Cineva a numit mult timp matematica baza tuturor stiintelor. Si asta deoarece, fara cunostinte matematice, este imposibil sa se descrie fie miscarea planetelor, fie zborul unui fluture.

Mai mult decat atat, fara aceste cunostinte, este dificil chiar sa calculati pe ce sa cheltuiti banii din buzunar sau cate zile mai raman pana la urmatoarea vacanta. Daca va ganditi putin, maretia si comprehensivitatea cunostintelor matematice sunt uimitoare. Cei care au fost la scoala sau au facut meditatii matematica la algebra sau geometrie, este imposibil sa nu fi auzit cel putin odata de marii matematicieni.

Cine sunt ei – marii matematicieni si descoperirile lor, care au dat aceasta stiinta umanitatii?

Parintii fondatori

De mai multe milenii, un numar imens de oameni de stiinta s-au angajat in dezvoltarea cunostintelor matematice. Unii dintre ei au castigat faima la nivel mondial, unii nu erau atat de cunoscuti publicului larg, dar totusi au facut ceva foarte important in matematica. Lista matematicienilor celebri este formata din zeci, daca nu chiar sute, de nume de familie. Vom mentiona doar cativa: cei care, prin vointa sortii sau datorita geniului lor, s-au regasit „pe scena istoriei”. Si sa incepem cu cateva nume ale acelor oameni care au trait si au lucrat in cele mai vechi timpuri, dar au asezat astfel bazele acestei stiinte.

Euclid

Acest om de stiinta din Grecia Antica a trait in jurul secolului al III-lea i.Hr. Aproximativ, pentru ca stim putin despre viata sa, cu exceptia faptului ca a trait in Alexandria. Si chiar si atunci, unele surse, in special arabe, sustin ca, de fapt, Euclid a fost „inregistrat” la Damasc.

Euclid este numit tatal geometriei. El a dovedit multe teoreme si ipoteze, a scris mai multe tratate stiintifice. Dintre acestea, doua lucrari – „Elemente” si „Inceputuri”, au pus bazele tuturor matematicii europene ulterioare. „Elementele” contine teorema lui Pitagora, cunoscuta de fiecare scolar. Acest manual a fost folosit pentru a preda geometria in scolile europene timp de aproximativ 2 mii de ani.

Pitagora

Daca Euclid este tatal geometriei, atunci Pitagora este numit tatal matematicii. A trait in Grecia, cu o suta si cinci zeci de ani inainte de Euclid. El si-a creat propria școală de matematica, iar pentru prima data in istoria omenirii, a facut din matematica o stiinta aplicata, introducand elementele sale in utilizarea de zi cu zi. Apropo, nu toti istoricii sunt de acord ca el a fost cel care si-a dovedit faimoasa teorema trigonometrica.

Arhimede

Vechiul om de stiinta grec din Siracuza era angajat in multe stiinte, dar, potrivit lui Plutarh, „era obsedat de matematica”. El a lucrat mult in domeniul geometriei, dar el insusi a considerat ca realizarea sa principala este derivarea unei formule pentru calcularea ariei unei sfere si a volumului acesteia. Ideile lui Arhimede au pus bazele calculului integral.

Leonardo din Pisa

In stiinta europeana, este mai bine cunoscut sub numele de Fibonacci. A trait si a murit in orasul Pisa (ultima treime a XII-lea – primul sfert al secolelor XIII). Tatal sau, un comerciant celebru, isi dorea cu pasiune ca fiul sau sa continue afacerea familiei, asa ca l-a dus pe tanar in calatorii lungi in Orientul Mijlociu si chiar in nordul Indiei.

Aici Leonardo a facut cunostinta cu scolile de matematica indiana si araba, care in aceste secole au depasit semnificativ nivelul de matematica europeana.

La intoarcerea in Europa, a scris o serie de lucrari stiintifice, inclusiv cea principala despre matematica – „Cartea lui Abacus”. Leonardo a introdus cifrele arabe familiare in matematica europeana, precum si sistemul de numere zecimale, nu mai putin familiar. Fiind un adevarat fiu al unui negustor, tanarul a introdus conceptul de numere negative in matematica, numindu-le „datorie”. Dezvoltarea elementelor de baza ale contabilitatii.

Isaac Newton ( 1642 – 1727)

Englez remarcabil, clasic al fizicii, matematicii si astronomiei. Printre mai multe dintre principalele sale lucrari se numara una referitoare la matematica – „Principiile matematice ale filosofiei naturale”. Aceasta este „Biblia” mecanicii clasice, care contine formule pentru a descrie miscarea tuturor corpurilor din univers. In plus, Newton a pus bazele calculului diferential si integral.

Gottfried Leibniz ( 1646 – 1716)

Acest om de stiinta german a trait si a lucrat in acelasi timp cu Newton si, independent de acesta din urma, a creat bazele analizei matematice bazate pe conceptul de cantitati infinitezimale. Leibniz si-a imaginat calculul algebric, nu cinematic, asa cum a facut Newton.

René Descartes ( 1596-1650)

Cand am spus ca Newton si Leibniz au dezvoltat bazele analizei matematice, ar fi corect sa ne amintim ca cercetarile lor au avut ceva concret la baza. Ideile initiale erau cunoscute chiar inainte de activitatea acestor oameni de stiinta si au fost dezvoltate de aproape legendarul francez, Rene Descartes.

Matematicienii moderni il considera pionierul geometriei analitice. El a introdus mai intai conceptele de functie si variabila. Aproape toata lumea a dat peste una dintre realizarile lui Descartes: un sistem de coordonate cunoscut ca x0y, unde x reprezinta axa absciselor, iar y, cea a ordonatelor. In plus, Rene a fost cel care a introdus conceptele de hiperbola si parabola.

Joseph Louis Lagrange (1736-1813)

In secolul al XVIII-lea, alaturi de Euler, acest francez era considerat cel mai bun matematician european. El a avut un rol important in domeniul analizei matematice, in dezvoltarea si demonstrarea mai multor teoreme importante, precum: Calculul variatiilor, Teoria formelor patratice, Teorema lui Lagrange, Teorema cresterilor finite, Ecuatii diferentiale, Metoda de separare a radacinilor ecuatiilor algebrice, Mecanica analitica, etc.