Un proprietar de camionetă GMC diesel din 2015 a primit o ofertă de 8.600 de dolari de la dealer pentru înlocuirea turbocompresoarelor. O a doua opinie de la un service independent a arătat că problema era, de fapt, doar un furtun desprins, iar costul real a fost doar taxa de diagnostic.

O sumă greu de acceptat și un pas care a schimbat totul

Un șofer cu o camionetă GMC diesel fabricată în 2015 a ajuns la reprezentanță după ce a observat că mașina nu mai funcționa corect. I s-a spus că trebuie să plătească 8.600 de dolari pentru a schimba ambele turbocompresoare, o sumă cu adevărat mare pentru orice proprietar de mașină.

Totuși, șoferul a avut îndoieli că problema ar fi atât de gravă. A decis să meargă și la un service independent, Dave’s Auto Shop din Utah, un atelier cunoscut pentru modul deschis în care își tratează clienții.

Alegerea de a căuta și o altă părere a fost una inspirată, iar ce a urmat avea să îi schimbe complet perspectiva asupra problemei.

Ce a descoperit mecanicul la atelierul independent

La Dave’s Auto Shop, mecanicul Dave a verificat camioneta și a vorbit cu proprietarul la telefon. Într-un videoclip care a devenit viral, Dave i-a transmis direct clientului:

„O să-ți spun de ce îmi pierd mințile aici, dar trebuie să-mi dai o secundă.”

A continuat: „Știi ceva? Nu e nimic în neregulă cu camionul tău, omule. Da, de asta îmi pierd mințile.”

Clientul a reacționat surprins: „Chiar glumești cu mine?”

Un alt mecanic a răspuns: „Nu, nu glumesc. Am obiceiul să nu glumesc cu oamenii.”

Detaliul care a făcut diferența

Mecanicul a explicat că problema era mult mai simplă decât părea inițial: „Singurul lucru care nu era în regulă era că furtunul de la clapeta de accelerație sărise și nu mai primea boost.”

Proprietarul s-a arătat vizibil ușurat că nu era vorba despre o defecțiune gravă. Dave i-a transmis: „Ar trebui să fii ușurat.” Diferența de cost față de suma cerută inițial de dealer era uriașă.

Reacții din partea celor care au văzut povestea

Videoclipul postat de Dave’s Auto Shop a strâns multe comentarii. Unii au remarcat stilul lui Dave, în timp ce alții au apreciat sinceritatea și profesionalismul atelierului.

„E atât de dramatic pentru asta.”

Un altul a spus: „Mi-aș dori ca mai multe service-uri să fie ca al tău.”

Un mecanic cu 40 de ani experiență și tehnician master de 25 de ani a scris: „Ca mecanic cu 40 de ani experiență și 25 de ani ca tehnician master, sinceritatea este cea mai bună politică. Continuați munca extraordinară.”

Cazul arată cât de important este să soliciți și o altă opinie, mai ales când vine vorba de reparații scumpe. Clubul AAA Alliance recomandă șoferilor să ceară mereu o verificare suplimentară înainte să accepte o lucrare costisitoare, fiindcă și cei mai buni mecanici pot greși uneori diagnosticul.

AAA subliniază și că trebuie să fiți atenți la estimările neobișnuit de mici, pentru că pot ascunde greșeli sau reparații făcute pe jumătate. Este important să ascultați cu atenție explicațiile mecanicului și să cereți detalii dacă ceva nu este clar.

În unele situații, a doua opinie confirmă diagnosticul inițial, dar alteori, cum a fost și în acest caz, puteți economisi sume considerabile.

Un pas simplu care poate face diferența la orice reparație auto

Povestea acestui șofer arată clar cât de important este să nu accepți imediat prima ofertă, mai ales când e vorba de sume mari. Să ceri o a doua opinie nu înseamnă că nu ai încredere, ci că ești responsabil cu banii tăi și cu siguranța mașinii tale.

Motor1 a încercat să ia legătura cu Dave’s Auto Shop pentru un comentariu suplimentar, dar până la publicarea articolului nu a primit niciun răspuns. Dacă va exista o reacție, informația va fi actualizată.

Cazul arată că uneori, o simplă verificare suplimentară poate face diferența între o cheltuială mică și una foarte mare. E bine să fii informat și să nu iei decizii pripite când vine vorba de reparații auto. O a doua opinie poate aduce liniște și economii importante.