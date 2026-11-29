După căsătorie, dacă nu alegeți altă regulă la notar, salariile cuvenite atunci și bunurile cumpărate în timpul căsătoriei sunt, de regulă, comune, chiar dacă apar pe numele unuia singur. Ce avea fiecare înainte rămâne al lui, la fel și moștenirile și donațiile primite după nuntă, dacă persoana care le lasă sau le dă nu a cerut expres să fie comune. Regula aplicată bunurilor și datoriilor soților se numește regim matrimonial.

Ce bani și bunuri devin comune

Fără un act făcut la notar pentru o altă alegere, se aplică regula numită comunitate legală. Art. 312 din Codul civil prevede trei regimuri matrimoniale: comunitatea legală, separația de bunuri și comunitatea convențională.

În comunitatea legală, salariul și pensia sunt bani comuni dacă dreptul la plată apare în timpul căsătoriei, potrivit art. 341. Art. 340 păstrează însă unele bunuri în proprietatea fiecărui soț. Tabelul arată cum se aplică cele două alegeri principale în situații obișnuite.

Situația Fără convenție Cu separație de bunuri Salariu cuvenit după nuntă Comun Al celui care îl câștigă Economii din acel salariu Comune Ale celui care economisește Locuință cumpărată din salarii după nuntă, pe numele unuia Comună A celui care o cumpără în nume propriu Locuință cumpărată înainte de nuntă Rămâne a proprietarului Rămâne a proprietarului Moștenire primită după nuntă A celui care o primește, dacă nu s-a cerut expres să fie comună A celui care o primește

Fiecare soț poate deschide și folosi singur un cont sau un depozit bancar, conform art. 317. Numele titularului arată cine poate face operațiuni la bancă, nu stabilește singur cui aparțin banii. Economiile strânse din salarii cuvenite în timpul comunității rămân comune și într-un cont individual; banii proprii își pot păstra acest caracter dacă proveniența lor poate fi dovedită.

Ce rămâne al fiecăruia

O locuință cumpărată înainte de căsătorie nu devine comună odată cu nunta. Moștenirile și donațiile rămân, de regulă, ale celui care le primește; cel care lasă moștenirea sau face donația poate prevedea expres că bunul va fi comun. Sunt proprii și bunurile de uz personal, cele folosite pentru profesie, premiile, anumite despăgubiri și veniturile produse de bunurile proprii, în cazurile prevăzute de art. 340.

Dacă vindeți un bun propriu și cumpărați altul cu acei bani, bunul nou poate rămâne propriu, dar proveniența banilor trebuie dovedită. Păstrați actele de cumpărare, donație ori moștenire și dovezile plăților. Când un avans vine dintr-o moștenire, iar ratele se plătesc din salariile cuvenite după nuntă, banii au proveniențe diferite; numele din contract nu lămurește singur drepturile fiecăruia.

Locuința familiei are o protecție aparte. Chiar dacă aparține numai unuia dintre soți, acesta are nevoie de acordul scris al celuilalt pentru a dispune de drepturile asupra ei.

Cum diferă cele trei reguli

Comunitatea legală se aplică automat, fără convenție. Bunurile dobândite în timpul ei sunt, de regulă, comune, cu excepțiile pentru bunurile proprii.

se aplică automat, fără convenție. Bunurile dobândite în timpul ei sunt, de regulă, comune, cu excepțiile pentru bunurile proprii. Separația de bunuri lasă fiecăruia bunurile avute înainte și pe cele dobândite ulterior în nume propriu. Ce cumpără împreună le aparține amândurora, pe cote-părți.

lasă fiecăruia bunurile avute înainte și pe cele dobândite ulterior în nume propriu. Ce cumpără împreună le aparține amândurora, pe cote-părți. Comunitatea convențională permite soților să stabilească la notar, în limitele art. 367, ce bunuri sau datorii includ ori exclud din comunitate. Pot cere și acordul amândurora pentru anumite acte.

La împărțirea bunurilor comune se ține seama de contribuția fiecărui soț la bunuri și datorii. Legea pornește de la contribuții egale, dar această presupunere poate fi schimbată prin dovezi. Nu înseamnă că fiecare primește automat jumătate din fiecare sumă aflată într-un cont.

În separația de bunuri, soții pot trece în convenție o plată de egalizare la încheierea regimului. Dacă aleg această clauză și nu stabilesc alt calcul, plata este jumătate din diferența dintre valorile nete ale bunurilor dobândite de fiecare. De exemplu, dacă valorile nete sunt de 100.000 de lei și 60.000 de lei, diferența este de 40.000 de lei, iar jumătate înseamnă 20.000 de lei. Fără această alegere, plata nu apare doar pentru că soții au optat pentru separație.

Când răspundeți pentru datoriile celuilalt

Un credit făcut numai de unul dintre soți nu devine automat datoria amândurora. În comunitatea legală, art. 351 include între datoriile comune obligațiile asumate împreună, pe cele legate de bunurile comune și cheltuielile obișnuite ale căsătoriei. Pentru o datorie personală, creditorul nu poate urmări direct bunurile comune: urmărește mai întâi bunurile proprii ale debitorului, apoi poate cere împărțirea bunurilor comune numai cât este necesar pentru recuperarea datoriei.

