Curentul poate fi mai scump seara pe piața unde furnizorii cumpără energie, dar asta nu înseamnă că plătești mai mult când îl folosești atunci. Ora îți schimbă costul numai dacă ai un tarif diferit pe intervale sau un contract al cărui preț urmărește piața; la preț fix, aceeași cantitate de curent costă la fel la prânz și seara.

Ca să afli dacă poți economisi mutând consumul, verifică mai întâi cum se calculează prețul în contractul tău. Prețul de pe piața energiei nu este totalul de pe factura locuinței.

De ce seara poate fi mai scumpă

În 2024, cele mai mari valori ale consumului au apărut, în general, între orele 08:00 și 12:00 și între 18:00 și 21:00, arată ANRE. Seara, cererea rămâne mare, în timp ce producția panourilor solare scade.

Curentul vine atunci din sursele disponibile în acele ore: hidrocentrale, centrale nucleare, centrale pe gaz sau cărbune, eoliene și, când producția din țară nu ajunge, importuri. Proporția lor se schimbă de la o oră la alta. În producția întregului an 2024, nu doar a serilor, ANRE a înregistrat:

Hidrocentrale: 27,7%.

Centrale nucleare: 21,2%.

Centrale care folosesc hidrocarburi: 20,1%.

Centrale pe cărbune: 13,7%.

Eoliene: 12,3%.

Panouri solare: 4,1%.

Biocombustibili: 0,9%.

Vântul și soarele nu produc la fel în fiecare oră. De aceea, ANRE arată că sistemul are nevoie și de surse care își pot adapta producția, de stocare sau de consum care poate fi mutat în alte ore.

Cum ajunge prețul pieței în ofertă

Pe Piața pentru Ziua Următoare, producătorii și cumpărătorii trimit oferte pentru energia livrată în ziua următoare. OPCOM descrie această piață ca locul unor tranzacții între firme, pe ore. Când piața României este legată de alte piețe europene, ofertele sunt potrivite printr-un program comun numit Euphemia.

Prețul rezultat este un preț de piață între participanți, nu tariful plătit automat de o locuință. Furnizorul stabilește prețul din ofertă și poate avea și energie cumpărată prin contracte pe perioade mai lungi. ANRE stabilește tarifele pentru transport, distribuție și serviciul de sistem, nu prețul final al fiecărui furnizor.

Când contează ora pentru factura ta

La un contract cu preț fix, prețul stabilit pentru energie este același pe perioada scrisă în contract, indiferent de ora la care folosești curentul. Asta nu înseamnă că toate taxele și tarifele stabilite separat rămân neschimbate.

La o ofertă cu prețuri pe intervale, curentul folosit la ore de vârf poate avea alt preț decât cel folosit în afara lor. Un contract cu preț dinamic poate urmări prețurile pieței pe intervalele prevăzute în ofertă. Înainte să îl închei, furnizorul trebuie să îți explice în scris formula, riscul unei facturi mai mari, schimbările de la un sezon la altul și necesitatea unui contor care înregistrează consumul pe intervale.

Cât economisești dacă muți consumul

Presupune că folosești 20 kWh într-o lună și că oferta din acest exemplu cere 1,40 lei/kWh seara și 0,80 lei/kWh la prânz. Pentru acei 20 kWh, energia costă 20 × 1,40 = 28 de lei seara sau 20 × 0,80 = 16 lei la prânz. Dacă muți toată această cantitate, diferența este de 12 lei la prețul energiei, înainte de TVA și de celelalte componente ale facturii. Acestea sunt prețuri folosite numai pentru exemplu, nu o ofertă disponibilă tuturor.

La un preț fix de 1,40 lei/kWh, aceiași 20 kWh costă 28 de lei în oricare dintre cele două intervale. Economia obținută doar prin schimbarea orei este zero. Dacă vrei să compari două oferte pentru o lună, folosește aceeași cantitate de curent și aceeași împărțire a consumului pe ore pentru ambele; apoi adaugă toate costurile prevăzute de fiecare ofertă.

Pe factură, calculul nu se oprește la cei 28 sau 16 lei. La prețul energiei se adaugă, după cum sunt trecute în contract și pe factură, serviciile de rețea, certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare, contribuția CfD, acciza, alte taxe ori componente fixe; se scad reducerile aplicabile, apoi se adaugă TVA. Nu adăuga încă o dată o componentă pe care furnizorul a inclus-o deja în prețul afișat. Fără valorile acestor componente din factura ta, rezultatul de 12 lei nu poate fi transformat într-o economie exactă la totalul de plată.

