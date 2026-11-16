Institutul de Studii Financiare și Autoritatea de Supraveghere Financiară în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București vă invită în data de 17 noiembrie 2026, orele 11:00 – 16:00 – la Seminarul SmartFIN@ISF & Laboratorul Academic ASF.

Atelierul face parte din agenda evenimentului „Ziua Albă a Universităților” care are loc la USAMV – Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală și va aborda subiecte esențiale despre educație financiară, siguranța digitală și dezvoltarea personală, precum și inteligența artificială și finanțele personale, prin expuneri interactive a conceptelor teoretice și studii de caz cu aplicații practice, pentru facilitarea înțelegerii aprofundate a mecanismelor specifice fiecărei teme.

Invitați speciali:

Remus VULPESCU, Director General al Bursei de Valori București care va răspunde la întrebarea– „Banii tăi pot munci pentru tine. Știi cum ?”

Alexa JOSEPH, Expert Securitate Cibernetică – va aborda tema de actualitate, „Cyber Smart : cum să nu devii următoarea victimă”

Alexandru CIUNCAN, Președinte UNSAR – va prezenta „Planul « B » și ce faci când viața te surprinde”

Ieronim ȘTEFAN, Coordonatorul Departamentului de Educație Financiară, care va prezenta principalele repere ale educației financiare și dezvoltarea economică sustenabilă.