Dacă bunurile comune nu acoperă o datorie comună, soții pot răspunde și cu bunurile proprii. În separația de bunuri, unul nu răspunde, ca regulă, pentru actele făcute numai de celălalt. Amândoi pot însă răspunde pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei și pentru cele ale copiilor.

Cum alegeți înainte de nuntă

Separația de bunuri și comunitatea convențională cer o convenție autentificată de notar; un act semnat numai între viitorii soți nu este suficient. Convenția făcută înainte de nuntă produce efecte între soți abia din ziua căsătoriei.

Notați bunurile și datoriile fiecăruia și ce doriți să cumpărați împreună. Pentru discuția cu notarul, pregătiți actele de identitate și, după situație, actele de proprietate, de moștenire ori donație și dovezile provenienței banilor. Notarul vă spune ce acte îi sunt necesare pentru convenția voastră. Discutați ce rămâne al fiecăruia, ce intră în comun și cum vreți să împărțiți bunurile și datoriile dacă schimbați ulterior regimul. Cereți înainte de semnare suma pentru autentificarea convenției. Pentru alegerea, modificarea și încheierea regimului, onorariul se stabilește între notar și solicitant; norma aplicată din 26 ianuarie 2024 nu fixează un preț minim unic. Semnați convenția la notar înainte de depunerea declarației de căsătorie dacă alegeți altceva decât comunitatea legală. Depuneți personal declarația la starea civilă, cu actele de identitate, menționați regimul ales și prezentați convenția autentificată dacă este cazul. Verificați la starea civilă ce alte acte cere pentru situația voastră și dacă există o taxă stabilită local. Stabiliți data nunții ținând seama de declarație. Potrivit art. 27 din Legea nr. 119/1996, căsătoria are loc între ziua a 11-a și ziua a 30-a de la declarație, inclusiv. Declarația este publicată în ziua în care e depusă. Opoziția se poate face în 10 zile. Dacă trec 30 de zile sau schimbați regimul declarat, depuneți o nouă declarație.

Convenția se înscrie în registrul notarial al regimurilor matrimoniale și, după caz, în cartea funciară ori în alte registre. Înscrierile permit și persoanelor din afara căsătoriei să cunoască alegerea făcută. Fără publicitatea cerută de lege, o persoană de bună-credință poate considera că soților li se aplică regula bunurilor comune.

Cum schimbați regimul după nuntă

Soții pot modifica sau înlocui regimul prin convenție notarială după cel puțin un an de căsătorie. Regimul vechi trebuie încheiat, cu stabilirea bunurilor și datoriilor care îi aparțin, înainte ca împărțirea să fie făcută potrivit regulilor aplicabile. Dacă soții nu stabilesc o altă dată, convenția făcută în timpul căsătoriei produce efecte între ei de la autentificare.

Adunați actele bunurilor, dovezile provenienței banilor și documentele datoriilor apărute sub vechiul regim. Discutați cu notarul ce se împarte, cum se dovedește contribuția fiecăruia și cât costă încheierea vechiului regim și autentificarea noii convenții. Semnați convenția și verificați înscrierea schimbării în registrul notarial și, dacă este cazul, în celelalte registre. Schimbarea nu trebuie să ascundă bunuri de creditorii care au drepturi asupra lor.

Întrebări frecvente

Bunurile devin comune după cinci ani de căsătorie?

Nu există un termen de cinci ani care să transforme bunurile proprii în bunuri comune. Contează regula aleasă, momentul cumpărării și proveniența bunului.

Ce se întâmplă dacă nu facem inventarul lucrurilor avute înainte de nuntă?

Pentru bunurile mobile de dinaintea căsătoriei, lipsa inventarului duce la presupunerea că sunt comune. Puteți răsturna această presupunere prin dovezi.

Pot cere să aflu ce bunuri și datorii are soțul meu?

Da. Fiecare soț îi poate cere celuilalt informații despre bunuri, venituri și datorii. Dacă acesta refuză fără motiv, cel care a cerut informațiile se poate adresa instanței de tutelă.

Poate un creditor contesta schimbarea regimului?

Da, dacă schimbarea sau împărțirea bunurilor îl prejudiciază. Are la dispoziție un an de la publicitatea schimbării sau de la data la care a aflat mai devreme despre ea.

Ce pot face dacă soțul meu pune în pericol bunurile familiei?

Se poate cere instanței separația judiciară de bunuri când actele celuilalt soț pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei.

Ce pot face dacă starea civilă refuză încheierea căsătoriei?

Persoana nemulțumită poate sesiza instanța de tutelă în raza căreia domiciliază.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Codul civil, publicat pe Portalul Legislativ; Legea nr. 119/1996 și serviciul pentru întocmirea actului de căsătorie, publicate de Ministerul Afacerilor Interne; Ordinul ministrului justiției nr. 177/C/2024 privind onorariile notariale și explicațiile despre regimurile matrimoniale, publicate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.