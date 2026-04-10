O persoană a murit și alte 14 au fost rănite după ce un autocar plin cu turiști s-a răsturnat într-o râpă în Insulele Canare. Trei dintre victime sunt în stare gravă, transformând o vacanță de vis într-un coșmar.

Bilanțul tragic al accidentului

Serviciile de salvare au anunțat sec pe platforma X: „Un autocar a căzut într-o râpă”. Iar bilanțul este sumbru. Autoritățile au confirmat oficial „un bărbat decedat, trei răniţi grav şi 11 răniţi uşor”. Echipele de intervenție au acționat rapid la fața locului pentru a acorda primul ajutor și a transporta victimele la spital.

Cine erau pasagerii

Deși naționalitatea victimelor nu a fost comunicată inițial, presa locală a anunțat că în autocar se aflau turiști britanici. Informația a fost parțial confirmată de Hector Cabrera, responsabilul serviciilor de urgență din La Gomera. Acesta a explicat pentru postul public TVE că pasagerii „erau cazaţi la un complex hotelier” de pe insulă. Potrivit surselor locale, grupul se îndrepta către un tur cu barca. Cum vine asta, să pleci într-o excursie relaxantă și să ajungi în mijlocul unei tragedii?

Imaginile dezastrului

Fotografiile de la fața locului, difuzate chiar de echipele de intervenție, arată amploarea accidentului. Autocarul zace răsturnat pe o parte, prăbușit pe versantul unui munte, chiar de-a lungul drumului (un detaliu care arată cât de aproape a fost de o catastrofă și mai mare).

O destinație sub asaltul turiștilor

Incidentul a avut loc într-una dintre cele mai populare destinații turistice din Spania. Insulele Canare nu duc deloc lipsă de vizitatori, ba chiar din contră.

Cifrele vorbesc de la sine.

Doar anul trecut, arhipelagul a primit 15,7 milioane de turiști, o felie considerabilă din cei aproape 100 de milioane de vizitatori înregistrați în toată Spania, conform datelor de la Institutul național de statistică.