Producția de automobile din România a coborât în primul trimestru din 2026 la 128.419 unități, o scădere de 5,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În spatele acestei cifre se ascund însă două realități complet opuse: uzina Ford Otosan de la Craiova a înregistrat cel mai bun trimestru inaugural din istoria sa, în timp ce Dacia Mioveni a atins cel mai slab T1 din ultimii cinci ani.

Două viteze în industria auto

industria auto românească traversează un moment de inflexiune. Cifrele pentru primele trei luni din 2026 arată că Ford Otosan a asamblat la Craiova 63.740 de vehicule, o performanță record. Iar de cealaltă parte, Dacia a produs la Mioveni 64.679 de unități, o cifră care marchează cel mai slab început de an din ultimul cincinal.

Așadar, deși la prima vedere volumele par apropiate, traiectoriile sunt diametral opuse.

Luna martie confirmă trendul

Datele pentru luna martie 2026 nu fac decât să întărească această imagine. Cele două fabrici au produs împreună 48.175 de autoturisme, cu 4,5% mai puțin decât în martie 2025, când de pe porțile uzinelor ieșeau 50.463 de mașini.

Dar hai să vedem de unde vine, pe bune, diferența. Dacia a înregistrat o producție de 24.264 de unități, în scădere vizibilă de la 27.230 în aceeași lună a anului precedent. În schimb, Ford Otosan a livrat 23.911 vehicule, aproape la același nivel cu cele 23.233 din martie 2025.

Scăderea vine aproape integral de la Mioveni.

De ce scade Dacia?

Explicația este destul de simplă și confirmă temerile exprimate anterior în piață. Decizia Grupului Renault de a aloca producția noului model „Striker” uzinei din Bursa, Turcia, își arată acum efectele directe în cifrele de la Mioveni. E drept că acest model ar fi adus o creștere semnificativă pentru Dacia în 2026 dacă ar fi fost produs în România.

Cum va arăta viitorul pentru uzina de la Argeș în aceste condiții?

Craiova accelerează cu electrice

La polul opus, optimismul de la Craiova are o bază solidă. Performanța record a uzinei Ford Otosan (cel mai bun trimestru inaugural din istorie) este susținută în principal de noile versiuni ale modelului electric Puma Gen-E. Accelerarea producției pentru acest vehicul a compensat orice alte fluctuații și a plasat fabrica pe o traiectorie ascendentă clară.