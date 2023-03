Iată cum va face industria

Dacă avizul Wells al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA împotriva Coinbase face ceva clar, este că agenția este în război cu industria crypto. Coinbase este copilul poster al industriei crypto americane și s-a angajat întotdeauna în respectarea reglementărilor și înregistrarea licenței – altfel, nici bursa nu ar fi putut obține aprobarea IPO.

Cu toate acestea, SEC a decis să trimită o notificare Wells către Coinbase, concentrându-se pe staking și listări de active. O notificare Wells precede de obicei o acțiune de executare, așa cum a spus CEO-ul Brian Armston.

De fapt, după cum a scris Coinbase CLO Paul Grewal prin Twitter, schimbul s-a întâlnit cu SEC de peste 30 de ori în ultimele nouă luni pentru a găsi o modalitate de a se înregistra – fără a primi răspunsuri. Când Coinbase a solicitat să devină publică în 2021, SEC a acordat aprobarea. „Acum s-au răzgândit cu privire la ceea ce este permis”, a spus Grewal.

Un război împotriva cryptografiei și cum va câștiga industria

Într-o postare pe blog, Coinbase a detaliat ceea ce este cel mai șocant despre Well Notice: „Personalul SEC ne-a spus că au identificat potențiale încălcări ale legii valorilor mobiliare, dar puțin mai mult. Am cerut SEC să identifice activele de pe platformele noastre pe care le consideră că ar putea fi valori mobiliare și au refuzat să facă acest lucru.”

Comunitatea crypto este revoltată de modul în care SEC refuză să-și facă treaba, necreând reguli clare în timp ce reglementează prin măsuri de aplicare. Prin urmare, pare clar: războiul poate fi câștigat doar în instanță.

Din fericire, Coinbase este mai mult decât dornic să lupte. „Deci, ce se întâmplă mai departe? Ne folosim de sistemul judiciar pentru a începe în sfârșit să obținem o oarecare claritate pentru industria crypto din SUA. În mod ironic, stabilirea unei jurisprudențe ar putea fi cea mai bună soluție pentru a obține claritatea de reglementare pe care o merită industria”, a explicat Grewal.

Jake Chervinsky, director de politici la Blockchain Association, și-a exprimat consternarea față de Notificarea Wells către Coinbase, după ce compania a cheltuit „o cantitate extraordinară” de timp și resurse lucrând cu bună-credință pentru a obține claritate de reglementare de la SEC. Totuși, Chervinsky este plin de speranță:

Din fericire, Coinbase este gata să lupte și se află într-o poziție puternică pentru a face acest lucru cu succes din punct de vedere juridic. Amintiți-vă, SEC nu face legea. Face doar acuzații, care în cele din urmă trebuie testate în instanțe. Adesea, ca și aici, SEC greșește.

Alți mari cunoscuți din industria cryptografică au o viziune similară.

Scott Melker, The Wolf Of All Streets, susține prin Twitter că Coinbase va îngropa SEC în instanță, deoarece are cufărul de război și faptele de partea lor. Melker scrie:

Sistemul judiciar s-a scufundat pe SEC în fiecare situație disponibilă. Să mergem. (…) Acest lucru va cataliza industria din SUA într-un mod pentru care SEC este extrem de nepregătită. Gary este toast.

Caitlin Long, fondatorul și CEO-ul Custodia Bank, prietenos cu crypto, adaugă:

TREBUIE SĂ FIE CRISTAL DE ACUM că Administrația Biden dorește toate crypto-urile (chiar și părțile legitime ale acesteia) – să epuizeze SUA (…) Misiunea SEC este protecția investitorilor. Cum i-a protejat pe investitorii să permită IPO unei companii dacă a încălcat legile privind valorile mobiliare?

Avocatul comunității XRP, Jeremy Hogan, observă, de asemenea, că SEC nu mai este o agenție independentă care elaborează reguli bazate pe lege, ci este „o armă de aplicare a politicii a guvernului și a opiniilor sale”, adăugând că „Numai instanțele ne pot salva acum”.

Autorul Andrew Samuel și-a exprimat și optimismul:

Memento: acum câteva săptămâni, SEC a fost dezamăgită de avocații Grayscale și de un panel de apel din Circuitul DC. Puteți paria că Coinbase este setat să facă același lucru în următoarele luni/ani. Aceste două firme, indiferent ce credeți despre ele, sunt acum purtătorii de torță ai opririi morții cryptomonedei în SUA.

La momentul scrierii, Bitcoin s-a tranzacționat la 27.630 USD, digerând știrile de ieri.

Prețul BTC digerând FOMC și știrile Coinbase, grafic de 1 oră | Sursa: BTCUSD pe TradingView.com

Imagine prezentată din iStock, diagramă din TradingView

Sursa – bitcoinist.com