Un eveniment care trebuia să fie despre comunitate și deschidere s-a transformat într-un scandal politic de proporții în Marea Britanie. Mii de persoane adunate în celebra Piață Trafalgar din Londra pentru a marca finalul unei zile de post din Ramadan au devenit, fără voia lor, subiectul unor dispute aprinse.

De la iftar la controversă națională

Totul a pornit de la un eveniment organizat de o asociație la începutul săptămânii, în inima Londrei. Mii de oameni s-au strâns pentru rugăciunea de seară și pentru a lua masa împreună, iar organizatorii au oferit mâncare tuturor celor prezenți (indiferent de confesiune). Chiar și primarul capitalei, Sadiq Khan, el însuși musulman, a fost prezent și a susținut inițiativa. Numai că desfășurarea rugăciunii rituale în acest spațiu public, simbolic pentru istoria britanică, a aprins spiritele într-o societate deja tensionată.

Conservatorii acuză un act de dominație

Reacțiile dure nu au întârziat să apară, în special din partea Partidului Conservator și a Reform UK. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a etichetat astfel de adunări drept „provocatoare”. Dar cel mai vocal a fost deputatul conservator Nick Timothy, care a susținut că astfel de manifestări în „locuri publice sunt un act de dominație”. El a cerut ca ritualurile religioase să fie mutate din spațiul public.

„Săvârşiţi aceste ritualuri în moschei, dacă vreţi. Dar ele nu sunt binevenite în locurile noastre publice”, a cerut politicianul.

Replica laburiștilor și acuzații de islamofobie

Cum era de așteptat, tabăra laburistă a reacționat prompt. Primarul Sadiq Khan a catalogat declarațiile drept „rușinoase”. Iar premierul britanic Keir Starmer a intrat și el în dispută, cerându-i liderului conservator Kemi Badenoch să ia măsuri împotriva deputatului Nick Timothy. În Parlament, Starmer a fost tranșant: „Eu n-am auzit partidul său să se ia de alte evenimente decât musulmane (…). Sigura concluzie posibilă este că Partidul Conservator are oproblemă cu musulmanii”. De cealaltă parte, Kemi Badenoch și-a apărat colegul, afirmând că manifestările religioase publice sunt acceptabile doar dacă respectă valorile și cultura britanică. Până la urmă, unde se trage linia?

O problemă mai adâncă decât pare

E drept că evenimente similare, organizate pentru sărbători precum Hanuka sau Diwali, nu au generat niciodată reacții de o asemenea intensitate în Regatul Unit. Atunci de ce acum, pe bune?

Contextul actual este extrem de sensibil.

Datele oficiale arată o realitate îngrijorătoare. Între martie 2024 și martie 2025, infracțiunile motivate de ură rasială sau religioasă au crescut cu 6% în Anglia și Țara Galilor. Iar cifrele specifice sunt și mai dure: incidentele antimusulmane au înregistrat o creștere de 19% în aceeași perioadă. Astfel, evenimentul din Piaţa Trafalgar a devenit, poate fără intenție, oglinda tensiunilor tot mai vizibile din societatea britanică.