Departamentul Justiției din SUA a cerut la 23 noiembrie 2026 unei instanțe confiscarea a peste 1,1 miliarde de dolari în criptomonede legate de furtul de la Binance. Pentru clienții platformei, cererea nu înseamnă că acești bani au fost deja confiscați definitiv sau restituiți.

Binance afirmă că a înlocuit până la 13 noiembrie toate criptomonedele afectate, folosind fondurile sale, și că utilizatorii nu suportă pierderea. Înlocuirea soldurilor clienților este separată de încercarea autorităților de a lua înapoi activele furate.

Binance a estimat furtul din 29 octombrie la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Cererea depusă acum în SUA privește numai o parte din această sumă, nu toate activele sustrase.

Cererea privește dolari digitali care erau deja blocați

Departamentul Justiției cere confiscarea a peste 1,1 miliarde de dolari în USDC, o criptomonedă concepută să urmărească valoarea dolarului și emisă de Circle. Autoritățile susțin că fondurile provin din furtul de la Binance și din mutarea ulterioară a banilor pentru a le ascunde originea.

Fondurile erau deja blocate printr-un ordin temporar. Guvernul american a solicitat măsura la 6 noiembrie, iar instanța a emis ordinul la 12 noiembrie; Binance și Circle au fost de acord cu blocarea inițială și cu prelungirea ei. La 23 noiembrie, autoritățile au cerut menținerea blocării pe durata procesului civil de confiscare.

Autoritățile americane leagă furtul de hackeri nord-coreeni. FBI și firme de analiză a tranzacțiilor cu criptomonede au indicat gruparea TraderTraitor, în timp ce Coreea de Nord a negat implicarea. Comunicatul despre cererea de confiscare îi citează pe procurorul Jeanine Ferris Pirro, pe oficialii M. Scott Proctor și A. Tysen Duva, precum și pe reprezentanți ai FBI și Secret Service.

Binance spune că a înlocuit activele clienților din fondurile sale

La 31 octombrie, Binance anunța că pusese deoparte peste 6,34 miliarde de dolari pentru acoperirea pierderilor și că înlocuise aproximativ 90% din activele afectate. Compania a indicat drept surse fondurile proprii, fondul său de protecție a utilizatorilor și fondul de asigurare pentru tranzacții cu împrumut.

Ulterior, Binance a anunțat că, la 13 noiembrie, înlocuise 100% din criptomonedele afectate. Compania spune că soldurile clienților sunt acoperite în întregime, dar că recuperarea activelor furate și blocate va dura. Retragerile, suspendate temporar după atac, au fost reluate la 1 noiembrie.

În comunicările sale despre înlocuirea activelor, Binance nu indică o cerere individuală de despăgubire pe care clienții ar trebui să o depună. Plata pierderii din fondurile companiei nu înseamnă că aceasta a recuperat deja criptomonedele furate.

Totalul de aproape 3 miliarde de dolari nu arată cât a fost restituit

Departamentul Justiției spune că SUA au ajutat la blocarea, confiscarea sau returnarea a aproape 3 miliarde de dolari în criptomonede din mai multe surse, de la furtul din jurul datei de 29 octombrie. Totalul adună operațiuni diferite și nu arată cât a fost confiscat definitiv ori cât a ajuns înapoi la Binance sau la clienți.

Binance a raportat separat aproximativ 2,85 miliarde de dolari în active afectate blocate sau interceptate. Cifra companiei nu se adaugă la totalul autorităților americane: ambele se referă la active legate de același furt, dar folosesc descrieri diferite ale măsurilor luate.

Instanța urmează să decidă asupra menținerii blocării pe durata acțiunii civile. Cererea depusă la 23 noiembrie nu este o hotărâre definitivă de confiscare.