O afecțiune adesea ignorată și înțeleasă greșit afectează un număr surprinzător de mare de oameni. Până la 8% din populație suferă de fibromialgie, o boală care, deși nu scurtează viața, poate transforma existența de zi cu zi într-o luptă constantă cu durerea și oboseala extremă.

Un termostat al durerii dereglat

Dar cum vine asta, mai exact? La pacienții cu fibromialgie, creierul pare să proceseze și să amplifice într-un mod anormal semnalele de durere. E ca și cum „termostatul” intern pentru durere ar fi setat mult prea sus. Astfel, stimuli care în mod normal ar fi inofensivi sau doar ușor neplăcuți devin de-a dreptul dureroși.

sistemul nervos intră într-o stare de alertă permanentă.

Lupta zilnică cu simptome invizibile

Dincolo de mecanismul complex, manifestările bolii sunt cele care afectează direct viața pacienților. Vorbim despre o durere cronică, generalizată, care nu pare să aibă o cauză evidentă. Iar la asta se adaugă o oboseală severă, copleșitoare, care nu dispare nici după odihnă. Mulți pacienți se confruntă și cu tulburări de somn, care agravează și mai mult starea de epuizare.

Și nu e totul. Un alt simptom des întâlnit este așa-numita „ceață mentală” (o senzație de confuzie și dificultate de concentrare). V-ați gândit vreodată cum e să nu te poți baza pe propria minte pentru sarcinile de zi cu zi?

Speranța de viață nu scade, dar calitatea ei da

Există și o veste bună, dacă o putem numi așa. Fibromialgia nu afectează speranța de viață. Pacienții nu mor din cauza acestei boli.

Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de calitatea vieții. Până la urmă, a trăi zilnic cu durere, oboseală extremă și confuzie mentală înseamnă o degradare semnificativă a capacității de a funcționa normal, de a munci sau de a te bucura de lucrurile simple.