata plata cu adezivul indreptat in sus, pe latura superioara. Aseza cantitatea de tutun Mac Baren pe care iti doresti sa o folosesti pt tigara in centrul acesteia, iar in capat aseaza filtrul. Apropie capatul de jos de latura foitei si incepe sa rulezi tigara pentru a curprinde cat mai bine tutunul de rulat

Rularea tigarii

Ia hartia de rulat cu totul in sus cu ambele maini, fiecare capat intre degetul mare si degetul mijlociu, aseaza degetele intre faldurile hartiei rulante, ținandu-le deschise. Gliseaza degetele spre mijlocul tigarii, facand o miscare de rulare.

Cand ai ajuns la mijlocul tigarii, gliseaza spre capete si continua miscarile de rulare a tigarii.

Continua procedura pana cand se contureaza tigara cu tutun de rulat.

Roteste acum hartia in jurul intregului corp strans

Umezeste tigara

Acum vei intelege de ce ti-am recomandat sa mentii banda adeziva in partea de sus a tigarii. Roteste tigara pana cand marginea de hartie cu banda adeziva devine mai mica.

Linge portiunea marcata cu adeziv sau pur si simplu umezeste-o cu niste apa, apoi ruleaz-o pentru sigilarea tigarii cu tutun de rulat

Sfat: daca ai de gand sa iti faci tigari pentru mai mmulte zile, nu uda cu saliva foita țigaretei.

Finiseaza tigara

Mai impinge usor filtrul in interior, taie excesul de hartie la capatul deschis folosindu-te de degetul mare si degetul aratator, inchide ferm capatul, apoi rasuceste-l pana cand nu mai exista riscul sa cada din tutunul de rulat.

Daca nu te-ai lamurit din cuvinte destul cum sa rulezi o tigara cu tutun de rulat, exista o multime de video-uri pe youtube, insa ceea ce trebuie sa retii pentru ca o tigara RYO (roll your own) sa iasa foarte bine este ca tutunul sa fie de calitate foarte buna. Din acest motiv iti recomandam sa incerci si tutun Mac Baren, intrucat fumatorii inraiti sustin ca este cel mai bun de pe piata.

Daca esti indecis in alegerea unui produs, consilierii din magazinele El Unico te pot indruma in alegerea produsului potrivit pentru tine.