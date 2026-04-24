Renovări, reamenajări și chiar achiziții de locuințe. Românii au pus pe pauză toate aceste planuri, speriați de haosul politic actual. Antreprenorii din domeniu confirmă o scădere dramatică a activității, iar cifrele oficiale arată un declin abrupt al tranzacțiilor imobiliare, cu 16.600 de proprietăți vândute în minus în primele trei luni din 2026 față de anul trecut.

Decizii luate pe fond emoțional

Incertitudinea este principalul inamic al marilor investiții personale. Iar cumpărarea unei case este, poate, cea mai mare dintre ele. Specialiștii din piață spun că teama de viitor a înghețat multe planuri de achiziție. La urma urmei, cine ar investi economiile de-o viață când nu știe ce aduce ziua de mâine?

„Decizia de a achiziţiona o proprietate este una pur emoţională. Dacă tu nu simţi siguranţă, dacă te uiţi la viitor şi eşti îngrijorat de ceea ce se va întâmpla este foarte dificil în a lua o decizie”, declară Georgiana Marcu, agent imobiliar.

Și nu sunt doar vorbe. Unele vânzări, care păreau sigure, au picat pe ultima sută de metri. „Am avut tranzacţie care a fost agreată acum trei săptămâni. Ieri am sunat clienta că am refăcut cadastrul şi mi-a zis că nu mai cumpără până nu îşi dă seama încotro ne îndreptăm şi ce se întâmplă”, a adăugat Georgiana Marcu.

Investițiile stagnează, proprietățile așteaptă

Problema nu se oprește doar la tranzacțiile anulate. Întreaga piață pare să fi intrat într-o stare de letargie. Instabilitatea politică nu face decât să amplifice problemele deja existente ale economiei, de la criza din Orientul Mijlociu și prețurile de la raft până la deficitul bugetar uriaș.

lucrurile nu arată deloc bine.

„Majoritatea investiţiilor stagnează. Proprietăţile stau din ce în ce mai mult pe piaţă”, afirmă Cristian Mihai, consultant tehnic. Cifrele oficiale confirmă acest trend descendent. În primele trei luni ale anului 2026, la nivel național s-au vândut aproximativ 122.000 de terenuri, case și apartamente. E drept că pare mult, dar cifra este cu 16.600 mai mică decât în aceeași perioadă a anului precedent. Iar cei din domeniu se așteaptă ca scăderea să continue.

Scădere dramatică în serviciile conexe

Impactul se propagă rapid și în sectoarele adiacente. De la ingineri și consultanți tehnici la designeri de interior, toți resimt șocul. Când oamenii nu mai cumpără case, clar că nu mai au nevoie nici de expertize tehnice sau planuri de amenajare (cel puțin nu la fel de multe ca înainte). Scăderile sunt, pe bune, dramatice.

„Principalul nostru serviciu şi anume inspecţia tehnică imobiliară a avut o scădere dramatică de la începutul anului de peste 60%. Toate firmele de specialitate au o scădere dramatică în ceea ce priveşte numărul şi valoarea contractelor semnate cu clienţii”, explică Cristian Mihai.

Nici designerii de interior nu o duc mai bine. Clienții au devenit mult mai precauți, analizează fiecare leu și amână deciziile. „Instabilitatea se vede şi în deciziile clienţilor. Acum mai mult analizează, calculează, compară”, spune Elena Adam, designer de interior.

Într-un astfel de climat, de la antreprenori la simpli angajați, toată lumea este afectată. Sfatul economiștilor este unul singur: răbdare și cumpătare în gestionarea finanțelor personale în această perioadă tulbure.