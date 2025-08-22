Întoarcerea la birou după vacanța de vară: 7 idei ca să nu te copleșească revenirea

Ai închis laptopul, ai lăsat notificările deoparte și, pentru câteva zile sau săptămâni, ai fost în alt ritm: mai lent, mai prezent, mai liber. Dar cumva, inevitabil, vine și acel moment în care îți pui din nou badge-ul de acces și deschizi inboxul. Poate cu o cafea în mână, poate cu un oftat. Revenirea la birou după vacanța de vară poate fi o provocare, chiar și pentru cei pasionați de ceea ce fac.

Inboxul e plin, task-urile s-au acumulat, iar colegii au continuat să funcționeze în ritmul lor. Poate simți că trebuie să recuperezi totul deodată. Dar nu trebuie. Iată 7 idei care te pot ajuta să revii cu blândețe, claritate și chiar puțin entuziasm.

Nu te arunca direct în val

Dacă ai posibilitatea, evită să te întorci la birou imediat după ce te-ai întors din vacanță. Lasă-ți măcar o zi-tampon acasă, în care să te reacomodezi cu rutina. Iar în prima zi de birou, nu planifica ședințe importante sau decizii majore. E suficient să fii prezent(ă), să te reconectezi cu echipa și să-ți recapeți treptat ritmul. Nu uita că spațiul de lucru este esențial în această ecuație. Pentru mai mult de jumătate dintre angajați (55%), biroul ideal trebuie să fie zen, contribuind astfel de la un echilibru mult mai bun între viața personală și cea profesională, potrivit unui sondaj realizat la nivel național de Genesis Property, companie fondată de antreprenorul Liviu Tudor.

Începe cu o revizie, nu cu o avalanșă

Deschide inboxul și începe prin a sorta mesajele: ce e urgent, ce poate aștepta, ce poate fi ignorat. Nu te simți obligat(ă) să răspunzi la tot în aceeași zi. Pune-ți un status clar în calendar sau pe Teams: „Tocmai m-am întors din concediu – revin cu răspunsurile în cursul săptămânii.” Oamenii vor înțelege.

Vorbește cu colegii, înainte să te pierzi în e-mailuri

O discuție scurtă cu echipa ta poate fi mult mai eficientă decât să te pierzi în 50 de mailuri citite pe diagonală. Întreabă direct: „Ce s-a mai întâmplat cât am fost plecat(ă)? Ce e cu adevărat important acum, ce nu poate aștepta?” În doar câteva minute, îți poți face o imagine clară asupra contextului actual și îți conturezi rapid o hartă mentală a priorităților reale, nu doar a celor care apar primele în inbox.

Nu te pedepsi că ai fost plecat(ă)

Poate apare vinovăția: „Am lipsit prea mult…”, „Am lăsat colegii cu totul pe cap…”, „Am multe de recuperat.” Oprește-te. Ai avut nevoie de pauză și ai dreptul la ea. O minte odihnită aduce claritate, nu întârzieri. Nu trebuie să demonstrezi nimic în prima zi înapoi.

Stabilește-ți 3 priorități pe zi

Nu zece, nu douăzeci. Trei. Trei lucruri importante pe care vrei să le faci în ziua respectivă. Dacă le duci la capăt, ziua a fost productivă. Restul vine pe parcurs. Micile victorii readuc sentimentul de control.

Păstrează ceva din vacanță în birou

Poate o fotografie pe birou. Poate cafeaua preferată. Sau un playlist care te face să zâmbești. Doar pentru că vacanța s-a încheiat nu înseamnă că trebuie să te întorci într-un mod brutal. Ia cu tine ceva din acel „bine” pe care l-ai trăit.

Fii blând(ă) cu tine

Trecerea de la relaxare la ritm alert e ca o reacomodare după jet lag. Durează. Ai răbdare. Nu te compara cu colegul care pare că aleargă din prima oră. Fiecare revine în felul lui. Important e să fii sincer(ă) cu tine și să nu te forțezi.

Revenirea la muncă nu trebuie să însemne sfârșitul stării de bine. Cu câteva adaptări, poate fi o reîntoarcere la sens, la contribuție, la ritmul tău. Și poate, cine știe, cu gândul la următoarea pauză bine-meritată.