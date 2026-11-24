Fondurile americane care dețin Bitcoin au avut retrageri nete de 4,71 miliarde de dolari în primele 16 ședințe din noiembrie, până luni, 23 noiembrie 2026, arată datele Farside Investors. Este cel mai mare total lunar de la lansarea acestor fonduri, dar cifra nu arată cât a pierdut fiecare persoană care deține Bitcoin.

Recordul anterior era de 4,51 miliarde de dolari, în iunie 2026. Totalul strâns până la 23 noiembrie îl depășește cu aproape 200 de milioane de dolari, deși luna nu se încheiase. Fondurile au început să fie tranzacționate în SUA în ianuarie 2024.

În ședința de luni, 23 noiembrie, din fonduri au ieșit net 569,7 milioane de dolari, potrivit tabelului Farside Investors. A fost a cincea ședință la rând cu retrageri. Ieșirile din aceste cinci ședințe au însumat 2,37 miliarde de dolari.

Ce arată retragerile pentru cei care dețin Bitcoin

Un fond de acest fel cumpără și păstrează Bitcoin, iar oamenii pot cumpăra părți din fond la bursă. Cele 4,71 miliarde de dolari reprezintă diferența dintre banii intrați și cei ieșiți din fondurile americane până la 23 noiembrie. Nu reprezintă toate cumpărările și vânzările de Bitcoin de pe piață.

Nici scăderea valorii totale a fondurilor nu trebuie confundată cu suma retrasă. Fondurile își evaluează zilnic monedele la prețul pieței. Când Bitcoin se ieftinește, valoarea monedelor pe care le păstrează scade chiar dacă nu iese aceeași sumă de bani din fonduri.

Retragerile întinse pe cinci ședințe arată că investitorii și-au redus banii plasați prin aceste fonduri în mai multe zile, nu într-o singură ședință. Ele nu spun cât a câștigat sau a pierdut un deținător care a cumpărat Bitcoin la un alt preț.

Bitcoin a revenit spre 60.000 de dolari după urcarea de luni

Prețul Bitcoin a urcat luni până la aproximativ 64.500 de dolari, apoi a coborât, potrivit datelor Bitcoin Magazine Pro. În cursul nopții a trecut sub 60.000 de dolari. Platforma de cotații Altcoinlog a indicat marți, 24 noiembrie, un minim de 59.467 de dolari și un preț de 60.483 de dolari la ora 05:51 UTC.

Cotația era astfel peste minimul de aproximativ 55.100 de dolari raportat pentru săptămâna anterioară, dar sub vârful atins luni. Prețul la care cineva își poate vinde monedele se schimbă în continuare; retragerile din fonduri nu stabilesc singure direcția următoarei mișcări.

Totalul pentru noiembrie se poate schimba

Cifra de 4,71 miliarde de dolari acoperă ședințele americane încheiate până la 23 noiembrie, nu întreaga lună. Mai rămâneau patru zile de tranzacționare, iar intrările sau ieșirile din acele zile vor stabili totalul final al lunii.