Resturile unei rachete interceptate ucid 4 femei într-un salon din Cisiordania

Patru femei palestiniene au fost ucise în localitatea Beit Awwa din Cisiordania ocupată. Tragedia a avut loc după ce fragmente dintr-o rachetă lansată din Iran, interceptată de apărarea aeriană israeliană, au căzut peste un salon de înfrumusețare improvizat.

Tragedie într-un salon improvizat

Fragmentele rezultate în urma interceptării au lovit în plin structura, provocând moartea celor patru femei. Pe lângă decese, incidentul a lăsat în urmă și alte persoane rănite grav, printre care se numără și un copil.

Fără sirene, fără adăposturi

Dar cum a fost posibil așa ceva? Ei bine, localnicii spun că zona nu are adăposturi antiaeriene și nici de sisteme de avertizare care să funcționeze pentru populația palestiniană. Sirenele pur și simplu nu au fost auzite în comunitate. Iar alertele au ajuns doar la cei care utilizau servicii de telefonie conectate la rețele israeliene. În lipsa infrastructurii de protecție, oamenii nu au avut unde să se refugieze în momentul exploziilor.

Birocrația care lasă oamenii descoperiți

Beit Awwa, un oraș cu aproximativ 15.000 de locuitori, se află sub un regim administrativ complex. Asta înseamnă, pe bune, că deciziile privind infrastructura (inclusiv construcția de adăposturi) necesită aprobări externe. Autoritățile locale susțin că astfel de cereri sunt frecvent respinse, ceea ce lasă comunitatea complet vulnerabilă în fața escaladării militare din regiune.

Un risc constant deasupra Cisiordaniei

Nu este un incident izolat.

Interceptările rachetelor lansate spre Israel au loc nu de puține ori chiar deasupra Cisiordaniei, iar resturile pot cădea pe teritoriul palestinian. Țintele principale ale atacurilor sunt orașe precum Tel Aviv, Haifa, Beersheba sau Ierusalim, unde sistemele de apărare încearcă să intercepteze proiectilele înainte de impact.