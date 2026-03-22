Partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, va participa săptămâna viitoare la o reuniune internațională organizată la Washington. Evenimentul, care va avea loc la finalul lunii martie, este organizat la inițiativa primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

O inițiativă pentru educație digitală

Vizita este programată pentru zilele de 24 și 25 martie și se concentrează pe un subiect de maximă actualitate. Mai exact, rolul pe care liderii publici îl au în promovarea educației digitale în rândul copiilor. Iar discuțiile se anunță esențiale, având în vedere provocările tehnologice actuale. V-ați gândit vreodată cât de importantă a devenit protecția celor mici în mediul online?

Agenda discuțiilor de la Washington

Pe agenda reuniunii se află inițiative concrete. Participanții urmează să dezbată cum pot sprijini accesul celor mici la o educație digitală care să fie nu doar modernă, ci și sigură. O temă majoră va fi și rolul pe care îl au familiile, dar și instituțiile statului, în protejarea copiilor în mediul online, un spațiu nu de puține ori periculos.

Delegația României

Mirabela Grădinaru nu va merge singură.

Din delegație fac parte și reprezentanți ai Administrației Prezidențiale. Aceștia vor participa la discuții și întâlniri cu diverși oficiali americani, dar și cu membri ai organizațiilor implicate în proiecte educaționale și sociale (o componentă importantă a vizitei). E drept că miza este una considerabilă.

Numai ca implicarea României nu este doar de formă. Vizita marchează, de fapt, alăturarea țării noastre la un demers internațional mai amplu, unul care urmărește dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor și promovarea unor programe educaționale adaptate noilor tehnologii.