Bitcoin a urcat luni, 23 noiembrie 2026, până la 64.505 dolari pe Bitstamp, după ce sâmbătă coborâse la aproximativ 55.100 de dolari pe aceeași platformă. În cele patru ore încheiate la 16:00 UTC, platformele cripto au închis forțat poziții de peste 500 de milioane de dolari, potrivit datelor CoinGlass citate în relatarea despre piață.

Mișcarea îi privește mai ales pe cei care tranzacționează cu bani împrumutați: o schimbare rapidă a prețului le poate închide poziția înainte ca piața să revină. Pentru cine deține Bitcoin fără împrumut, prețul schimbă valoarea de piață a deținerii, dar nu declanșează această închidere forțată.

Cât a recuperat Bitcoin de la minimul de sâmbătă

TradingView indică un minim de aproximativ 55.100 de dolari pe Bitstamp pentru 21 noiembrie, cel mai mic preț de la septembrie 2024. Față de acel nivel, maximul de luni a fost cu aproximativ 9.400 de dolari, sau puțin peste 17%, mai mare. Creșterea de până la 5,4% consemnată doar în cursul zilei de luni pornește de la alt preț și acoperă o perioadă mai scurtă.

Acestea sunt prețuri atinse în momente diferite, nu sume pe care fiecare cumpărător le-a câștigat. Rezultatul unei tranzacții depinde de prețul la care omul a cumpărat, de cel la care vinde și de costurile platformei.

Cine riscă închiderea forțată a tranzacției

O poziție deschisă cu bani împrumutați are nevoie de o sumă proprie lăsată drept garanție. Dacă prețul se mișcă împotriva investitorului și garanția nu mai ajunge, platforma închide poziția, explică CoinGlass. Investitorul pierde poziția și poate pierde suma pusă drept garanție, potrivit regulilor platformei folosite.

Cele peste 500 de milioane de dolari reprezintă valoarea pozițiilor cripto închise în patru ore, nu pierderea exactă suportată de fiecare om și nici numai tranzacții cu Bitcoin. Pentru o altă perioadă, de 24 de ore, date CoinGlass relatate în aceeași zi indicau circa 1,8 miliarde de dolari în poziții închise. Din acest total, aproximativ 1,3 miliarde de dolari proveneau din pariuri pe creșterea prețurilor. Totalul pe 24 de ore nu este o împărțire a cifrei pe patru ore.

Ce s-a întâmplat în aceeași zi pe piețele de acțiuni

Nvidia, producătorul de cipuri condus de Jensen Huang, a anunțat pe 23 noiembrie că acesta revine imediat în funcția de director general și în conducerea companiei, după un vot unanim. Huang plecase din aceste funcții pe 12 noiembrie. În ziua revenirii sale, acțiunile Nvidia au urcat cu până la 35%, la 171,50 dolari, potrivit cotațiilor relatate pentru acea ședință.

Acțiunile americane erau deja în creștere înaintea anunțului Nvidia, iar vestea a accelerat urcarea lor. Revenirea Bitcoin a avut loc în aceeași zi, dar succesiunea evenimentelor nu arată cât din creșterea criptomonedei se datorează anunțului companiei. Pentru pozițiile deschise cu împrumut, pragul de închidere forțată rămâne legat de garanția depusă și de regulile platformei, indiferent de motivul pentru care se schimbă prețul.