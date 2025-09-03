PFA sau SRL în 2025? Forma care te ajută să plătești mai puține taxe. În România, fiecare antreprenor sau freelancer care începe o activitate economică ajunge la aceeași întrebare: este mai avantajos să îți deschizi un PFA sau un SRL? Întrebarea nu este doar administrativă, ci și financiară, pentru că diferențele de taxe pot însemna mii de lei economisiți sau pierduți în fiecare an.

În 2025, schimbările fiscale anunțate de Guvern, alături de modificările din legislația muncii și impozitele mai ridicate pentru anumite categorii, fac ca alegerea să fie mai importantă ca niciodată.

Un PFA (persoană fizică autorizată) este forma de organizare cea mai simplă, cu proceduri rapide de înființare și cu costuri reduse la început. Un SRL (societate cu răspundere limitată) este o entitate juridică distinctă, care poate oferi mai multă credibilitate în fața clienților și posibilitatea de a deduce cheltuieli mai mari. Însă în spatele acestor diferențe apar aspecte complexe legate de taxe, impozite, contribuții sociale și modalități de retragere a banilor din firmă.

Pentru a înțelege care este forma care te ajută să plătești mai puține taxe în 2025, trebuie să analizăm pe rând avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, dar și să facem simulări concrete, ca să vedem ce înseamnă efectiv pentru un venit anual de 50.000 lei, 100.000 lei sau 200.000 lei.

PFA în 2025 – avantaje, limite și taxe reale

Un PFA este adesea preferat de freelanceri, consultanți sau profesioniști care lucrează singuri. În 2025, legislația pentru PFA-uri a rămas relativ similară cu anii anteriori, dar cu câteva schimbări care afectează impozitarea și plafonarea contribuțiilor sociale.

La PFA, taxele se calculează în funcție de două regimuri: sistem real sau normă de venit. În sistem real, veniturile se impozitează după ce se scad cheltuielile deductibile. În cazul normei de venit, impozitul se plătește pe o sumă fixă stabilită anual de stat, indiferent cât de mult câștigi efectiv.

În 2025, pentru PFA, principalele taxe sunt: impozitul pe venit de 10%, contribuția la sănătate (CASS) și contribuția la pensii (CAS). CASS este de 10% și se aplică la veniturile nete, cu un plafon minim de 6 salarii minime brute. CAS este de 25% și se aplică tot la venitul net, dar există praguri minime și maxime în funcție de salariul minim pe economie.

Un avantaj al PFA-ului rămâne simplitatea: ai contabilitate mai ușoară, costuri reduse de administrare și posibilitatea de a retrage banii direct, fără dividende sau taxe suplimentare. Dezavantajul este că, odată ce veniturile cresc, taxele și contribuțiile devin împovărătoare, pentru că sunt aplicate direct pe venitul obținut. De asemenea, răspunderea personală este nelimitată – adică dacă ai datorii, acestea se pot recupera din bunurile tale personale.

SRL în 2025 – avantaje, limite și taxe reale

Un SRL implică o structură mai complexă, dar și mai multă protecție juridică. Spre deosebire de PFA, SRL-ul este o entitate distinctă, ceea ce înseamnă că răspunderea asociatului este limitată la capitalul social.

Taxele pentru SRL în 2025 se împart în două regimuri principale: impozit pe microîntreprindere și impozit pe profit. Majoritatea firmelor mici intră în categoria microîntreprinderilor, unde impozitul este de 1% din cifra de afaceri dacă ai cel puțin un angajat sau de 3% dacă nu ai niciun angajat. Dacă depășești plafonul de microîntreprindere (echivalentul a 500.000 euro), intri la impozit pe profit, adică 16% din profitul net.

La SRL apare și aspectul dividendelor. După ce firma plătește impozitul pe profit sau pe microîntreprindere, asociatul trebuie să plătească impozit de 8% pe dividende, plus CASS dacă veniturile depășesc un anumit prag. În 2025, acest prag este de 6 salarii minime brute, ceea ce înseamnă că dacă scoți dividende peste acest nivel, vei plăti 10% CASS suplimentar.

