În ce domenii se refugiază românii când vine criza! Surprize mari în topul preferințelor! Un sondaj realizat de platforma eJobs în luna iulie arată că românii se orientează spre domeniile percepute ca fiind cele mai sigure în perioadele de instabilitate economică. Joburile din sistemul medical, sectorul public, industria alimentară și cea farmaceutică sunt considerate cele mai de încredere, în timp ce turismul, imobiliarele, asigurările și HoReCa sunt văzute ca vulnerabile în fața unei crize. Principala motivație pentru aceste alegeri este stabilitatea locului de muncă, criteriu invocat de 83% dintre participanți.

Potrivit sondajului, sistemul medical și instituțiile publice rămân printre cele mai atractive pentru românii care caută siguranță în carieră. Alături de acestea, industria alimentară și cea farmaceutică sunt percepute drept domenii rezistente în fața dificultăților economice.

Retailul ocupă prima poziție în clasamentul stabilității, cu 27% dintre respondenți, urmat de sectorul public (24,1%) și industria alimentară (24%). La polul opus, turismul, imobiliarele, HoReCa și asigurările au fost asociate cu instabilitate și riscuri mai mari.

„Observăm o tendință tot mai accentuată în rândul candidaților de a căuta stabilitate atunci când își aleg un loc de muncă. Este important pentru aceștia să aibă garanția unui venit constant și a unei relații de muncă pe termen lung, mai ales în contextul economic actual”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Percepția asupra sectoarelor: între siguranță și vulnerabilitate

Domeniul farmaceutic este perceput ca având un potențial bun de a rezista provocărilor economice, oferind oportunități de angajare relativ stabile. De asemenea, sondajul evidențiază că bankingul și serviciile financiare, construcțiile, energia și agricultura sunt privite drept domenii cu perspective solide de creștere.

În contrast, imobiliarele, HoReCa, call-center/BPO, industria navală, aeronautică și auto sunt evaluate de respondenți ca fiind expuse riscurilor și cu un nivel redus de încredere. Prezența unor angajatori cu tradiție și stabilitate pe piață influențează decisiv percepția asupra siguranței unui domeniu, alături de factori precum salariul mediu, pachetul de beneficii sau oportunitățile de dezvoltare profesională.

Românii, tot mai deschiși la recalificare profesională

Un aspect important surprins de studiu este deschiderea angajaților spre recalificare. Aproximativ 75% dintre respondenți au afirmat că ar fi dispuși să își schimbe domeniul de activitate pentru a se adapta la condițiile pieței, în timp ce 21% analizează această opțiune, iar doar 4% o resping.

Ana Călugăru subliniază că este pentru prima dată în ultimii ani când se observă un nivel atât de ridicat al interesului pentru reconversie profesională. Totuși, schimbarea carierei vine la pachet cu îngrijorări: mulți se tem că vor munci mai mult pentru un salariu mai mic sau că le va fi greu să se adapteze noilor cerințe. Doar 12,7% se arată preocupați de renunțarea la munca remote.

Studiul eJobs a fost realizat pe un eșantion de 1.050 de persoane aflate în prezent în câmpul muncii, confirmând o tendință tot mai clară: în perioade de incertitudine, românii pun pe primul loc siguranța și stabilitatea jobului, chiar dacă asta înseamnă o recalificare.