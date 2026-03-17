China investește 5 trilioane de yuani în super-rețeaua electrică pentru a scăpa de criza petrolului

Efortul de lungă durată al Chinei de a-și dezvolta sursele de energie primește un nou impuls pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. A doua economie mondială a devenit unul dintre cei mai mari investitori globali în rețele electrice, cheltuind masiv pe infrastructură pentru a absorbi mai multe surse regenerabile și a reduce dependența de importuri. Planul este uriaș: aproximativ cinci trilioane de yuani vor fi cheltuiți în rețelele electrice în următorii cinci ani.

State Grid, cel mai mare emitent de obligațiuni

Finanțarea acestei expansiuni a transformat operatorii de rețele de stat în cei mai mari emitenți de obligațiuni ai țării. Graba de a strânge fonduri a permis State Grid (cea mai mare firmă de utilități din lume) să-și recâștige titlul de cel mai mare emitent de obligațiuni din țară din 2024, depășind marile bănci comerciale și constructorul de căi ferate de stat. Firma a emis obligațiuni pe plan intern în valoare record de 754,5 miliarde de yuani, aproape triplând totalul anului precedent, după ce cheltuielile sale de capital au crescut cu 20% cu un an mai devreme.

Și cifrele ar putea deveni și mai mari. Potrivit lui Li Gen, fondatorul Beijing G Capital Private Fund Management Center, emisiunea medie anuală de obligațiuni a State Grid ar putea fi de aproximativ 1,2 până la 1,4 trilioane de yuani în următorii cinci ani. În timpul perioadei de vârf de construcție din acest an și din următorul, emisiunea anuală ar putea depăși chiar 1,5 trilioane de yuani, ceea ce „consolidează ferm poziția sa de cel mai mare emitent de obligațiuni corporative din China” și chiar depășind emisiunile totale ale multor provincii.

Un scut împotriva șocurilor energetice

Investițiile masive evidențiază rolul central al rețelelor în strategia Beijingului. planul implică mutarea energiei eoliene și solare din regiunile îndepărtate din vest în marile centre industriale ale Chinei. Având în vedere șocul provocat de întreruperile aprovizionării cu petrol, analiștii spun că ritmul de creștere este probabil să se accelereze.

„Dezvoltarea infrastructurii Chinei este mult mai eficientă decât cea a majorității țărilor, iar rețeaua electrică nu face excepție”, a declarat Penny Chen, director senior la Fitch Ratings. Într-un fel, investițiile în rețea arată cum securitatea energetică, considerată cândva un obiectiv ambițios al președintelui Xi Jinping, devine acum o sursă imediată de izolare economică. China este dornică să atenueze impactul deficitului de petrol și gaze cu care se confruntă vecinii săi, precum Japonia și Coreea de Sud.

Investiții record și în 2025

Fondurile vor fi folosite pentru a ajuta la construirea unei super-rețele care să asigure transportul corespunzător al energiei regenerabile. State Grid a raportat deja investiții în active fixe de 75,7 miliarde de yuani în primele două luni ale anului, o creștere de 81% față de anul precedent.

Compania acordă prioritate liniilor de transmisie de ultra-înaltă tensiune, modernizărilor rețelei principale și proiectelor de distribuție. State Grid și Southern Power Grid urmează să cheltuiască aproape un trilion de yuani doar în acest an, iar investițiile sunt așteptate să continue să crească până la sfârșitul deceniului.

Iar recentele perturbări din Strâmtoarea Ormuz nu fac decât să sublinieze logica din spatele strategiei Chinei. „Aceste incidente evidențiază importanța localizării surselor de energie pentru a asigura securitatea și stabilitatea”, a declarat Lin Boqiang, directorul Institutului Chinez pentru Studii în Politica Energetică de la Universitatea Xiamen.

Există și semne de întrebare

Numai că, dincolo de cifrele impresionante, lucrurile nu stau chiar așa de simplu. Electricitatea ieftină și abundentă necesită mai mult decât cheltuieli mari. Activele de transport și stocare în baterii ale Chinei sunt subutilizate, iar calea către reformele de piață care le-ar debloca potențialul rămâne neclară.

V-ați întrebat cum vor rambursa rețelele de stat aceste datorii record, mai ales dacă eficiența nu se îmbunătățește? E drept că, potrivit lui Chen de la Fitch, firmele de rețea de stat tind să aibă bilanțuri solide, lăsând spațiu pentru un efect de levier suplimentar. Fondurile ajustate din operațiuni ale State Grid acoperă cheltuielile cu dobânzile de aproximativ 14 ori, un raport mult mai bun decât al multor companii de utilități din străinătate.

Până la urmă, trecerea Chinei către energia verde este mișcarea strategică corectă, a adăugat Lin Boqiang.