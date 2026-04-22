Un studiu internațional pe șoareci arată că nivelurile crescute de serotonină într-un anumit circuit cerebral intensifică simptomele asemănătoare tinitusului, oferind o posibilă explicație pentru agravarea acestuia la unii pacienți tratați cu antidepresive.

Tinitusul, adică senzația de a auzi un sunet constant fără o sursă externă, afectează milioane de oameni și poate avea un impact puternic asupra vieții de zi cu zi. Recent, cercetătorii au identificat un mecanism din creier care ar putea explica de ce această problemă se agravează uneori. Serotonina, cunoscută pentru rolul său în reglarea stării de spirit, pare să fie implicată direct în acest fenomen.

Un traseu din creier ascunde mai multe decât pare

O echipă de la Universitatea Anhui din China și Oregon Health & Science University din SUA a analizat un circuit neuronal care leagă nucleul dorsal al rafeului, principala sursă de serotonină din trunchiul cerebral, de nucleul cohlear dorsal, o zonă esențială pentru procesarea sunetelor.

Pentru a înțelege mai bine acest mecanism, cercetătorii au folosit șoareci modificați genetic. Au reușit să controleze activarea neuronilor care eliberează serotonină, fie cu ajutorul luminii, fie prin administrarea unor medicamente specifice.

Șoarecii au trecut prin teste comportamentale pentru a se vedea dacă prezintă semne asociate tinitusului. Un test important a fost verificarea capacității de a detecta pauze de liniște într-un sunet continuu. În mod normal, șoarecii cu tinitus nu mai percep aceste pauze și reacționează ca și cum ar auzi un sunet constant.

Un detaliu care schimbă totul în reacția la serotonină

Când cercetătorii au activat neuronii serotonergici de pe acest traseu, activitatea în zonele auditive din creierul șoarecilor a crescut semnificativ. Animalele au început să se comporte ca și cum ar auzi un sunet continuu, chiar și atunci când era liniște deplină.

Acest comportament a arătat că intensificarea semnalizării serotoninei pe acel traseu neuronal poate duce la apariția simptomelor asemănătoare tinitusului.

Un experiment care a schimbat cursul cercetării

Cercetătorii au testat și efectul opus. Atunci când acest circuit a fost blocat, comportamentele legate de tinitus s-au redus vizibil la șoareci. Acest lucru arată că legătura dintre serotonină și tinitus este una directă.

În plus, expunerea șoarecilor la zgomot puternic, metodă folosită des pentru a induce tinitus, a dus la reacții similare cu cele observate atunci când serotonina era crescută artificial. Astfel, atât stimulul acustic, cât și cel chimic, au generat același tip de comportament.

Această paralelă între expunerea la zgomot și activarea serotoninei susține ideea că serotonina poate avea un rol central în apariția senzațiilor auditive fantomă.

Un detaliu din tratamentele de azi ridică noi semne de întrebare

Tinitusul nu este doar un zgomot neplăcut, ci este adesea legat de probleme serioase de sănătate mintală, cum ar fi depresia sau anxietatea. Mulți pacienți primesc tratament cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, medicamente care cresc nivelul de serotonină în creier.

Studiul sugerează că această creștere generală a serotoninei ar putea activa circuitul implicat în tinitus, ceea ce ar putea explica de ce unii pacienți observă agravarea simptomelor auditive în timpul tratamentului. Autorii subliniază că este important ca tratamentul depresiei sau anxietății la pacienții cu tinitus să fie ales cu atenție.

Cercetătorii cred că, pe viitor, ar putea fi dezvoltate terapii care să crească serotonina doar în anumite zone ale creierului, evitând astfel efectele nedorite asupra sistemului auditiv.

Ce mai trebuie aflat înainte de a schimba tratamentele

Este important de menționat că aceste rezultate au fost obținute pe modele de șoareci, iar sistemul nervos uman este mult mai complex. Autorii studiului spun că sunt necesare cercetări suplimentare pe oameni pentru a confirma aceste mecanisme și pentru a vedea dacă rezultatele pot fi aplicate și în practică.

Un fir nevăzut leagă tinitusul de creier

Tinitusul este o afecțiune complexă, cu cauze diverse. În anumite situații, pierderea auzului sau dopurile de ceară pot fi responsabile, însă în multe cazuri, originea este neurologică, la nivelul sistemului auditiv central.

Acest studiu aduce o perspectivă nouă, arătând că un circuit cerebral dependent de serotonină poate contribui la apariția și menținerea tinitusului. Descoperirea oferă o explicație biologică pentru efectele secundare resimțite de unii pacienți la tratamentele cu antidepresive și deschide noi direcții pentru dezvoltarea unor terapii mai eficiente.

Pe viitor, cercetările ar putea duce la tratamente personalizate, care să țintească doar anumite regiuni ale creierului, reducând astfel riscul de agravare a tinitusului la pacienții cu depresie sau anxietate.

Chiar dacă mai sunt multe de aflat, această descoperire reprezintă un pas important în înțelegerea tinitusului și a modului în care poate fi tratat mai eficient în viitor.