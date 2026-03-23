Guvernul Suediei a anunțat că va reduce taxa pe benzină și motorină pentru a compensa costurile tot mai mari cu care se confruntă populația. Măsura vine în contextul majorării prețurilor petrolului, pe fondul războiului din Iran, și va fi inclusă într-un amendament la legea bugetului ce urmează a fi depus în Parlament pe 13 aprilie.

Tensiuni globale, prețuri locale

Totul a pornit de la ostilitățile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, începând cu 28 februarie. Acestea au stârnit îngrijorări serioase privind o explozie a prețurilor la nivel mondial, mai ales după închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct cheie pentru exporturile de petrol și gaze din Golf. Pe acest fond, cotația barilului de petrol Brent a atins vineri un vârf de 119 dolari. Numai că luni, prețul a scăzut cu 7%, la aproximativ 103 dolari, după ce președintele american Donald Trump a dat asigurări că a purtat în ultimele zile „discuţii foarte bune şi productive” cu Teheranul pentru o „încetare completă şi totală a ostilităţilor”. Acesta a precizat că discuțiile „vor continua în această săptămână”.

Suedia taie taxele cu 7,7 miliarde de coroane

Premierul suedez Ulf Kristersson a explicat clar situația într-o conferință de presă. „Preţurile petrolului au crescut mare. Toate aceste evoluţii afectează în prezent şi ar putea continua să afecteze economia Suediei”, a declarat acesta. Iar pachetul de măsuri nu e deloc mic. Ministrul de Finanţe, Elisabeth Svantesson, a anunțat noi cheltuieli în valoare de 7,7 miliarde de coroane suedeze (echivalentul a 812 milioane de dolari) pentru a atenua șocul. Pe lângă reducerea de circa 0,20 euro/l la carburanți, guvernul intenționează să compenseze și gospodăriile pentru costurile mai ridicate la electricitate.

Cum răspunde restul Europei?

Suedia nu este singura țară care acționează. O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată un tablou complex al măsurilor luate pe continent. V-ați întrebat cum stau lucrurile în țările cu greutate din Vest? Ei bine, Germania a redus taxele cu un impact de circa 0,20 euro/l, Italia a tăiat accizele cu 0,25 euro/l, iar Spania a introdus o subvenție directă de 0,20 euro/l. Franța, pe de altă parte, a acordat reduceri de 0,15-0,20 euro/l și a intensificat controalele în benzinării.

Dar cele mai drastice măsuri par a fi în Europa Centrală și de Est.

Hai să vedem câteva exemple concrete:

Ungaria: a plafonat prețul la circa 1,48 euro/l.

a plafonat prețul la circa 1,48 euro/l. Croația: a impus un preț maxim de aproximativ 1,50 euro/l pentru benzină.

a impus un preț maxim de aproximativ 1,50 euro/l pentru benzină. Slovenia: a combinat plafonarea cu reducerea accizelor, ajungând la 1,47 euro/l la benzină.

a combinat plafonarea cu reducerea accizelor, ajungând la 1,47 euro/l la benzină. Polonia: a redus TVA la 8%, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 0,18 euro/l.

a redus TVA la 8%, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 0,18 euro/l. Malta: a menținut un preț fix de aproximativ 1,34 euro/l.

Și lista continuă cu reduceri de taxe și accize în aproape toate statele, de la Portugalia și Grecia, până la statele baltice și Marea Britanie.

România declară stare de criză

Și la noi ce se întâmplă? Pe lângă compensarea deja acordată transportatorilor pentru motorină, de aproximativ 0,04 euro/l, Guvernul pregătește o măsură mult mai dură. Marți, 24 martie, va declara prin Ordonanță de Urgență situație de criză pe piața carburanților. E drept că măsura este pentru o perioadă de 6 luni, dar poate fi prelungită.

Ce înseamnă asta, mai exact? În primul rând, adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică (de la producător la pompă). Apoi, exportul de carburanți va putea fi realizat de operatori doar cu acordul scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei. O altă decizie importantă este reducerea cantității de biocarburant din benzină, o mișcare menită să scadă prețul final la pompă.