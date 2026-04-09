Senatul francez a votat joi pentru eliminarea din Codul Civil a conceptului de „obligaţie conjugală”, o noțiune înțeleasă ca obligația de a avea relații sexuale în cadrul căsătoriei. Proiectul de lege a trecut cu un scor zdrobitor: 202 voturi „pentru” și doar un singur vot „împotrivă”.

Un vot aproape unanim în Senat

Inițiativa legislativă are ca scop alinierea la deciziile recente ale justiției europene. „Pentru a lua act de jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), proiectul de lege transpartinic adoptat de Adunarea Naţională şi trimis Senatului are ca obiectiv să reafirme că nu există nicio obligaţie conjugală între soţi”, se arată într-un comunicat oficial al Senatului francez.

Lucrurile nu sunt însă finalizate. Din cauza unor discrepanţe în formulări între textul adoptat de Adunarea Naţională şi cel al Senatului, actul normativ urmează să fie reexaminat de o comisie mixtă paritară, alcătuită din reprezentanți ai ambelor camere ale parlamentului.

O moștenire de pe vremea lui Napoleon

Istoria acestei obligații este veche. Cum vine asta, mai exact? Totul pornește de la o formulare din Codul Civil napoleonian din 1804, care impunea un „drept de coabitare”. Ulterior, acesta a fost reformulat în conceptul de „comunitate de viaţă”, interpretat de unii judecători ca o obligație de a întreține relații sexuale.

Iar această interpretare a persistat în ciuda modernizării legislației. E drept că jurisprudența franceză a stabilit încă din anii ’90 că orice relație neconsimțită (inclusiv în căsătorie) constituie viol, iar în 2010 a fost eliminată explicit din Codul Civil o prevedere care afirma existența „prezumţiei consimţământului între soţi”.

Condamnarea de la CEDO a tranșat problema

Si totuși, chiar și astăzi, unii judecători francezi continuă să considere lipsa relațiilor sexuale un motiv întemeiat de divorț, invocat nu de puține ori pentru a obține avantaje în proces. V-ați fi gândit că se mai poate întâmpla așa ceva?

Într-un astfel de caz, Franța a și fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totul a pornit de la o hotărâre din 2020, când justiția franceză a considerat o soție responsabilă într-un proces de divorț pentru că refuzase timp de zece ani relațiile sexuale cu partenerul său. Femeia ceruse divorțul pe motiv de violență domestică, însă soțul a negat și a folosit refuzul ei pentru a obține avantaje în procedura de separare.

Verdictul CEDO, pronunțat anul trecut în acest dosar, a fost tranșant.

„Căsătoria nu poate fi echivalată cu consimţământul relaţiilor sexuale”, a decis Curtea.