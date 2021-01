Studiu Valoria: Multe industrii fac abia primii pași în digitalizare

Conform studiului „Barometrul digitalizării 2020” realizat de Valoria în colaborare cu Doingbusiness.ro, managerii din diverse industrii percep foarte diferit fenomenul digitalizării. Astfel sunt industrii ca Telecomunicații (70%), Media și Publicitate (65%), Servicii Profesionale (55%), Servicii Financiar-Bancare (50%), industria Farmaceutică (50%) unde managerii spun că digitalizarea a avut deja o influență foarte mare asupra activității companiilor. Pe de altă parte în industria de Construcții și Imobiliare (46%) și Turism (45%) sunt cei mai mulți manageri care spun că influența digitalizării este mică, iar în industria Chimică (30%) și în Energie și Utilități (20%) sunt cei mai mulți manageri care spun că digitalizarea nu a avut nici o influență până acum.

Modelele digitale de afaceri au schimbat în foarte mare măsură industria de Telecomunicații (70%), IT (58%), Servicii Financiar-Bancare (45%) și numai în mică măsură sau deloc industria de Agricultură și Alimentație (31%), industria de Transporturi (30%), Turism (30%) și industria de Construcții și Imobiliare (23%).

Dacă managerii din cele mai multe industrii nu consideră modelele digitale de afaceri o amenințare pentru companie, cei mai mulți spun că nu au făcut instrumentele, canalele și/sau modelele de business digitale componenta centrală a strategiei de business. Astfel 73% dintre companiile respondente din industria de Transporturi, 66% din industria Chimică și 65% din Construcții și Imobiliare sunt în această situație în privința strategiei.

O explicație poate fi și faptul că nu există suficientă expertiză la nivelul top managementului ca să evalueze și să dezvolte un model de afacere digital, așa cum rezultatele studiului arată că este cazul în 50% dintre companiile de Producție Industrială, 48% dintre cele de Turism, 45% din Energie și Utilități și 39% din Construcții și Imobiliare.

Această lipsă de expertiză în legătură cu transformarea digitală este dublată de percepția managerilor că au competitori afectați de digitalizare numai în mică măsură sau chiar în nicio măsură, iar studiul arată că aceasta este percepția a 65% dintre respondenții din Construcții și Imobiliare, 62% din Producție Industrială, 60% din Turism și 56% din Energie și Utilități.

Alte rezultate ale cercetării arată că:

• Obstacole în calea valorificării digitalizării. Pentru 45% dintre companiile de R&D, 41% din Turism și 31% din Agricultură și Alimentație, dar și din Serviciile Financiar-Bancare percepția costurilor prea mari este principalul obstacol în calea digitalizării.

• Beneficiile digitalizării. 80% dintre companiile din Transporturi, 78% din Construcții și Imobiliare și 77% din IT pun pe primul loc simplificarea proceselor în următorii 5 ani, ca principal beneficiu al digitalizării.

• Creșterea veniturilor cu 10% prin digitalizare. 46% dintre companiile de Media și Publicitate,

45% din Turism și 42% din Construcții și Imobiliare spun că vor adopta sisteme inteligente de management operațional în următorii 5 ani ceea ce le va produce o creștere a veniturilor de 10%.

• Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri. În 2020, 33% dintre companiile din IT, 21% din Turism și 19% din Media și Publicitate spun că digitalizarea le va crește cifra de afaceri cu peste 30% în următorii 3 ani.

• Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit. 72% dintre companiile din Serviciile Financiar-Bancare, 57% din Turism și 33% din Industria Farmaceutică și de Sănătate spun că digitalizarea le va crește marja de profit cu peste 30% în următorii 3 ani.

• Impactul digitalizării asupra numărului de angajați. 39% dintre companiile din Industria Farmaceutică și de Sănătate spun că digitalizarea le va reduce numărul de angajați cu 1%-5% în următorii 3 ani, iar 21% dintre companiile din Turism se așteaptă la scăderi de 5%-10%.

• Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei. În 2020, 50% dintre companiile de Energie și Utilități și tot atâtea dintre cele din Telecomunicații spun că digitalizarea va contribui la valoarea de piață a companiei cu 10%-20%.

• Strategia privind includerea AI în capabilitățile de business ale companiei. 35% dintre companiile din domeniul Serviciilor Financiar-Bancare, 27% din Media și Publicitate și 23% din IT spun că au o strategie clară pentru includerea AI în capabilitățile de business ale firmei.

• Utilizarea Robotic Process Automation (RPA). În 2020, 41% dintre companiile din domeniul Serviciilor Financiar-Bancare, 34% dintre cele de Telecomunicații și 31% din Comerț spun că utilizează RPA în prezent. 28% dintre companiile din Energie și Utilități, 27% din Serviciile Financiar-Bancare și tot 27% din Serviciile Profesionale spun că utilizează cel mai mult RPA în procesele de bugetare și analiză.

Digitalizarea avansează cu viteze diferite în cadrul industriilor. Principalul obstacol în calea transformării digitale este, din păcate, chiar percepția unor manageri că nu au consumatori digitali. Aceasta indică nevoia pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor interacțiunii digitale cu consumatorii, având în vedere că se intensifică preferința pentru cumpărarea online. Principalele elemente care conduc la succesul digitalizării unei companii în România sunt: tehnologia (69%), conducerea companiei (44%) și bugetele disponibile (41%), comparativ cu triada de la nivel global: tehnologia (54%), conducerea companiei (32%), viziunea și strategia (30%). Toate aceste date arată că multe industrii din România fac abia primii pași în digitalizare, dar timpul nu pare să mai aibă răbdare.