Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lansează acuzații dure la adresa administrației Trump. Liderul de la Kiev susține că Statele Unite ignoră dovezi convingătoare că Rusia ajută în mod activ Iranul să atace bazele militare americane din Orientul Mijlociu, totul din cauza unei încrederi oarbe în Vladimir Putin.

Acuzații grave: Moscova ajută Teheranul să atace baze americane

Într-un interviu acordat podcastului „The Rest is Politics”, Zelenski a detaliat colaborarea strânsă dintre Moscova și Teheran. El afirmă că sateliții militari ruși au fotografiat obiective esențiale de infrastructură energetică din statele din Golf și din Israel, dar și locațiile exacte ale bazelor armatei americane din regiune. Potrivit președintelui ucrainean, Kremlinul a transmis apoi aceste detalii și imagini regimului iranian, facilitându-i atacurile.

„Am spus acest lucru public. Am auzit vreo reacţie din partea SUA faţă de Rusia, spunând că trebuie să înceteze?”, a întrebat retoric Zelenski. El a continuat tăios: „Problema este că au încredere în Putin. Şi este păcat”.

Echipa lui Trump, prea apropiată de Putin?

Iar problema, în viziunea liderului de la Kiev, este că echipa lui Donald Trump nu a reușit să „înțeleagă cu adevărat detaliile a ceea ce vrea Rusia”. Până la urmă, de ce s-a ajuns aici? Zelenski indică faptul că cei doi negociatori ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au „petrecut prea mult timp” cu Putin și cu oficialii săi de rang înalt. Cei doi s-au deplasat la Moscova de cinci ori anul trecut, fără să fi vizitat încă Kievul.

În tot acest timp, administrația Trump a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda regiunea Donbas, unde se duc lupte intense, în schimbul unui armistițiu sugerat de Putin.

„Americanii sunt siguri că pot avea încredere în Putin”

Lucrurile stau însă puțin diferit pe teren. Zelenski susține că înțelege mult mai bine psihologia liderului de la Kremlin și obiectivele reale ale acestuia decât o face Casa Albă. El avertizează că Putin nu se va opri dacă va cuceri Donbasul, ci va încerca apoi să preia și capitalele regionale Dnipro și Harkov.

„Trebuie să recunoaştem că, parţial, americanii simt că (Donbasul) nu înseamnă nimic pentru noi”, a spus Zelenski. „Ei nu vor să recunoască faptul că Putin îi va minţi şi că poate continua ocupaţia chiar şi după astfel de măsuri. Americanii sunt siguri că pot avea încredere în Putin”, a declarat președintele Ucrainei. În același context, vizita vicepreședintelui american JD Vance la Budapesta (desfășurată marți și miercuri) pentru a-l susține pe premierul Viktor Orbán a fost catalogată drept „inutilă” de către Zelenski.

Un nou bloc militar pentru a contracara Rusia

Dar ce se întâmplă dacă SUA chiar amenință să se retragă din NATO? Liderul ucrainean a sugerat că Europa trebuie să-și maximizeze puterea. Soluția propusă de el este crearea unui bloc militar puternic, format din Uniunea Europeană, Ucraina, Marea Britanie, Turcia și Norvegia, suficient de mare pentru a descuraja orice agresiune din partea Rusiei.

„Fără Ucraina şi Turcia, Europa nu va avea o armată comparabilă cu cea a Rusiei. Cu Ucraina, Turcia, Norvegia şi Regatul Unit, veţi controla securitatea pe mări, nu doar pe o singură mare”, a explicat el, adăugând că este sigur că Kievul se va alătura într-o zi Uniunii Europene.