Pentru 2026, OPCOM indică o contribuție CfD de 0,000144 lei/kWh, fără TVA, plătită de consumatori prin furnizori. La cei 20 kWh din exemplu, înmulțirea dă 0,00288 lei înainte de TVA. Contribuția se calculează după cantitatea consumată, nu prin aplicarea prețului scump de seară asupra întregii facturi.

Ce verifici înainte să schimbi oferta

Contractul și oferta anexată îți arată cât timp este valabil prețul, dacă există intervale orare diferite și cum se poate modifica suma cerută pentru energie. Pe factură găsești produsul contractat, codul locului de consum numit POD, seria și indexurile contorului, cantitatea facturată, prețul energiei, celelalte componente și totalul de plată, conform explicațiilor ANRE.

Caută în contract prețul energiei și perioada pentru care se aplică. Verifică dacă oferta are ore de vârf, ore de gol sau o formulă legată de piață. Dacă oferta are preț dinamic, întreabă furnizorul și operatorul de distribuție dacă locul tău de consum are contorul necesar și dacă datele pot fi transmise pe intervalele folosite la calcul. Împarte consumul tău pe intervalele din ofertă. Compară ofertele pentru aceeași cantitate și adaugă costurile care nu sunt incluse în prețul energiei. Compară factura cu oferta: produsul, indexurile, cantitatea, prețul aplicat, tarifele de rețea, contribuțiile, taxele și totalul.

Dacă o factură pare greșită, comunică plângerea furnizorului în scris în 30 de zile de la emiterea ei, termen indicat de ANRE pentru reclamațiile privind facturarea. Atașează factura și indexul contorului și păstrează dovada trimiterii. Dacă răspunsul nu rezolvă problema sau nu vine, poți depune petiție la ANRE cu răspunsul primit ori cu dovada că ai sesizat mai întâi furnizorul.

Ce poate schimba o centrală nouă

O centrală nouă poate pune mai mult curent la dispoziție în orele cu cerere mare. Prețul de piață poate scădea dacă acea energie este disponibilă atunci și înlocuiește o ofertă sau un import mai scump. Chiar și în acest caz, factura locuinței depinde de contractul cu furnizorul și de restul costurilor facturate.

ANRE a autorizat în aprilie 2025 centrala pe gaz de la Mintia pentru o capacitate totală de 1.677,12 MW. Dar la 15 octombrie 2026 prima turbină era în teste și a atins cel mult 135 MW în prima zi, arată Transelectrica. Capacitatea autorizată nu este curentul produs efectiv. Transelectrica estima integrarea în sistem a peste 1.000 MW până la sfârșitul lui 2026, nu o scădere garantată a facturilor.

Întrebări frecvente

Sunt aceleași ore ieftine la toate ofertele?

Nu. Intervalele și prețurile depind de contractul fiecărui furnizor. Prețul văzut la prânz pe piața energiei nu stabilește singur cât plătești tu în acea oră.

Un preț variabil se schimbă neapărat din oră în oră?

Nu. Ora contează dacă oferta are prețuri pe intervale sau o formulă care urmărește piața pe intervale. Contractul arată când și cum se recalculează prețul.

Pot avea preț dinamic fără să verific contorul?

Înainte de semnare, verifică dacă ai un contor integrat în sistemul de măsurare inteligentă și dacă poate furniza datele cerute de ofertă. Regulamentul obligă furnizorul să te informeze despre necesitatea acestui contor.

Se înmulțesc și taxele când curentul este scump seara?

Nu automat. Un preț mai mare pe piața energiei nu înmulțește în aceeași proporție tarifele de rețea și taxele. Totalul depinde de contract, de cantitatea consumată și de toate componentele facturate.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: raportul de activitate ANRE pentru 2024; explicația și procedura OPCOM pentru Piața pentru Ziua Următoare; Regulamentul ANRE de furnizare a energiei electrice; explicațiile ANRE despre factură și prețuri; informațiile ANRE despre plângerile privind facturarea și depunerea petițiilor; sinteza OPCOM privind contribuția CfD în 2026; comunicatul ANRE despre autorizarea centralei Mintia; raportul Transelectrica pentru ianuarie-septembrie 2026.