Un avantaj major al SRL-ului este posibilitatea de a deduce multe cheltuieli: chirii, abonamente telefonice, mașină de serviciu, traininguri, echipamente și chiar o parte din utilitățile de acasă dacă lucrezi de acolo. Astfel, baza de impozitare se reduce semnificativ.

Pe de altă parte, un SRL înseamnă contabilitate mai complexă, costuri mai mari cu administrarea și birocrație mai ridicată.

Simulare: PFA vs SRL pentru un venit anual de 50.000 lei

Un freelancer care câștigă 50.000 lei pe an trebuie să se întrebe ce formă de organizare îi aduce mai puține taxe.

Dacă este PFA, în sistem real, presupunând cheltuieli deductibile de 20%, baza impozabilă devine 40.000 lei. Din aceștia, 10% merg la impozit, 25% la CAS și 10% la CASS. Totalul taxelor poate depăși 18.000 lei.

Dacă este SRL microîntreprindere cu un angajat, impozitul este 1% din cifra de afaceri, adică 500 lei. Dacă vrei să scoți banii sub formă de dividende, mai plătești 8% și eventual CASS. În total, chiar cu taxele pe dividende, nivelul rămâne mai mic decât la PFA.

Simulare: PFA vs SRL pentru un venit anual de 100.000 lei

La un venit de 100.000 lei, diferențele se accentuează. Pentru PFA, chiar și cu deduceri, taxele depășesc 35.000 lei. Pentru SRL micro, impozitul pe cifra de afaceri este de 1.000 lei. Adăugând impozitul pe dividende, totalul rămâne în jur de 10.000 – 12.000 lei, mult mai avantajos.

Simulare: PFA vs SRL pentru un venit anual de 200.000 lei

Când venitul ajunge la 200.000 lei, PFA-ul devine clar dezavantajos, pentru că impozitele și contribuțiile sunt proporțional mai mari și depășesc chiar 70.000 lei. În schimb, SRL-ul, chiar cu toate taxele, rămâne la o povară fiscală totală mult mai mică, ceea ce înseamnă zeci de mii de lei economisiți.

Cum influențează taxele decizia finală

Așadar, din punctul de vedere al taxelor, SRL-ul devine mai avantajos odată ce veniturile depășesc un anumit prag, în general 50.000 lei pe an. PFA-ul rămâne convenabil doar pentru cei cu venituri mai mici sau pentru activități ocazionale unde nu are sens să suporți costurile de administrare ale unei firme.

Un alt aspect important este riscul valutar și inflația. Pentru că taxele la PFA sunt direct proporționale cu veniturile, orice creștere de tarife sau salarii duce imediat la taxe mai mari. La SRL, impozitul pe micro este fix procentual din cifra de afaceri, deci mult mai predictibil.

Ce spun experții despre 2025

Analiștii fiscali subliniază că 2025 este anul în care diferențele dintre PFA și SRL devin și mai vizibile. Guvernul a anunțat intenții de a majora contribuțiile pentru PFA-uri și de a limita normele de venit în anumite domenii. În schimb, pentru SRL-uri regimul de microîntreprindere rămâne atractiv pentru afacerile mici și mijlocii.

În plus, trendul european este de a încuraja antreprenorii să lucreze prin firme, nu ca persoane fizice, pentru a asigura o mai bună colectare a taxelor și o mai mare transparență.

Concluzie: PFA sau SRL în 2025?

Răspunsul depinde de nivelul veniturilor și de planurile tale pe termen lung. Dacă ai venituri mici, sub 50.000 lei pe an, un PFA poate fi suficient și mai simplu de administrat. Dacă însă câștigi mai mult, un SRL te ajută să plătești mai puține taxe și să beneficiezi de deduceri consistente.

Greșeala frecventă pe care o fac mulți este să rămână pe PFA chiar și atunci când veniturile lor au crescut mult. În acest caz, diferența de taxe poate ajunge la zeci de mii de lei anual, bani care ar putea fi investiți în dezvoltarea afacerii.

În 2025, pentru cei care vor să reducă povara fiscală și să aibă un control mai bun asupra finanțelor, SRL-ul este de cele mai multe ori forma mai avantajoasă. Totuși, fiecare caz trebuie analizat individual, cu simulări clare și cu sprijinul unui contabil sau consultant fiscal.