Obligațiunile japoneze pe 30 de ani trec de 4%. Eastspring vede un avantaj de 100-200 de puncte de bază

Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 30 de ani a depășit 4%, iar acoperirea expunerii pe yen ar putea ridica randamentul cu 100-200 de puncte de bază peste cel oferit de titlurile comparabile în moneda de bază a investitorului. Estimarea a fost prezentată pe 22 septembrie de Rong Ren Goh, manager de portofoliu pentru venit fix la Eastspring Investments, în cadrul Reuters Global Markets Forum, potrivit CNA.

Strategia de tip „reverse carry” presupune cumpărarea obligațiunilor japoneze cu maturitate foarte lungă și acoperirea riscului valutar în dolari sau în altă monedă a unei piețe dezvoltate. Un punct de bază reprezintă 0,01 puncte procentuale. Intervalul indicat de Goh descrie un avantaj de randament, nu un profit garantat.

Carry trade-ul finanțat în yeni nu mai este alegerea evidentă

Strategia tradițională presupune împrumuturi ieftine în yeni pentru cumpărarea unor active străine cu randamente mai mari. Ea a fost susținută timp de decenii de dobânzile scăzute din Japonia.

Goh consideră că această tranzacție nu mai reprezintă o alegere evidentă, deoarece piețele anticipează că dobânda de politică monetară a Japoniei va ajunge în cele din urmă la aproximativ 2%, de la 1,25% în prezent. Eastspring se așteaptă ca interesul pentru strategia inversă să crească pe măsură ce investitorii capătă mai multă încredere în stabilizarea prețurilor obligațiunilor japoneze, după vânzarea începută în 2022.

Diferența dintre randamentele titlurilor guvernamentale japoneze pe 2 ani și pe 30 de ani depășește 200 de puncte de bază. În alte piețe dezvoltate majore, media este de aproximativ 80 de puncte de bază, iar curbele randamentelor se aplatizează. În acest context, Goh nu mai vede obligațiunile în dolari ca pe o tranzacție de carry convingătoare, chiar dacă diferența dintre dobânzile din SUA și Japonia rămâne mare.

Yenul a scăzut după majorarea dobânzii de către Bank of Japan

Activele japoneze au înregistrat mișcări puternice după majorările de dobândă decise la un interval de două zile în săptămâna anterioară. Evoluția poate marca trecerea de la finanțarea foarte ieftină în yeni către un regim în care obligațiunile japoneze devin mai atractive pentru investitorii internaționali.

Yenul a scăzut puternic după majorarea de vineri, cu 25 de puncte de bază, decisă de Bank of Japan. Hotărârea a avut două voturi împotrivă, iar investitorii au interpretat rezultatul drept o orientare mai prudentă a băncii centrale. Declinul monedei a fost limitat după apariția unui raport privind verificarea cotațiilor de către autorități pe piața valutară.

Față de dolar, yenul era totuși în creștere cu 1,2% de la începutul lunii septembrie. În săptămâna încheiată la 15 septembrie, pozițiile nete long pe yen, adică expunerea netă în favoarea aprecierii monedei, au urcat la cel mai ridicat nivel din iulie 2025.

Eastspring combină obligațiunile japoneze cu titluri în dolari

Eastspring Investments, care administrează active de 291 de miliarde de dolari, adaugă în portofoliu obligațiuni denominate în dolari cu maturități mai scurte și favorizează segmentul cu maturități foarte lungi al curbei japoneze. Compania își construiește treptat expunerea prin obligațiuni corporative de calitate și obligațiuni Samurai.

Obligațiunile Samurai sunt titluri de creanță denominate în yeni, dar emise de guverne sau companii străine. Eastspring urmărește obținerea unui spread de credit suplimentar, adică o primă de randament peste obligațiunile guvernamentale japoneze, pentru a-și majora randamentul de tip carry.

Compania a început anul 2026 cu o poziție relativ subponderată pe yen, pe fondul incertitudinilor privind politicile fiscale și monetare ale Japoniei. În jurul lunii august, Eastspring a trecut la o poziție neutră, după ce riscul unei intervenții pe piața valutară a devenit mai relevant.