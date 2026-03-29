Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă la Paris, după ce poliția a intervenit și a reținut un bărbat care se pregătea să declanșeze dispozitivul. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 15:30, pe Rue de la Boétie, chiar în fața filialei Bank of America.

Bomba artizanală, lăsată în plină stradă

Bărbatul reținut de polițiști tocmai depusese încărcătura explozivă artizanală în fața imobilului. Potrivit primelor elemente ale anchetei, dispozitivul era destul de complex. Acesta era format dintr-un bidon de 5 litri plin cu un lichid (cel mai probabil o hidrocarbură), un sistem de aprindere și o petardă de aproximativ 650 de grame de pudră explozivă.

Întregul ansamblu a fost preluat imediat de genişti.

Acum, încărcătura este analizată la prefectura poliţiei din Paris pentru a se stabili exact natura și potențialul distructiv al acesteia.

Parchetul antiterorist a preluat cazul

Parchetul naţional antiterorist (PNAT) s-a sesizat imediat după această tentativă de atentat. Ancheta a fost deschisă pentru fapte de o gravitate deosebită.

Mai exact, dosarul vizează „tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întreprindere teroristă şi asociere teroristă de răufăcători”, a transmis PNAT.

Legătura cu războiul din Orientul Mijlociu

Dar cum se explică acest incident? Ministrul de interne francez, Laurent Nunez, a evocat sâmbătă seară o „legătură” directă între atentatul dejucat și războiul din Orientul Mijlociu. Într-o intervenție la postul BFM, oficialul a subliniat că există „similitudini” între această acțiune și alte operațiuni recente din Europa.

„Această afacere ne face să ne gândim la acţiuni similare care s-au derulat în alte ţări europene”, a explicat Nunez, făcând referire la un caz din Olanda. E drept că lucrurile par să se lege. Ministrul a continuat: „Fac legătura cu acţiunile desfăşurate în ţările vecine (…) care au fost urmate de revendicări ale unei mici grupări ce făceau referire la conflict”.

Vigilență maximă în Franța

Iar această tentativă de atentat nu vine chiar din senin. După declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez și-a multiplicat apelurile la vigilență extremă adresate forțelor de ordine. Acesta a identificat mai multe ținte potențiale ale actelor teroriste pe teritoriul Franței, printre care se numără opozanții iranieni, lăcașurile de cult evreiești și interesele americane.

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