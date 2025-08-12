Sebastian Stan și Radu Jude colaborează la un nou film: „Frankenstein în România”

Starul de film născut în România, Sebastian Stan, este pregătit să colaboreze cu regizorul Radu Jude la un nou proiect cinematografic. Filmul, intitulat „Frankenstein în România”, promite să aducă o viziune inedită asupra legendei celebre a monstru lui Frankenstein, îmbinând mitologia cu o relatare bazată pe fapte reale, conform The Hollywood Reporter.

Regizorul Radu Jude, cunoscut pentru abordările sale inovatoare în cinematografie, a lansat recent filmul „Dracula”, care și-a avut premiera la Festivalul de Film de la Locarno pe 10 august. Această peliculă înfățișează figura bine cunoscută a lui Dracula, oferind-o într-o lumină diferită. În același timp, Jude lucrează la un alt film inspirat de un personaj popular din literatura horror, care va explora tema lui Frankenstein.

Proiectul „Frankenstein în România” va aduce în prim-plan un amestec între mărturii التاريخية referitoare la existența unei închisori secrete a CIA în România și legenda monstruosului Frankenstein. Sebastian Stan va interpreta ambele roluri, subliniind complexitatea personajelor sale. Această alegere creativă promite să capteze atenția publicului printr-o poveste captivantă și provocatoare.

Despre Radu Jude: Un regizor de excepție

Născut în 1977, Radu Jude este considerat unul dintre cei mai apreciați cineaști contemporani din România. De-a lungul carierei sale, a câștigat numeroase premii, inclusiv Ursul de Aur la Berlinale în 2021 cu „Bad Luck Banging or Loony Porn”, precum și Ursul de Argint pentru regie cu filmul „Aferim!” în 2015. Printre filmele sale notabile se numără „Cea mai fericită fată din lume” (2009) și „Nu mă interesează dacă intrăm în istorie ca barbari” (2018), lucrări recunoscute pe plan internațional.

Jude va fi onorat cu o retrospectivă dedicată de Centrul Pompidou din Paris în această toamnă, ceea ce dovedește aprecierea globală a realizărilor sale artistice. Recent, el a mai prezentat și filmul „Kontinental ’25”, o comedie-drama absurdă despre criza locuințelor din România, care a primit Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

Despre Sebastian Stan: Un star cu ascensiune rapidă

Sebastian Stan s-a născut în 1982 în Constanța și a devenit cunoscut datorită rolurilor sale din seria Avengers a Marvel. Performanța sa din miniseria „Pam & Tommy”, unde l-a interpretat pe Tommy Lee, a fost foarte apreciată, aducându-i mai multe nominalizări la Premiile Emmy și Golden Globe. În 2022, Stan a fost recompensat cu primul său premiu Golden Globe pentru rolul din filmul „A Different Man”. Aceste realizări îl plasează pe Sebastian Stan ca unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale.

Un film cu teme actuale

Pelicula „Frankenstein în România” își propune să abordeze teme actuale, combinând mitologia cu fapte istorice dureroase. Jude a explicat că aceasta va explora nu doar figura monstruoasă a lui Frankenstein, ci și impactul pe care anumite evenimente din istoria recentă a României l-au avut asupra oamenilor. Această abordare va oferi spectatorilor nu doar o poveste de ficțiune, ci și un context social și istoric relevant.

De asemenea, Jude a menționat că după „Frankenstein în România”, intenționează să filmeze un alt proiect despre emigrarea românilor și despre viețile acestora în străinătate. El a descris filmul ca fiind povestea unei femei care lucrează pentru o familie franceză în Bordeaux, în timp ce fiica ei rămasă acasă se confruntă cu propria dramă.

Păstrarea relevanței culturale

Aducerea în prim-plan a acestor teme este esențială pentru păstrarea relevanței culturale a cinematografiei românești la nivel mondial. Proiectul „Frankenstein în România” îmbină tradițiile istorice cu inovațiile narative moderne, demonstrând că România are o voce puternică pe scena internațională a filmului.

Colaborarea dintre Stan și Jude este așteptată cu un interes deosebit, având în vedere backgroundurile lor artistice diverse și angajamentul față de povestiri profunde și semnificative. Întrebarea care rămâne este: cum va reuși această combinație să redefină povestea clasică a lui Frankenstein? Răspunsul va veni cu siguranță odată cu lansarea filmului, prevăzută pentru anul viitor.

Între timp, fanii lui Sebastian Stan și admiratorii operei lui Radu Jude pot aștepta cu nerăbdare această inovație cinematografică, care promite să ofere o experiență vizuală unică și o poveste captivantă. Asociația dintre o legendă literară și realitățile contemporane ale României ar putea să fie rețeta perfectă pentru un succes de box office.